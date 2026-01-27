Ablaktisztító WV 2 Premium Black Edition

A Kärcher WV 2 Premium Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító csíkmentes ragyogást biztosít. Fekete-sárga designja fém logóval és keskeny szívófejével ideális tükrök, csempék és zuhanyfalak tisztítására.

A Kärcher WV 2 Premium Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és ragyogó eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus és könnyű kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé. A modell fő különbsége az exkluzív fekete-sárga design fém logóval és a keskeny szívófej, amely rácsos ablakok vagy vitrinek tisztítását teszi egyszerűvé. Az akkumulátor 35 perces üzemideje lehetővé teszi akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő biztosítja a foltmentes, higiénikus végeredményt minden használat során.

Jellemzők és előnyök
Ablaktisztító WV 2 Premium Black Edition: Csepp- és csíkmentes eredmény
Csepp- és csíkmentes eredmény
Ablaktisztító WV 2 Premium Black Edition: Sokrétűen felhasználható
Sokrétűen felhasználható
Ablaktisztító WV 2 Premium Black Edition: LED kijelző a látómezőben
LED kijelző a látómezőben
Gyorsan üríthető
Cserélhető szívófej
Háromszor gyorsabb
Könnyű és halk
Az eredeti
Abszolút higiénikus
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Keskeny szívófej munkaszélessége (mm) 170
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Akkumulátor-menetidő (min) 35
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 230
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 105
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,6
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 120 x 280 x 320

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
  • Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
  • Keskeny szívófej

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Ablaktisztító WV 2 Premium Black Edition
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Osztott ablakok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.