A Kärcher WV 6 Plus vezeték nélküli ablaktisztító a nagy felületek gyors és csíkmentes tisztítására lett tervezve, ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmessé teszi a használatot hosszabb takarítás során is. A készülék kiemelkedő előnye a hosszú, 100 perces akkumulátor-üzemidő, amely akár 300 m², azaz körülbelül 100 ablak megtisztítását teszi lehetővé egyetlen munkamenetben, így a nagyobb háztartásokban és irodákban is ideális. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő kombinációja a szívófunkcióval együtt biztosítja a gyors, foltmentes és higiénikus végeredményt minden felületen. A hosszú, innovatív szívóél lehetővé teszi, hogy egyetlen mozdulattal távolítsd el a felesleges vizet a teljes felületről, így a takarítás még egyszerűbb és gyorsabb.