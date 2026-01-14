Száraz-nedves porszívók
Műhelyporszívó vagy autóporszívó, száraz vagy nedves, durva vagy finom szennyeződés – nem számít! A Kärcher száraz-nedves porszívói sokoldalú felhasználást biztosítanak kültéren és beltéren egyaránt. Kiváló szívóerejükkel, nagy energiahatékonyságukkal és erőteljes kialakításukkal kiemelkednek a tömegből. Ezek a többfunkciós készülékek számos alkalmazási lehetőséggel és átfogó tartozékpalettával rendelkeznek, ezáltal csodát tesznek a ház, a kert és a garázs körül is.
Legyen minden újra WOW. Bármi is történt.
Nedves vagy száraz – nem számít: Az erőteljes WD porszívók mindent felszívnak, ami az útjukba kerül! Fedezd fel a Kärcher porszívókat, amelyek mindenre képesek. Nagy szívóerejük, és a szennyeződések gyors és maradéktalan eltávolítása valamennyi padlófelületen visszahozza a „WOW hatást” az otthonodba. Legyen szó nedves vagy száraz szennyeződésről, egy WD készülék a praktikus tartozékaival együtt garantáltan megbízható társ.
Változatos felhasználási lehetőségek
A multifunkcionalitás már beépült száraz-nedves porszívóink DNS-ébe. Ezek az erőteljes és sokoldalú készülékek könnyedén elvégzik a takarítást a pincében, a garázsban, a hobbiműhelyben vagy akár a kertben. Egyes típusokat kimondottan felújítási munkákhoz, autóporszívózáshoz, forgács vagy kiömlött víz eltávolításához lettek tervezve. Nem számít, hogy a szennyeződés száraz, nedves, durva vagy finom – az erőteljes WD készülékek még nagyobb mennyiségű vízzel is megbirkóznak.
Kiváló tisztítási teljesítmény és szívóerő
Ahol a hagyományos porszívók küszködnek, a Kärcher száraz-nedves porszívói ott hatékonyak igazán. Erőteljes szívással és kiemelkedő energiahatékonysággal kombinálva a száraz-nedves porszívók ideális szennyeződés felszívást biztosítanak a tökéletesen összehangolt eszközöknek és kiegészítőknek köszönhetően, ezáltal gyors és alapos tisztítás érhető el velük. A szívófej használata fűrészelés és még sok más egyéb munka során csökkenti a pornak és a szennyeződéseknek való kitettséget, ezáltal tisztántartva a munkaterületet.
Még nagyobb kényelem
Új szinttre emelt kényelem: kompakt kialakításuknak köszönhetően tárolásuk során kis helyet foglalnak. Lehetővé teszik a gégecső és a kiegészítők tárolását közvetlenül a készüléken. Az innovatív szűrőkialakítások kényelmessé teszik a száraz-nedves porszívók használatát – a szennyeződésekkel való érintkezés nélkül. És ami ennél is jobb, hogy a kiváló minőségük, erőteljes, masszív kialakításuk és modern külsejük valamint hosszú élettartamuk megkülönbözteti a Kärcher száraz-nedves porszívókat.
Jellemzők
Alkalmazási területek
Az erőteljes Kärcher nedves-száraz porszívók nem fogják vissza magukat. Ugyanolyan hatékonyan távolítják el a száraz-, mint a nedves szennyeződéseket, és még a nagyobb mennyiségű folyadék sem jelent gondot a számukra.
Autótisztítás
Tisztítsd meg alaposan autódat Kärcher száraz-nedves porszívóval. Tartozékainak széles választéka lehetővé teszi az ülések és a nehezen elérhető helyek közötti tisztítást.
Felújítás
A Kärcher száraz-nedves porszívói képesek kezelni még a durva törmelékeket is. Az innovatív szűrőrendszer és az állandó magas szívóerő leegyszerűsíti a tisztítási folyamatot, lehetővé téve az alacsony energiafogyasztású munkát. Ráadásul még a nedves vagy nyirkos törmelékek sem jelentenek kihívást számukra.
Műhely
Kényelmes poreltávolítás fa- és műhelymunkához. A beépített hálózati csatlakozóval rendelkező modelleknél az elektromos készülékek közvetlenül a száraz-nedves porszívókhoz csatlakoztathatók, amely a fűrészelés megkezdésekor automatikusan felszívja a forgácsot.
Folyadékok és szilánkok
Száraz-nedves porszívóink esetében a név önmagáért beszél. A törött italos üvegek, a kisebb mennyiségű folyadékok és a nedves szennyeződések sem jelentenek kihívást a masszív kialakítású tartálynak és a porzsák nélküli porszívózásnak köszönhetően.
Vízszivárgás vagy kiömlött víz
A nagy tócsák keletkezésének többféle oka lehet, amelyek mind eltávolíthatóak egy megfelelő Kärcher száraz-nedves porszívóval. A nagyméretű tartály biztosítja, hogy akár hosszabb időn keresztül is tudj porszívózni, valamint gyorsan és könnyedén felszívja akár nagyobb mennyiségű vizet is.
Kert
Egy száraz-nedves porszívó valódi segítség, még a kertben is. Könnyedén felszívja az apró gallyakat, kavicsokat, leveleket, vagy épp félre fújja őket a beépített fúvó funkció használatával.
Kültér
Az udvarok, garázsok, házbejáratok és lépcsők újra pillanatok alatt tiszták lesznek a WD száraz-nedves porszívókkal.
Beltér
A WD száraz-nedves porszívók a hagyományos porszívóhoz hasonlóan a beltérben is használhatók. A speciális kiegészítők, mint pl. a háztartási szívókészlet biztosítják a makulátlan tisztaságot.
Típus elnevezések jelentése
GYIK
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók
A Kärcher nagy teljesítményű akkumulátoros száraz-nedves porszívói alapos tisztítást garantálnak ott, ahová a vezetékes száraz-nedves porszívók nem érnek el, vagy nehezen hozzáférhető helyeken – akár autóban, kocsibeálló alatt, nyaralóban vagy kerti utakon –, miközben ugyanazt a funkcionalitást nyújtják, mint a vezetékes készülékek. Nincs kábel, nincs határ – a Kärcher 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros száraz-nedves porszívóival.
Száraz-nedves porszívó tartozékok: praktikusabb, alaposabb tisztítás
Tartozékok, amik kifejezetten a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz lettek kifejlesztve. A készülékekkel együtt használva lenyűgöző hatékonyság érhető el, valamint bővítik az alkalmazási területek körét.
