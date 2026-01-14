Száraz-nedves porszívók

Változatos felhasználási lehetőségek

A multifunkcionalitás már beépült száraz-nedves porszívóink DNS-ébe. Ezek az erőteljes és sokoldalú készülékek könnyedén elvégzik a takarítást a pincében, a garázsban, a hobbiműhelyben vagy akár a kertben. Egyes típusokat kimondottan felújítási munkákhoz, autóporszívózáshoz, forgács vagy kiömlött víz eltávolításához lettek tervezve. Nem számít, hogy a szennyeződés száraz, nedves, durva vagy finom – az erőteljes WD készülékek még nagyobb mennyiségű vízzel is megbirkóznak.