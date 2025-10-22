AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓK
A Kärcher akkumulátoros ipari porszívókkal vége a vezetékekkel való bajlódásnak!
Erős teljesítményüknek köszönhetően ugyanolyan alapos tisztítást végeznek, mint a vezetékes társaik, csak sokkal nagyobb szabadságot adnak porszívózás közben.
Határtalan teljesítmény kompromisszumok nélkül
A Kärcher akkumulátoros porszívói mindent tudnak: erőt, alapos tisztítást és szabadságot. Teljesítményük könnyedén felveszi a versenyt a hagyományos hálózati száraz porszívókkal – miközben vezeték nélküli kialakításuk maximális mozgásszabadságot biztosít. Nincs több zavaró kábel, nincs szükség csatlakoztatásra vagy kihúzásra, ez értékes időt takarít meg, és növeli a hatékonyságot.
A T 10/1 Bp és T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívók egyetlen töltéssel akár 31 percig működnek, eco!efficiency üzemmódban pedig 66 percig is. A BVL 5/1 Bp hátizsákos porszívó verhetetlen megoldás szűk helyeken, például mozikban, buszokon, vonatokon vagy repülőgépeken.
Az ultrakönnyű BVL 3/1 Bp ideális lépcsőházakhoz, kisebb helyiségekhez, illetve alkalmi takarításra – legyen szó magánfelhasználásról, szakipari munkákról vagy gondnoki feladatokról.
A vezeték nélküli és rendkívül jól manőverezhető LVS 1/1 Bp és LVS 1/2 Bp ciklon porszívók professzionális felhasználásra, például hotelekben vagy épülettakarításnál nyújtanak tökéletes megoldást a gyors, célzott takarításra.
Teljesen feltöltve a kevesebb stresszért
A vezeték nélküli működés szabadsága, a kiváló hordozhatóság és rugalmasság, a kisebb erőfeszítéssel elért nagyobb hatékonyság, valamint akár 24 százalékos időmegtakarítás garantáltan lenyűgöz.
A teljesítményhez nincs szükség kábelre
Az innovatív 36 V-os akkumulátornak köszönhetően a BVL 5/1 Bp kategóriájában a legjobb tisztítási teljesítményt nyújtja. Hatékonysága teljes mértékben felveszi a versenyt a hálózatról működő száraz porszívókkal. Egyetlen dologról mond le: a kábelről. Cserébe viszont sokkal többet kap.
Minden funkció egyszerűen kezelhető
Az LVS 1/1 Bp és az LVS 1/2 Bp kezelése rendkívül egyszerű, a szívóerő pedig három fokozatban szabályozható. Ezek az akkumulátoros száraz porszívók pillanatok alatt átalakíthatók padlótisztítóból kézi porszívóvá, legyen szó kárpitról vagy különféle felületekről. A portartály gyorsan és higiénikusan üríthető, anélkül hogy közvetlenül érintkeznénk a szennyeződéssel.
Energiát takarít meg és időt nyer
Az akkumulátoros gépeknél az energiatakarékosság kétszeresen is előnyös – jót tesz a környezetnek, és meghosszabbítja a készülék élettartamát. eco!efficiency üzemmódban a BVL 3/1 Bp jelentősen kevesebb energiát fogyaszt, ami lényegesen hosszabb üzemidőt eredményez.
Nincs többé csatlakoztatás vagy kihúzás
Nem kell többé konnektort keresni, és nincs szükség a kábel állandó csatlakoztatására vagy kihúzására. A vezeték nélküli kialakítás akár 24 százalékos időmegtakarítást és nagyobb hatékonyságot eredményez.
Biztos információ találgatás helyett
A Kärcher Real Time Technology funkciójának köszönhetően mindig pontosan látható, hány perc üzemidő maradt hátra valós időben, az aktuális energiafogyasztást figyelembe véve. A töltők szintén percnyi pontossággal jelzik, mennyi idő van hátra a teljes feltöltésig.
Hatékony és környezetkímélő
Az eco!efficiency üzemmóddal a Kärcher készülék még energiatakarékosabban és halkabban működik, mindez egyetlen gombnyomással. Ez a funkció nemcsak a hosszabb üzemidőt segíti elő, hanem lehetővé teszi a takarítást zajérzékeny területeken, például hotelekben is.
BVL 3/1 Bp akkumulátoros hátizsákos porszívó
Ergonomikus takarítás, könnyű szállítás
A BVL 3/1 Bp akkumulátoros hátizsákos porszívó rendkívül könnyű és nagy teljesítményű, így ideális megoldás szűk helyeken végzett takarításhoz. Az innovatív EPP anyagnak köszönhetően ez az első olyan porszívó, amely mindössze 4,5 kilogrammos hordozási súllyal rendelkezik, mégis különösen strapabíró és tartós. Kiváló ár-érték arányával is meggyőző választás.
