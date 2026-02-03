A Kärcher WV 5 Plus N vezeték nélküli, akkumulátoros ablaktisztító, amely csíkmentes és higiénikus tisztítást kínál ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus és könnyű kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé, még hosszabb takarítási munkák során is. A modell fő különbsége a keskeny szívófej és a szívófej szélén található kiegészítő, amely lehetővé teszi a sarkok és nehezen hozzáférhető területek könnyű tisztítását. Az akkumulátor 35 perces üzemideje, gyorsabb feltöltése, és a kivehető/ cserélhető lítiumion-akkumulátor biztosítja, hogy akár 105 m², azaz kb. 35 ablak tisztítható egy munkamenet során. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő együttműködik a szívófunkcióval, így minden felület ragyogóan tiszta és higiénikus marad.