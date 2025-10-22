Határtalan teljesítmény kompromisszumok nélkül

A Kärcher akkumulátoros porszívói mindent tudnak: erőt, alapos tisztítást és szabadságot. Teljesítményük könnyedén felveszi a versenyt a hagyományos hálózati száraz porszívókkal – miközben vezeték nélküli kialakításuk maximális mozgásszabadságot biztosít. Nincs több zavaró kábel, nincs szükség csatlakoztatásra vagy kihúzásra, ez értékes időt takarít meg, és növeli a hatékonyságot.

A T 10/1 Bp és T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívók egyetlen töltéssel akár 31 percig működnek, eco!efficiency üzemmódban pedig 66 percig is. A BVL 5/1 Bp hátizsákos porszívó verhetetlen megoldás szűk helyeken, például mozikban, buszokon, vonatokon vagy repülőgépeken.

Az ultrakönnyű BVL 3/1 Bp ideális lépcsőházakhoz, kisebb helyiségekhez, illetve alkalmi takarításra – legyen szó magánfelhasználásról, szakipari munkákról vagy gondnoki feladatokról.

A vezeték nélküli és rendkívül jól manőverezhető LVS 1/1 Bp és LVS 1/2 Bp ciklon porszívók professzionális felhasználásra, például hotelekben vagy épülettakarításnál nyújtanak tökéletes megoldást a gyors, célzott takarításra.