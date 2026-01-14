Száraz-nedves porszívók

Műhelyporszívó vagy autóporszívó, száraz vagy nedves, durva vagy finom szennyeződés – nem számít! A Kärcher száraz-nedves porszívói sokoldalú felhasználást biztosítanak kültéren és beltéren egyaránt. Kiváló szívóerejükkel, nagy energiahatékonyságukkal és erőteljes kialakításukkal kiemelkednek a tömegből. Ezek a többfunkciós készülékek számos alkalmazási lehetőséggel és átfogó tartozékpalettával rendelkeznek, ezáltal csodát tesznek a ház, a kert és a garázs körül is.

Legyen minden újra WOW. Bármi is történt.

Nedves vagy száraz – nem számít: Az erőteljes WD porszívók mindent felszívnak, ami az útjukba kerül! Fedezd fel a Kärcher porszívókat, amelyek mindenre képesek. Nagy szívóerejük, és a szennyeződések gyors és maradéktalan eltávolítása valamennyi padlófelületen visszahozza a „WOW hatást” az otthonodba. Legyen szó nedves vagy száraz szennyeződésről, egy WD készülék a praktikus tartozékaival együtt garantáltan megbízható társ.

Változatos felhasználási lehetőségek

A multifunkcionalitás már beépült száraz-nedves porszívóink DNS-ébe. Ezek az erőteljes és sokoldalú készülékek könnyedén elvégzik a takarítást a pincében, a garázsban, a hobbiműhelyben vagy akár a kertben. Egyes típusokat kimondottan felújítási munkákhoz, autóporszívózáshoz, forgács vagy kiömlött víz eltávolításához lettek tervezve. Nem számít, hogy a szennyeződés száraz, nedves, durva vagy finom – az erőteljes WD készülékek még nagyobb mennyiségű vízzel is megbirkóznak.

Kocsi porszívózás Kärchre száraz-nedves porszívóval

Kiváló tisztítási teljesítmény és szívóerő

Ahol a hagyományos porszívók küszködnek, a Kärcher száraz-nedves porszívói ott hatékonyak igazán.  Erőteljes szívással és kiemelkedő energiahatékonysággal kombinálva a száraz-nedves porszívók ideális szennyeződés felszívást biztosítanak a tökéletesen összehangolt eszközöknek és kiegészítőknek köszönhetően, ezáltal gyors és alapos tisztítás érhető el velük. A szívófej használata fűrészelés és még sok más egyéb munka során csökkenti a pornak és a szennyeződéseknek való kitettséget, ezáltal tisztántartva a munkaterületet.

Felújítás utáni tisztítás Kärcher WD száraz-nedves porszívóval.

Még nagyobb kényelem

Új szinttre emelt kényelem: kompakt kialakításuknak köszönhetően tárolásuk során kis helyet foglalnak. Lehetővé teszik a gégecső és a kiegészítők tárolását közvetlenül a készüléken. Az innovatív szűrőkialakítások kényelmessé teszik a száraz-nedves porszívók használatát – a szennyeződésekkel való érintkezés nélkül. És ami ennél is jobb, hogy a kiváló minőségük, erőteljes, masszív kialakításuk és modern külsejük valamint hosszú élettartamuk megkülönbözteti a Kärcher száraz-nedves porszívókat.

Kärcher WD száraz-nedves porszívó tárolása

Jellemzők

Alkalmazási területek

Az erőteljes Kärcher nedves-száraz porszívók nem fogják vissza magukat. Ugyanolyan hatékonyan távolítják el a száraz-, mint a nedves szennyeződéseket, és még a nagyobb mennyiségű folyadék sem jelent gondot a számukra. 

Autótisztítás Kärcher WD 5 P S száraz-nedves porszívóval

Autótisztítás

Tisztítsd meg alaposan autódat Kärcher száraz-nedves porszívóval. Tartozékainak széles választéka lehetővé teszi az ülések és a nehezen elérhető helyek közötti tisztítást.

Felújítás utáni tisztítás Kärcher WD 5 P S száraz-nedves porszívóval

Felújítás

A Kärcher száraz-nedves porszívói képesek kezelni még a durva törmelékeket is. Az innovatív szűrőrendszer és az állandó magas szívóerő leegyszerűsíti a tisztítási folyamatot, lehetővé téve az alacsony energiafogyasztású munkát. Ráadásul még a nedves vagy nyirkos törmelékek sem jelentenek kihívást számukra.

Műhely tisztítás Kärcher WD 3 P S száraz-nedves porszívóval

Műhely

Kényelmes poreltávolítás fa- és műhelymunkához. A beépített hálózati csatlakozóval rendelkező modelleknél az elektromos készülékek közvetlenül a száraz-nedves porszívókhoz csatlakoztathatók, amely a fűrészelés megkezdésekor automatikusan felszívja a forgácsot.

Nedves szennyeződés felporszívózása Kärcher WD 2 porszívóval

Folyadékok és szilánkok

Száraz-nedves porszívóink esetében a név önmagáért beszél. A törött italos üvegek, a kisebb mennyiségű folyadékok és a nedves szennyeződések sem jelentenek kihívást a masszív kialakítású tartálynak és a porzsák nélküli porszívózásnak köszönhetően.

Kiömlött folyadék felporszívózása Kärcher WD száraz-nedves porszívóval

Vízszivárgás vagy kiömlött víz

A nagy tócsák keletkezésének többféle oka lehet, amelyek mind eltávolíthatóak egy megfelelő Kärcher száraz-nedves porszívóval. A nagyméretű tartály biztosítja, hogy akár hosszabb időn keresztül is tudj porszívózni, valamint gyorsan és könnyedén felszívja akár nagyobb mennyiségű vizet is.

