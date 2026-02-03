Ablaktisztító WV 5 Plus N
A Kärcher WV 5 Plus N vezeték nélküli ablaktisztító speciális szívófejével és kiegészítővel a sarkok és nehezen hozzáférhető felületek is könnyen tisztíthatók, minden felület ragyogó és higiénikus.
A Kärcher WV 5 Plus N vezeték nélküli, akkumulátoros ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus tisztítást kínál ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus és könnyű kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé, még hosszabb takarítási munkák során is. A modell fő különbsége a keskeny szívófej és a szívófej szélén található kiegészítő, amely lehetővé teszi a sarkok és nehezen hozzáférhető területek könnyű tisztítását. Az akkumulátor 35 perces üzemideje, gyorsabb feltöltése, és a kivehető/ cserélhető lítiumion-akkumulátor biztosítja, hogy akár 105 m², azaz kb. 35 ablak tisztítható egy munkamenet során. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő együttműködik a szívófunkcióval, így minden felület ragyogóan tiszta és higiénikus marad.
Jellemzők és előnyök
Kivehető akkumulátorA kivehető és külön megvásárolható csereakkumulátornak köszönhetően minden ablak megszakítás nélkül tisztítható.
Szélek kényelmes tisztításaA kézzel beállítható távtartók tökéletesen csíkmentes eredményt biztosítanak, egészen az ablak széléig.
Kényelmes markolat akkumulátortöltöttségi szint kijelzésévelA puha csúszásmentes markolat még kényelmesebbé teszi a használatot. 3 LED jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Cserélhető szívófej
- A tisztítandó felület méretétől függően választható kisebb vagy nagyobb szívófej.
Kellemesen halk
- Az ablaktisztító alacsony zajszintje még kellemesebbé teszi a munkavégzést.
Az eredeti
- Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Háromszor gyorsabb
- Az akkumulátoros ablaktisztítóval az ablaktisztítás háromszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos módszerekkel.
Csepp- és csíkmentes eredmény
- Az elektromos vízelszívásnak köszönhetően búcsút mondhatunk a zavaró vízcseppeknek. A sugárzóan tiszta ablakokért.
Abszolút higiénikus
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése a szennyezett víz megérintése nélkül.
Sokrétűen felhasználható
- Az ablaktisztító minden sima felületen használható, például csempéken, tükrökön és zuhanykabinokon.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Keskeny szívófej munkaszélessége (mm)
|170
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|185
|Akkumulátor típusa
|Kivehető lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 105
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,7
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|125 x 280 x 325
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
- Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
- Keskeny szívófej
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Videók
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.