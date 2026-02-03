A Kärcher WV 5 Plus N Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmes használatot tesz lehetővé, így hosszabb takarítás során sem fárad el a kéz. A készülék különlegessége az exkluzív fekete-sárga design, valamint a keskeny szívófej és a szélén található kiegészítő, amelyek a sarkok és a rácsos ablakok könnyű tisztítását segítik. Az akkumulátor 35 perces üzemideje akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben. A szívófunkcióval kombinált mikroszálas törlőkendő foltmentes és ragyogó eredményt garantál minden üvegfelületen.