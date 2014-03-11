Nálatok is minden megtalálható a padlón?

És most ne csak a szanaszét szórt játékokra, a földön kúszó-mászó gyerekekre, a házi kedvencre gondolj, hanem kiborult ételfoltokra és a nem látszó, mikroszkopikus méretű szennyeződésekre is.

Igen, sajnos a baktériumok is jól érzik magukat lent, ami lehet, hogy elsőre nem hangzik túl jól, viszont van rá megoldás.

A gőztisztítóval történő felmosás után garantáltan nyugodt szívvel engedheted le a család legkisebb tagját is a földre, hiszen sem szennyeződést, sem hátrahagyott vegyszer maradékot nem fog a feltörölni a földről.

Az innovatív mopnak köszönhetően nincs az a kő, járólap, csempe, PVC, laminált padló vagy kezelt parketta, ami ne lenne higiénikusan tiszta az EasyFix padlótisztítófej használatával.

A végeredmény: Minden keményfelületről elpusztítható a baktériumok akár 99,99%**-ka, a vírusok akár 99,999%*-ka.

Bármelyik Kärcher gőztisztító bizonyítottan higiénikusabb és hatékonyabb, mint egy hagyományos felmosó mop**. Ráadásul az új, szőnyegsimító fejjel már a szőnyegeket is kényelmesen és gyorsan felfrissítheted.