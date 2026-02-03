Ablaktisztító WV 6 Plus

A Kärcher WV 6 Plus vezeték nélküli ablaktisztító hosszú szívóéllel és ergonomikus kialakítással gyors, csíkmentes tisztítást biztosít nagy ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon.

A Kärcher WV 6 Plus vezeték nélküli ablaktisztító a nagy felületek gyors és csíkmentes tisztítására lett tervezve, ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása és könnyű súlya kényelmessé teszi a használatot hosszabb takarítás során is. A készülék kiemelkedő előnye a hosszú, 100 perces akkumulátor-üzemidő, amely akár 300 m², azaz körülbelül 100 ablak megtisztítását teszi lehetővé egyetlen munkamenetben, így a nagyobb háztartásokban és irodákban is ideális. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő kombinációja a szívófunkcióval együtt biztosítja a gyors, foltmentes és higiénikus végeredményt minden felületen. A hosszú, innovatív szívóél lehetővé teszi, hogy egyetlen mozdulattal távolítsd el a felesleges vizet a teljes felületről, így a takarítás még egyszerűbb és gyorsabb.

Jellemzők és előnyök
Továbbfejlesztett lehúzótechnológia
Az innovatív hosszú lehúzó a tisztítást még rugalmasabbá teszi – ideális padlószintes használathoz.
Extra hosszú akkumulátor-üzemidő
Az extra hosszú, 100 perces üzemidővel megszakításmentes tisztítás biztosítható.
Levehető lehúzó
A lehúzó minden tisztítás után egyszerűen kivehető a szívófejből és megtisztítható.
Higiénikus és gyors tartályürítés
  • A tartály egyszerűen és gyorsan kiüríthető.
Kellemesen halk
  • Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Kijelző az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos megjelenítéséhez
  • A töltöttségi szintet mutató kijelzőn az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos adatai láthatók, így a tisztítás könnyebben tervezhető.
Az eredeti
  • Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
  • Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablakok tisztítása háromszor gyorsabb a hagyományos módszereknél.
Csepp- és csíkmentes eredmény
  • Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Sokrétűen felhasználható
  • Minden sima felülethez alkalmas, például csempékhez, tükrökhöz vagy zuhanykabinokhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 150
Akkumulátor-menetidő (min) 100
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 170
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 300
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,8
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 126 x 280 x 310

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: Gyorstöltő (1 db)
  • Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
