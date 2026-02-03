A Kärcher WV 2 Plus vezeték nélküli ablaktisztító, amely könnyed és csíkmentes tisztítást biztosít minden sima felületen. Kompakt kialakítása és ergonomikus formája kényelmessé teszi a használatot, miközben az újratölthető akkumulátor biztosítja a folyamatos teljesítményt. A modell 35 perces akkumulátor-üzemidővel rendelkezik, amely akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak tisztítását teszi lehetővé. A szóróflakon, a mikroszálas kendő és a szívófunkció tökéletesen együttműködik, így a vízfoltok és a szennyeződések maradéktalanul eltűnnek, higiénikus és ragyogó felületeket eredményezve.