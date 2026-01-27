Ablaktisztító WV 2 Plus N
A Kärcher WV 2 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító keskeny szívófejével ideális rácsos ablakokhoz és vitrinekhez, miközben minden felület foltmentesen és higiénikusan tiszta marad.
A Kärcher WV 2 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Könnyű és ergonomikus kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé. A modell fő különbsége a keskeny szívófej, amely a kisebb vagy nehezen hozzáférhető felületekhez, például rácsos ablakokhoz vagy vitrinekhez ideális. Az akkumulátor 35 perces üzemideje lehetővé teszi akár 105 m², azaz kb. 35 ablak megtisztítását. A szóróflakon és a mikroszálas kendő együtt dolgozik a szívófunkcióval, így minden üvegfelület ragyogóan tiszta marad.
Jellemzők és előnyök
Gyorsan üríthető
Cserélhető szívófej
LED kijelző a látómezőben
Könnyű és halk
Az eredeti
Háromszor gyorsabb
Csepp- és csíkmentes eredmény
Abszolút higiénikus
Sokrétűen felhasználható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Keskeny szívófej munkaszélessége (mm)
|170
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 105
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,6
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|120 x 280 x 320
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
- Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
- Keskeny szívófej
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
