Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Ablaktisztító WV 2 Plus

A Kärcher WV 2 Plus vezeték nélküli ablaktisztító könnyű és ergonomikus kialakításával egyszerűen biztosít ragyogó, csíkmentes tisztítást ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon.

A Kärcher WV 2 Plus vezeték nélküli ablaktisztító, amely könnyed és csíkmentes tisztítást biztosít minden sima felületen. Kompakt kialakítása és ergonomikus formája kényelmessé teszi a használatot, miközben az újratölthető akkumulátor biztosítja a folyamatos teljesítményt. A modell 35 perces akkumulátor-üzemidővel rendelkezik, amely akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak tisztítását teszi lehetővé. A szóróflakon, a mikroszálas kendő és a szívófunkció tökéletesen együttműködik, így a vízfoltok és a szennyeződések maradéktalanul eltűnnek, higiénikus és ragyogó felületeket eredményezve.

Jellemzők és előnyök
Ablaktisztító WV 2 Plus: Gyorsan üríthető
Gyorsan üríthető
A szennyezettvíz-tartály szükség esetén egyszerűen és gyorsan kiüríthető.
Ablaktisztító WV 2 Plus: Cserélhető szívófej
Cserélhető szívófej
A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
Ablaktisztító WV 2 Plus: LED kijelző a látómezőben
LED kijelző a látómezőben
A be-/kikapcsoló gombba integrált LED kijelző időben figyelmeztet, hogy mikor kell újratölteni az akkumulátort.
Könnyű és halk
  • Kis súlya és alacsonyabb zajszintje még kényelmesebbé teszi a WV 2-vel történő ablaktisztítást.
Az eredeti
  • Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
  • Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
  • Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
  • Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 105
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,6
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 120 x 280 x 320

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
  • Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Ablaktisztító WV 2 Plus

Videók

Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.