Legyen szó magánfelhasználásról, szakemberekről vagy gondnokokról, a 3 literes tartállyal rendelkező, nagy teljesítményű BVL 3/1 Bp kimagaslóan teljesít szűk helyeken. Tökéletes választás alkalmi takarításhoz és lépcsőházak tisztításához. A hosszú üzemidőt a Kärcher Battery Power akkumulátor biztosítja, míg az ergonomikus hordozókeret leveszi a terhet a vállakról. A kezelőfelület a derékövre van integrálva, így minden funkció egyszerűen és felhasználóbarát módon irányítható. Opcionálisan extra hatékony HEPA 14 szűrő is rendelhető hozzá.
Rendkívül könnyű
Mindössze 4,5 kilogramm a hátizsákos hordozási súlya az innovatív EPP anyagnak köszönhetően. Ezáltal különösen ergonomikus és könnyen szállítható.
Innovatív
Az EPP anyag (expandált polipropilén) extrém alacsony súlyt biztosít, miközben robusztus, tartós és 100%-ban újrahasznosítható, így környezetbarát megoldás.
Ergonomikus
A deuter® hordozókeret hosszabb munkavégzés során is maximális kényelmet nyújt. A derékövi vezérlőpanel segítségével minden funkció egyszerűen szabályozható és nyomon követhető. A szívótömlő igény szerint jobb- vagy balkezes használathoz is csatlakoztatható.
BVL 5/1 Bp akkumulátoros hátizsákos porszívó
A hálózatról működő gépek ott állnak meg, ahol a kábel véget ér. Az akkumulátoros porszívóink viszont bárhová eljutnak. Nincs kábel, amit le kellene tekerni vagy feltekerni. Nincs vonszolás, nincs összegabalyodás. Nincs szükség konnektor keresésére vagy állandó cserélgetésére.
A BVL 5/1 Bp egy akkumulátoros hátizsákos száraz porszívó, amely teljes mozgásszabadságot és rugalmas munkavégzést biztosít. Szívóereje felveszi a versenyt a hálózati gépekkel, így kategóriájában a legjobb tisztítási teljesítményt nyújtja. A szabadalmaztatott ergonomikus hátirendszer nemcsak kényelmessé teszi a használatot, de a kezelése is rendkívül egyszerű. Az összes funkció közvetlenül a derékövi vezérlőpanelről irányítható.
A BVL 5/1 Bp használata kevesebb stresszt és fizikai terhelést jelent, ráadásul akár 24 százalékos időmegtakarítást is biztosít. A szervizköltségek is alacsonyabbak, hiszen vezeték híján nincs mit elhasználni vagy javítani.
T 10/1 Bp és T 15/1 Bp akkumulátoros száraz porszívók
Strapabíró, nagy teljesítményű és ergonomikus kialakítású
A T-sorozat akkumulátoros száraz porszívói, a T 10/1 Bp és T 15/1 Bp, akár 45% újrahasznosított anyagból* készülnek, és teljesítményük könnyedén felveszi a versenyt a hálózati gépekkel.
A szállodaipar, a vendéglátás, a kereskedelem és az épülettakarítással foglalkozó szolgáltatók különösen nagy hasznát veszik az alacsony, mindössze 57 dB(A) zajszinttel működő, kiváló szívóerejű porszívóknak. Ezek a gépek nemcsak fenntartható módon készülnek, hanem kiváló tisztítási minőséget, masszív felépítést és kiemelkedő ár-érték arányt kínálnak. A nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor gondoskodik a tökéletes tisztítási eredményről.
A porszívók kompakt, billenésbiztos és jól manőverezhető kialakítással rendelkeznek, 10 vagy 15 literes tartálykapacitással. A lehajtható hordozófül ergonomikus szállítást tesz lehetővé, közel a testhez. Az integrált tartozéktartóban mindig kéznél van a szállított résszívó fej. A gépekhez típustól függően opcionálisan elérhető a rendkívül hatékony HEPA 14 szűrő is.
Fontos: Ez a termék akkumulátor és gyorstöltő nélkül kerül szállításra, azokat külön kell megrendelni.
* Az újrahasznosított anyag csak a műanyag alkatrészekre vonatkozik, a tartozékok kivételével.
LVS 1/1 Bp és LVS 1/2 Bp akkumulátoros száraz porszívók
A masszív kialakítású LVS 1/1 Bp (18 V) és LVS 1/2 Bp (36 V) akkumulátoros száraz porszívók kiváló szívóerőt biztosítanak a Kärcher ciklon szűrőtechnológiának köszönhetően. Az LVS 1/2 Bp aktív padlószívó fejjel rendelkezik a még alaposabb mélytisztításhoz.
A vezeték nélküli, könnyen irányítható ciklon porszívók kifejezetten alkalmasak célzott takarításra professzionális környezetben, például hotelekben vagy épülettakarítás során. A beépített, rendkívül hatékony HEPA 13 szűrő garantálja a legmagasabb higiéniai biztonsági szintet az érzékeny területeken.
Mindkét készülék egyszerűen kezelhető, a szívóerő pedig három fokozatban szabályozható. A porszívók pillanatok alatt átalakíthatók padlótisztító készülékből kézi porszívóvá, bármilyen felülethez alkalmazkodva. A praktikus portartályhoz nincs szükség porzsákra, így nemcsak költséget takarít meg, hanem fenntarthatóbb megoldást is kínál.