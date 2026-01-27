Ablaktisztító WV 2 Plus N

A Kärcher WV 2 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító keskeny szívófejével ideális rácsos ablakokhoz és vitrinekhez, miközben minden felület foltmentesen és higiénikusan tiszta marad.

A Kärcher WV 2 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Könnyű és ergonomikus kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé. A modell fő különbsége a keskeny szívófej, amely a kisebb vagy nehezen hozzáférhető felületekhez, például rácsos ablakokhoz vagy vitrinekhez ideális. Az akkumulátor 35 perces üzemideje lehetővé teszi akár 105 m², azaz kb. 35 ablak megtisztítását. A szóróflakon és a mikroszálas kendő együtt dolgozik a szívófunkcióval, így minden üvegfelület ragyogóan tiszta marad.

Jellemzők és előnyök
Gyorsan üríthető
Cserélhető szívófej
LED kijelző a látómezőben
Könnyű és halk
Az eredeti
Háromszor gyorsabb
Csepp- és csíkmentes eredmény
Abszolút higiénikus
Sokrétűen felhasználható
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Keskeny szívófej munkaszélessége (mm) 170
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 105
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,6
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 120 x 280 x 320

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
  • Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
  • Keskeny szívófej

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
