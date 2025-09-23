TELJES GŐZZEL ELŐRE!

Nincs olyan felület, amin ne remekelnének

A gőztisztítók a legsokoldalúbb takarítógépek közé tartoznak. Olyannyira, hogy még a konyhában, a fürdőszobában és a nappaliban is alkalmazhatóak. Pikk-pakk eltávolítják a csempéken, az üvegfelületeken és a csaptelepeken lévő vízkövet, ráadásul a zsíros, olajos felületekkel is megbirkóznak. Még a szőnyegek és a kárpitok felfrissítését is rájuk bízhatod, hisz a poratkáktól és az allergénektől is megszabadítanak.