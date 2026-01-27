A Kärcher WV 2 Premium Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és ragyogó eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus és könnyű kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé. A modell fő különbsége az exkluzív fekete-sárga design fém logóval és a keskeny szívófej, amely rácsos ablakok vagy vitrinek tisztítását teszi egyszerűvé. Az akkumulátor 35 perces üzemideje lehetővé teszi akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő biztosítja a foltmentes, higiénikus végeredményt minden használat során.