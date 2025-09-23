TELJES GŐZZEL ELŐRE!
Nem kell vegyszer ahhoz, hogy padlóra küldd a kórokozókat! Gőztisztítóink kemikáliák nélkül is megsemmisítik a baktériumokat és a vírusokat. Ráadásul a legkevésbé sem válogatósak: a főzőlapon, a kárpiton, a csempén és az üvegen is gőzerővel tisztítanak.
Nincs olyan felület, amin ne remekelnének
A gőztisztítók a legsokoldalúbb takarítógépek közé tartoznak. Olyannyira, hogy még a konyhában, a fürdőszobában és a nappaliban is alkalmazhatóak. Pikk-pakk eltávolítják a csempéken, az üvegfelületeken és a csaptelepeken lévő vízkövet, ráadásul a zsíros, olajos felületekkel is megbirkóznak. Még a szőnyegek és a kárpitok felfrissítését is rájuk bízhatod, hisz a poratkáktól és az allergénektől is megszabadítanak.
A fertőtlenítésben is rendkívül hatékonyak
Készülékeink 100 °C-os gőzzel takarítanak, így vegyszer nélkül is eltávolítják a kórokozók 99,99%-át. Használatuk különösen ajánlott azokban a háztartásokban, ahol kisgyermekek, allergiások vagy kisállatok is laknak. Ha idén nem szeretnéd a véletlenre bízni az influenzaszezonra való felkészülést, gondolkodj el egy gőztisztító beszerzésén!
Sokféle kiegészítővel kombinálhatóak
Minden kihívásra van megoldásunk! Olyan kiegészítőket kínálunk, amik még gyorsabbá, alaposabbá és sokoldalúbbá teszik gőztisztítóinkat. Ott van például a gőzvasaló állomásunk, amivel pillanatok alatt kisimíthatod a ruháidat. De a vízkőmentesítő patront is imádni fogod, hisz használatával búcsút mondhatsz az órákon át tartó súrolásnak!