Fúvófunkció használata a Kärcher száraz-nedves porszívón

Kert

Egy száraz-nedves porszívó valódi segítség, még a kertben is. Könnyedén felszívja az apró gallyakat, kavicsokat, leveleket, vagy épp félre fújja őket a beépített fúvó funkció használatával.

Bejárai ajtó előtti terület porszívózása Kärcher WD száraz-nedves porszívóval.

Kültér

Az udvarok, garázsok, házbejáratok és lépcsők újra pillanatok alatt tiszták lesznek a WD száraz-nedves porszívókkal.

Nappali porszívózása Kärcher WD száraz-nedves porszívóval

Beltér

A WD száraz-nedves porszívók a hagyományos porszívóhoz hasonlóan a beltérben is használhatók. A speciális kiegészítők, mint pl. a háztartási szívókészlet biztosítják a makulátlan tisztaságot.

Típus elnevezések jelentése

GYIK

Hogyan működik a Kärcher száraz-nedves porszívók szűrőtisztítása?

Hogyan cserélhető a szűrőpatron (WD 2 – WD 3)?

Hogyan cserélhető a lapos redős szűrő (WD 4 – WD 6)?

Hogyan kell behelyezni a porzsákot a Kärcher száraz-nedves porszívókba (WD 2 – WD 6)?

Hogyan tárolható a gégecső a Kärcher száraz-nedves porszívókon (WD 3 – WD 6)?

Az integrált szűrőtisztító funkciónak köszönhetően a szűrőtisztító gomb megnyomásával a WD 5 – WD 6 sorozat valamennyi csúcskategóriás készülékében a szűrők gyorsan és hatékonyan megtisztíthatók. Mindez lehetővé teszi, hogy nagy szívóerővel dolgozhass, még a nehezebb tisztítási feladatok során is.

Száraz, nedves, durva vagy finom szennyeződés – nem számít! A beltérre kifejlesztett padlófejek tökéletes szennyeződés-felszívást, a padlókon való könnyed és optimális haladást biztosítanak, valamint gyorsan és egyszerűen hozzá igazíthatóak a nedves, illetve száraz szennyeződések felszívásához. Az átkapcsolható padlófejjel mindez kényelmesen, a lábkapcsoló segítségével történik. A speciális padlófejek alapos tisztaságot garantálnak a tisztítás során.

Száraz porszívózás

A habanyag szűrős készülékek használatakor (WD 2) minden esetben javasoljuk a kiegészítő porzsák használatát.

A szűrőpatronnal vagy lapos redős szűrővel ellátott készülékeknél (WD 3 – WD 6) a porzsák használata finompor porszívózása esetén ajánlott. Más típusú száraz szennyeződések felszívásakor a porzsák nélkül történő porszívózás minden további nélkül lehetséges.

Nedves porszívózás

Folyadékok és nedves szennyeződések felszívása esetén a porzsák nélküli porszívózást javasoljuk. A habanyag szűrőket, a partonszűrőket, illetve a lapos redős szűrőket nem károsítja a nedves porszívózás.

Amennyiben szükséges, tiszta vízzel finoman mosd át a habanyag szűrőt és a patronszűrőt. Fontos, hogy nem szabad dörzsölni vagy átkefélni, illetve a tisztítás után a szűrőt hagyd teljesen megszáradni. A következő használat előtt ellenőrizd, hogy száraz-e a szűrő, és csak akkor használd ha meggyőződtél róla, hogy száraz.

A Kärcher WD típusú száraz-nedves porszívói nem alkalmasak hamu felszívására. A kihűlt hamu felszívható hamuszűrővel vagy egy Kärcher hamuporszívóval.

A különböző Kärcher modellek különböző víztöltési kapacitással rendelkeznek, ezáltal a maximum víztöltési kapacitás a készülék típusától függ. Amikor elérte a maximum töltési kapacitást, egy úszó lezárja a vákumnyílást, amely megállítja a porszívózást. A készülék nem kapcsol ki automatikusan, azonban megnövekedett sebességgel fut. Ilyenkor azonnal ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell üríteni a tartályt.

A hálózati dugalj minimális és maximális teljesítményére vonatkozó adatai minden esetben megtalálható a készülék hálózati csatlakozóján.

A WD 1 kompakt akkumulátor és a WD 3 akkumulátor előlapja

Akkumulátoros száraz-nedves porszívók

A Kärcher nagy teljesítményű akkumulátoros száraz-nedves porszívói alapos tisztítást garantálnak ott, ahová a vezetékes száraz-nedves porszívók nem érnek el, vagy nehezen hozzáférhető helyeken – akár autóban, kocsibeálló alatt, nyaralóban vagy kerti utakon –, miközben ugyanazt a funkcionalitást nyújtják, mint a vezetékes készülékek. Nincs kábel, nincs határ – a Kärcher 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros száraz-nedves porszívóival.

Tovább az akkumulátoros száraz-nedves porszívókhoz

Tartozékok a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz

Száraz-nedves porszívó tartozékok: praktikusabb, alaposabb tisztítás

Tartozékok, amik kifejezetten a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz lettek kifejlesztve. A készülékekkel együtt használva lenyűgöző hatékonyság érhető el, valamint bővítik az alkalmazási területek körét.

 

Tovább a tartozékkeresőhöz

