A Kärcher WV 2 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Könnyű és ergonomikus kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé. A modell fő különbsége a keskeny szívófej, amely a kisebb vagy nehezen hozzáférhető felületekhez, például rácsos ablakokhoz vagy vitrinekhez ideális. Az akkumulátor 35 perces üzemideje lehetővé teszi akár 105 m², azaz kb. 35 ablak megtisztítását. A szóróflakon és a mikroszálas kendő együtt dolgozik a szívófunkcióval, így minden üvegfelület ragyogóan tiszta marad.