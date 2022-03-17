Tartozékok száraz-nedves porszívókhoz
A Kärcher átfogó és hasznos tartozékokat kínál a mindennapi használathoz és a speciális kihívásokhoz egyaránt. A tartozékkínálat a megfelelő szívófúvókától kezdve a tömlőkön át egészen a speciális szűrőrendszerekig terjed. A nedves és száraz porszívókhoz különböző méretű akkumulátorok és akkumulátortöltők állnak rendelkezésre. Ezek a porszívók minden tisztítási feladathoz megfelelő konfigurációt kínálnak, így kiváló tisztítási eredményeket és nagyfokú felhasználói kényelmet biztosítanak.
Sokoldalú a száraz-nedves porszívók: eredeti Kärcher WD tartozékokkal
Legyen szó autó belsejében lévő szűk résről, elektromos szerszám csatlakoztatásról vagy a fúrás során keletkezett szállópor összegyűjtéséről, a WD száraz-nedves porszívók csak a megfelelő tartozékok használatával képesek teljes mértékben ellátni multifunkciós jellegüket, esélyt sem adva a szennyeződéseknek. Az oldalon található tartozékok kifejezetten a Kärcher száraz-nedves porszívókhoz lettek kifejlesztve. Ezek, a készülékekkel együtt alkalmazva rendkívül lenyűgöző tisztításra képesek, mindamellett, hogy bővítik az otthoni alkalmazási területeket.
Szűrők
A Kärcher nedves és száraz porszívókhoz tökéletesen illeszkedő Kärcher szűrők és szűrőzsákok megbízhatóan visszatartják a szennyeződéseket: Patronos és lapos pliszírozott szűrőink lehetővé teszik, hogy a szűrő cseréje nélkül váltson a nedves és száraz porszívózás között. A Kärcher flíz szűrőzsákok rendkívül szakadásbiztosak, és nagy igénybevételhez is ideálisak, például durva és nedves szennyeződések porszívózása esetén. A WD 4-6 és KWD 4-6 nedves és száraz porszívókhoz egy további felújításkor hatékonyan bevethető lapos bolyhos szűrő és szűrőzsák is rendelkezésre áll. Ezek ideálisak a felújítási munkálatok során keletkező finom por felszívásához, valamint az elektromos szerszámokkal végzett munka során. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően tartós szívóerőt és optimális porszűrést garantálnak használat közben.
Melyik szűrő és porzsák a megfelelő választás az egyes száraz-nedves porszívóhoz?
Tartozékkészletek
A Kärcher tartozékkészletek rendkívül praktikusak és sokoldalúak: a különböző szívófejekkel ellátva, a legtöbb tisztítási feladat gyorsan és egyszerűen megoldható. Például a járműbelső teljes tisztítása könnyedén megoldható az autóbelső-tisztító készlettel.
Szívófejek
A speciálisan kifejlesztett szívófejek egyúttal tökéletes tisztítási eredményeket garantálnak: az átkapcsolható padlófej például garantálja a szennyeződések gyors és maradéktalan felszedését, száraz vagy nedves, illetve finom vagy durva szennyeződések esetén egyaránt.
Speciális alkalmazások
A speciális alkalmazások egyedi megoldásokat igényelnek: a Kärcher porelszívó például biztonságos és pormentes fúrást tesz lehetővé minden általános falon és mennyezeten. A porelszívó közvetlenül a fúrásnál keletkező port szívja fel, ezáltal elkerülhető a fúrás utáni extra seprés vagy porszívózás.
Tartozékok akkumulátoros száraz-nedves porszívókhoz
Határtalan szabadság: A 18 V-os vagy 36 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform cserélhető akkumulátoraival és gyorstöltőivel az akkumulátoros száraz-nedves porszívók bármikor használatra készek még akkor is, ha nincs konnektor a közelben.
A még nagyobb rugalmasság érdekében az akkumulátorok a 18 V-os vagy 36 V-os Kärcher Battery Power platform termékcsalád más készülékeivel is kompatibilisek.