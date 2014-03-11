Gőztisztítók

A Kärcher gőztisztítók tökéletes tisztaságot biztosítanak az egész háztartásban, így a család biztos lehet abban, hogy minden a végletekig tiszta lesz – ráadásul vegyszermentesen. A kiváló tisztítási teljesítményének köszönhetően a gőz eltávolítja a vírusok akár 99,999%-át*, illetve valamennyi tipikus háztartási baktérium akár 99,99%-át**, ezáltal biztosítva a higiénikus és egészséges lakókörnyezetet. A konyhában, a fürdőszobában, a padlón vagy a vasalásnál – a Kärcher valóban teljes gőzzel dolgozik, és kimagasló eredményt nyújt. Fedezd fel a megannyi alkalmazási lehetőséget most!

Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

Használd a gőztisztítókat vírusok* és baktériumok** ellen

Egyszerűen és hatékonyan a baktériumok és a vírusok ellen: forró vízgőzzel. Az erőteljes gőzkifújás, a gőz magas hőmérséklete, a nagy teljesítményű fúvókák és a magas hőfokra felhevített mikroszálas kendők gondoskodnak arról, hogy a Kärcher gőztisztítók a burokkal rendelkező vírusok vagy influenzavírus 99,999%*-át, valamint a háztartásokban lévő keményfelületeken pl. csempén, tükrön, főzőlapon stb. előforduló baktériumok 99,99%**-át el tudják távolítani.

  • Higiénikus és pórusmélységig ható tisztaság gőzzel – vegyszerek nélkül, csupán a gőzzé átalakult csapvízzel.
  • Vírusok 99,999%*-át, valamint a háztartási sima keményfelületeken előforduló baktériumok 99,99%**-át képes eltávolítani.
  • Látványosan hatékonyabb tisztít a hagyományos tisztítószeres kézi tisztításhoz képest.
  • A gőz magas hőmérséklete 100 °C-on távozik a padlótisztító-, kézi fúvóka, stb. tartozékon át.
logo_ecarf_seal_color_oth_01_EN-Thumbnail.jpg

TANÚSÍTOTT MEGOLDÁS AZ ALLERGIÁSOK SZÁMÁRA

Tapasztald meg a tisztaság új szintjét szőnyeg- és kárpittisztító gépeinkkel, amelyeket a berlini székhelyű, elismert Európai Allergiakutatási Alapítvány (ECARF) hivatalosan allergiabarát termékként tanúsított.

Az ECARF védjegy 2006 óta nemzetközileg elismert és megbízható minősítés, amely olyan termékeket jelöl, amelyek bizonyíthatóan javítják az allergiával élők életminőségét. Ez a tanúsítvány garancia arra, hogy spray extraction tisztítógépeink nemcsak alaposan tisztítanak, hanem aktívan hozzájárulnak az egészségesebb beltéri környezethez is. Tudományosan igazolt, hogy:

  • Hatékonyan eltávolítják az allergéneket a szőnyegekből, kárpitokból és a levegőből
  • Biztonságosan megkötik az olyan kiváltó anyagokat, mint a pollen és a por, ezáltal tartós enyhülést nyújtanak a szénanátha és az asztma tüneteire

Higiénikusabb otthont és jobb életminőséget biztosítanak számodra és családod számára.


Érvényes a következő modellekre: SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 és SE 4

Te döntesz: EasyFix készüléksorozat továbbfejlesztett tartozékkal

SC 5 EasyFix

Még a legmakacsabb szennyeződést is eltávolítja az innovatív VapoHydro (forróvíz adagoló) funkciónak köszönhetően. Emellett a többfokozatú gőzmennyiség-szabályozó lehetővé teszi az adott felületnek és szennyezettségi foknak megfelelő tökéletes beállítást. 

Kapható „Iron“ változatban is gőznyomásos vasalóval.

SC 5 EasyFix

SC 4 EasyFix

Levehető tartállyal az egyszerű és kényelmes újratöltéshez és EasyFix padlótisztító fejjel a maximális tisztítási teljesítményért és az érintésmentes padlótisztító kendőcseréért.

Kapható „Iron“ változatban is gőznyomásos vasalóval.

Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

SC 4 Deluxe

A LED fénygyűrűvel és tökéletes tartozéktárolással ellátott SC 4 Deluxe EasyFix kényelmesen és megszakításmentesen tisztít a folyamatosan újratölthető, levehető víztartálynak köszönhetően.

SC 4 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Mindössze 30 másodperces felfűtési idővel azonnal használtra kész és bármikor újratölthető. Az innovatív vízkőtelenítő patronnal automatikusan vízkőtlenít a készülék.

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

SC 3 Upright EasyFix

3-fokozatú gőzmennyiség-szabályozóval a különböző padlóburkolatokhoz és levehető, bármikor újratölthető víztartállyal a folyamatos takarításhoz. A vízkőtelenítő technológiának hála nincs szükség kiegészítő vízkőtelenítésre.

Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

SC 3 Deluxe

Mindössze 30 másodperces felfűtési idő: a LED fénygyűrűvel és tökéletes tartozéktárolással ellátott SC 3 Deluxe EasyFix megszakítás nélkül tisztít a folyamatosan feltölthető víztartálynak köszönhetően.

