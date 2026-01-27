Ablaktisztító WV 2 Premium Black Edition
A Kärcher WV 2 Premium Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító csíkmentes ragyogást biztosít. Fekete-sárga designja fém logóval és keskeny szívófejével ideális tükrök, csempék és zuhanyfalak tisztítására.
A Kärcher WV 2 Premium Black Edition vezeték nélküli ablaktisztító, amely csíkmentes és ragyogó eredményt biztosít ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus és könnyű kialakítása kényelmes használatot tesz lehetővé. A modell fő különbsége az exkluzív fekete-sárga design fém logóval és a keskeny szívófej, amely rácsos ablakok vagy vitrinek tisztítását teszi egyszerűvé. Az akkumulátor 35 perces üzemideje lehetővé teszi akár 105 m², azaz körülbelül 35 ablak megtisztítását. A szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő biztosítja a foltmentes, higiénikus végeredményt minden használat során.
Jellemzők és előnyök
Csepp- és csíkmentes eredmény
Sokrétűen felhasználható
LED kijelző a látómezőben
Gyorsan üríthető
Cserélhető szívófej
Háromszor gyorsabb
Könnyű és halk
Az eredeti
Abszolút higiénikus
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Keskeny szívófej munkaszélessége (mm)
|170
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|35
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|230
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 105
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,6
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|120 x 280 x 320
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
- Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
- Keskeny szívófej
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Osztott ablakok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.