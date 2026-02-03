A Kärcher WV 5 Plus N Battery vezeték nélküli, akkumulátoros ablaktisztító, amely gyors, csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmessé teszi a használatot, így hosszabb takarítás során sem fárad el a kéz. A készülékhez tartozik egy plusz akkumulátor és töltőállomás, amelyek lehetővé teszik a megszakítás nélküli ablaktisztítást, így egyszerre több ablak is tisztán tartható. Emellett a készlet része a keskeny szívófej, a szélén található kiegészítő, valamint egy szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel, amelyekkel a nehezen hozzáférhető sarkok és rácsos ablakok is könnyen tisztíthatók. A készülék 35 perces akkumulátor-üzemideje akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben. A szívófunkcióval kombinált mikroszálas törlőkendő gyors, foltmentes és higiénikus eredményt garantál minden üvegfelületen.