Ablaktisztító WV 6 Plus
A Kärcher WV 6 Plus vezeték nélküli ablaktisztító hosszú szívóéllel és ergonomikus kialakítással gyors, csíkmentes tisztítást biztosít nagy ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon.
A Kärcher WV 6 Plus vezeték nélküli ablaktisztító a nagy felületek gyors és csíkmentes tisztítására lett tervezve, ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmessé teszi a használatot hosszabb takarítás során is. A készülék kiemelkedő előnye a hosszú, 100 perces akkumulátor-üzemidő, amely akár 300 m², azaz körülbelül 100 ablak megtisztítását teszi lehetővé egyetlen munkamenetben, így a nagyobb háztartásokban és irodákban is ideális. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő kombinációja a szívófunkcióval együtt biztosítja a gyors, foltmentes és higiénikus végeredményt minden felületen. A hosszú, innovatív szívóél lehetővé teszi, hogy egyetlen mozdulattal távolítsd el a felesleges vizet a teljes felületről, így a takarítás még egyszerűbb és gyorsabb.
Jellemzők és előnyök
Továbbfejlesztett lehúzótechnológiaAz innovatív hosszú lehúzó a tisztítást még rugalmasabbá teszi – ideális padlószintes használathoz.
Extra hosszú akkumulátor-üzemidőAz extra hosszú, 100 perces üzemidővel megszakításmentes tisztítás biztosítható.
Levehető lehúzóA lehúzó minden tisztítás után egyszerűen kivehető a szívófejből és megtisztítható.
Higiénikus és gyors tartályürítés
- A tartály egyszerűen és gyorsan kiüríthető.
Kellemesen halk
- Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Kijelző az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos megjelenítéséhez
- A töltöttségi szintet mutató kijelzőn az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos adatai láthatók, így a tisztítás könnyebben tervezhető.
Az eredeti
- Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
- Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablakok tisztítása háromszor gyorsabb a hagyományos módszereknél.
Csepp- és csíkmentes eredmény
- Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Sokrétűen felhasználható
- Minden sima felülethez alkalmas, például csempékhez, tükrökhöz vagy zuhanykabinokhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|150
|Akkumulátor-menetidő (min)
|100
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|170
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 300
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,8
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|126 x 280 x 310
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: Gyorstöltő (1 db)
- Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Videók
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Csempék
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.