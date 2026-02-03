Ablaktisztító WV 2 Plus
A Kärcher WV 2 Plus vezeték nélküli ablaktisztító könnyű és ergonomikus kialakításával egyszerűen biztosít ragyogó, csíkmentes tisztítást ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon.
A Kärcher WV 2 Plus vezeték nélküli ablaktisztító, amely könnyed és csíkmentes tisztítást biztosít minden sima felületen. Kompakt kialakítása és ergonomikus formája kényelmessé teszi a használatot, miközben az újratölthető akkumulátor biztosítja a folyamatos teljesítményt. A modell 35 perces akkumulátor-üzemidővel rendelkezik, amely akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak tisztítását teszi lehetővé. A szóróflakon, a mikroszálas kendő és a szívófunkció tökéletesen együttműködik, így a vízfoltok és a szennyeződések maradéktalanul eltűnnek, higiénikus és ragyogó felületeket eredményezve.
Jellemzők és előnyök
Gyorsan üríthetőA szennyezettvíz-tartály szükség esetén egyszerűen és gyorsan kiüríthető.
Cserélhető szívófejA tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
LED kijelző a látómezőbenA be-/kikapcsoló gombba integrált LED kijelző időben figyelmeztet, hogy mikor kell újratölteni az akkumulátort.
Könnyű és halk
- Kis súlya és alacsonyabb zajszintje még kényelmesebbé teszi a WV 2-vel történő ablaktisztítást.
Az eredeti
- Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
- Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
- Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
- Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 105
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,6
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|120 x 280 x 320
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
- Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Videók
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.