SC 3 Deluxe EasyFix

SC 2 EasyFix

A tökéletes belépő kategóriás készülék a gőztisztítás világába – minden fontos funkcióval. A sokoldalú tartozékok praktikusan tárolhatók közvetlenül a készüléken.

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 Upright

Kicsi, keskeny, könnyű és gyorsan üzembehelyezhető. A kemény- és a kényes fa padlók egyaránt tisztíán tarthatók a kétfokozatú gőzszabályozásnak köszönhetően.

Csak töltsd fel a tartályt tiszta csapvízzel, és várj 30 másodpercet, és már kezdheted is a felmosást. A könnyedén cserélhető vízkőtelenítő patronnal nincs szükség további vízkőtelenítésre.

SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

SC 2 Deluxe

A kompakt SC 2 Deluxe EasyFix LED-fénygyűrűvel az üzemmód kijelzéséhez. Ideális minden háztartási keményfelülethez.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 1 EasyFix

Mindig kéznél van így tökéletes a nagytakarítások között. Kompakt méretnek köszönhetően helytakarékosan tárolható pl. konyhában vagy a fürdőben. Könnyen kezelhető mérete ellenére az SC 1 is, megfelelő használat mellett eltávolítja a koronavírusok 99,999%-át*, valamint a háztartásokban előforduló baktériumok 99,99%-át**.

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 1 Upright

Könnyű, karcsú és függőleges kialakítású: a belépő árkategóriás modell mindössze 30 másodperc alatt használatra kész a gondtalan, gőzzel végzett mélytisztításhoz.

Kaercher_SC 1 Upright_application (4)

A legjobb mop***

Nálatok is minden megtalálható a padlón?

És most ne csak a szanaszét szórt játékokra, a földön kúszó-mászó gyerekekre, a házi kedvencre gondolj, hanem kiborult ételfoltokra és a nem látszó, mikroszkopikus méretű szennyeződésekre is. 
Igen, sajnos a baktériumok is jól érzik magukat lent, ami lehet, hogy elsőre nem hangzik túl jól, viszont van rá megoldás.

A gőztisztítóval történő felmosás után garantáltan nyugodt szívvel engedheted le a család legkisebb tagját is a földre, hiszen sem szennyeződést, sem hátrahagyott vegyszer maradékot nem fog a feltörölni a földről.

Az innovatív mopnak köszönhetően nincs az a kő, járólap, csempe, PVC, laminált padló vagy kezelt parketta, ami ne lenne higiénikusan tiszta az EasyFix padlótisztítófej használatával.

A végeredmény: Minden keményfelületről elpusztítható a baktériumok akár 99,99%**-ka, a vírusok akár 99,999%*-ka.

Bármelyik Kärcher gőztisztító bizonyítottan higiénikusabb és hatékonyabb, mint egy hagyományos felmosó mop**. Ráadásul az új, szőnyegsimító fejjel már a szőnyegeket is kényelmesen és gyorsan felfrissítheted.

icon_arrow

Teljes gőzzel előre! Sokoldalú felhasználásával a lakás különböző területein is helyt áll.

Padlótisztítás

Padlótisztítás

Legyen szó kőről, járólapról, csempéről, PVC-ről, laminált padlóról vagy kezelt parkettáról, egy Kärcher gőztisztítóval a maximális tisztaság garantált - természetesen, mindenféle vegyszer használat nélkül.

Fürdőszoba tisztítás

Fürdőszoba tisztítás

Nincs az a csempe, üveg- és tükörfelület, ablak, szerelvény vagy épp fuga ami ne csillogna egy SC gőztisztító alapos használata után. Ne aggódj többet a wc környékén ólálkodó baktériumoktól, hanem szűntesd meg őket a gőz mindent elsöprő erejével!

Gőzvasalás

Gőzvasalás

A Kärcher vasalórendszerével nemcsak az időd 50%-át takaríthatod meg, hanem megkímélheted magad a nem várt vízcsepegéstől, a zavaró vízfoltoktól és kellemetlen távozó levegőtől is. Mindegy, hogy nehezebb anyagot vagy egy kényes textilt szeretnél kivasalni, mindkét esetben ugyanaz lesz a végeredmény: könnyed és gyors vasalás, gyűrődésmentes ruha.

Ide kattintva további tisztítási tippeket olvashatsz a gőztisztítással kapcsolatban.

Sokoldalú felhasználás? Egy Kärcher gőztisztítónak ez nem kérdés, hanem alapkövetelmény!

Valamennyi Kärcher gőztisztító sokfajta, innovatív alap tartozékokkal felszerelt, így Te gondtalanul élvezheted a sokoldalú felhasználásukat.

Gőzvasaló állomás

Gőzvasaló állomás

Kézi- és padlófejek

Kézi- és padlófejek

Kendőkészletek

Kendőkészletek

Kefés tisztítófejek

Kefés tisztítófejek

Gőztömlő

Gőztömlő

Tartozék készletek

Tartozék készletek

Egyebek

Egyebek

Kattints és keresd ki könnyedén a gőztisztító készülékeddel kompatibilis tartozékokat!

Tovább a tartozék keresőhöz

*A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus).

**30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

*** Nemzetközi teljesítménynormák szerint teszetelés eredménye: A Kärcher gőztisztítókkal történő alapos tisztítás során a tisztítási teljesítmény jobb és hatékonyabb, mint egy kézi mop és tisztítószer használata során.

