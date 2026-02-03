Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Ablaktisztító WV 5 Plus N Battery

A Kärcher WV 5 Plus N Battery vezeték nélküli ablaktisztító extra akkumulátorral folyamatos tisztítást kínál, így az ablakok, tükrök és sima felületek megszakítás nélkül ragyogóak és foltmentesek.

A Kärcher WV 5 Plus N Battery vezeték nélküli, akkumulátoros ablaktisztító, amely gyors, csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmessé teszi a használatot, így hosszabb takarítás során sem fárad el a kéz. A készülékhez tartozik egy plusz akkumulátor és töltőállomás, amelyek lehetővé teszik a megszakítás nélküli ablaktisztítást, így egyszerre több ablak is tisztán tartható. Emellett a készlet része a keskeny szívófej, a szélén található kiegészítő, valamint egy szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel, amelyekkel a nehezen hozzáférhető sarkok és rácsos ablakok is könnyen tisztíthatók. A készülék 35 perces akkumulátor-üzemideje akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben. A szívófunkcióval kombinált mikroszálas törlőkendő gyors, foltmentes és higiénikus eredményt garantál minden üvegfelületen.

Jellemzők és előnyök
Csereakkumulátor és töltőállomás
Csereakkumulátor és töltőállomás
Megszakítás nélküli munkavégzés a csereakkumulátornak köszönhetően
Szélek kényelmes tisztítása
Szélek kényelmes tisztítása
A kézzel beállítható távtartók tökéletesen csíkmentes eredményt biztosítanak, egészen az ablak széléig.
Kényelmes markolat akkumulátortöltöttségi szint kijelzésével
Kényelmes markolat akkumulátortöltöttségi szint kijelzésével
A puha csúszásmentes markolat még kényelmesebbé teszi a használatot. A be-/ kikapcsoló gomb felett 3 LED mutatja a töltésszintet.
Cserélhető szívófej
  • A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
Kellemesen halk
  • Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Az eredeti
  • Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
  • Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
  • Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
  • Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Keskeny szívófej munkaszélessége (mm) 170
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 185
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 210
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,7
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 1,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 125 x 280 x 325

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: Cserélhető akkumulátor a WV 5 és WVP 10 készülékekhez (2 db)
  • Akkumulátortöltő: Akkumulátortöltő + dokkolóállomás (mindegyikből 1)
  • Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
  • Keskeny szívófej

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Ablaktisztító WV 5 Plus N Battery
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Osztott ablakok
  • Sima felületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
  • Csempék
Tartozékok
Tisztítószerek
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.