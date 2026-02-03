Ablaktisztító WV 5 Plus N Black Edition
A Kärcher WV 5 Plus N Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító ergonomikus kialakítással és speciális szívófejével biztosít ragyogó tisztaságot ablakokon, tükrökön, csempéken és sarkokban.
A Kärcher WV 5 Plus N Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmes használatot tesz lehetővé, így hosszabb takarítás során sem fárad el a kéz. A készülék különlegessége az exkluzív fekete-sárga design, valamint a keskeny szívófej és a szélén található kiegészítő, amelyek a sarkok és a rácsos ablakok könnyű tisztítását segítik. Az akkumulátor 35 perces üzemideje akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben. A szívófunkcióval kombinált mikroszálas törlőkendő foltmentes és ragyogó eredményt garantál minden üvegfelületen.
Jellemzők és előnyök
Kivehető akkumulátorA kivehető és külön megvásárolható csereakkumulátornak köszönhetően minden ablak megszakítás nélkül tisztítható.
Szélek kényelmes tisztításaA kézzel beállítható távtartók tökéletesen csíkmentes eredményt biztosítanak, egészen az ablak széléig.
Kényelmes markolat akkumulátortöltöttségi szint kijelzésévelA puha csúszásmentes markolat még kényelmesebbé teszi a használatot. 3 LED jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Cserélhető szívófej
- A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
Kellemesen halk
- Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Az eredeti
- Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
- Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
- Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
- Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Keskeny szívófej munkaszélessége (mm)
|170
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|185
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 105
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|fekete
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,7
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|125 x 280 x 325
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
- Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
- Keskeny szívófej
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Csempék
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.