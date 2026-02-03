Ablaktisztító WV 5 Plus N Battery
A Kärcher WV 5 Plus N Battery vezeték nélküli ablaktisztító extra akkumulátorral folyamatos tisztítást kínál, így az ablakok, tükrök és sima felületek megszakítás nélkül ragyogóak és foltmentesek.
A Kärcher WV 5 Plus N Battery vezeték nélküli, akkumulátoros ablaktisztító, amely gyors, csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmessé teszi a használatot, így hosszabb takarítás során sem fárad el a kéz. A készülékhez tartozik egy plusz akkumulátor és töltőállomás, amelyek lehetővé teszik a megszakítás nélküli ablaktisztítást, így egyszerre több ablak is tisztán tartható. Emellett a készlet része a keskeny szívófej, a szélén található kiegészítő, valamint egy szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel, amelyekkel a nehezen hozzáférhető sarkok és rácsos ablakok is könnyen tisztíthatók. A készülék 35 perces akkumulátor-üzemideje akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben. A szívófunkcióval kombinált mikroszálas törlőkendő gyors, foltmentes és higiénikus eredményt garantál minden üvegfelületen.
Jellemzők és előnyök
Csereakkumulátor és töltőállomásMegszakítás nélküli munkavégzés a csereakkumulátornak köszönhetően
Szélek kényelmes tisztításaA kézzel beállítható távtartók tökéletesen csíkmentes eredményt biztosítanak, egészen az ablak széléig.
Kényelmes markolat akkumulátortöltöttségi szint kijelzésévelA puha csúszásmentes markolat még kényelmesebbé teszi a használatot. A be-/ kikapcsoló gomb felett 3 LED mutatja a töltésszintet.
Cserélhető szívófej
- A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
Kellemesen halk
- Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Az eredeti
- Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
- Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
- Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
- Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Keskeny szívófej munkaszélessége (mm)
|170
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|185
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 210
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,7
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|125 x 280 x 325
A csomag tartalma
- Akkumulátor: Cserélhető akkumulátor a WV 5 és WVP 10 készülékekhez (2 db)
- Akkumulátortöltő: Akkumulátortöltő + dokkolóállomás (mindegyikből 1)
- Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
- Keskeny szívófej
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Csempék
