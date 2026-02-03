Ablaktisztító WV 5 Plus N

A Kärcher WV 5 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító speciális szívófejével és kiegészítővel a sarkok és nehezen hozzáférhető felületek is könnyen tisztíthatók, minden felület ragyogó és higiénikus.

A Kärcher WV 5 Plus N vezeték nélküli, akkumulátoros ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus tisztítást kínál ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus és könnyű kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé, még hosszabb takarítási munkák során is. A modell fő különbsége a keskeny szívófej és a szívófej szélén található kiegészítő, amely lehetővé teszi a sarkok és nehezen hozzáférhető területek könnyű tisztítását. Az akkumulátor 35 perces üzemideje, gyorsabb feltöltése, és a kivehető/ cserélhető lítiumion-akkumulátor biztosítja, hogy akár 105 m², azaz kb. 35 ablak tisztítható egy munkamenet során. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő együttműködik a szívófunkcióval, így minden felület ragyogóan tiszta és higiénikus marad.

Jellemzők és előnyök
Kivehető akkumulátor
A kivehető és külön megvásárolható csereakkumulátornak köszönhetően minden ablak megszakítás nélkül tisztítható.
Szélek kényelmes tisztítása
A kézzel beállítható távtartók tökéletesen csíkmentes eredményt biztosítanak, egészen az ablak széléig.
Kényelmes markolat akkumulátortöltöttségi szint kijelzésével
A puha csúszásmentes markolat még kényelmesebbé teszi a használatot. 3 LED jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Cserélhető szívófej
  • A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
Kellemesen halk
  • Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Az eredeti
  • Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
  • Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
  • Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
  • Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Keskeny szívófej munkaszélessége (mm) 170
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 185
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 105
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,7
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 125 x 280 x 325

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
  • Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
  • Keskeny szívófej

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Osztott ablakok
  • Sima felületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.