Ipari porszívók szilárd porokhoz

A porszívók speciális szűrőtechnikával vannak felszerelve Különféle és különböző állagú eltávolítandó anyagokat kell az egyes iparágakban feporszívózni. A melléktermékek, a veszélyes por, a finom és durva fémforgács, a homok, a permetezőszerek, mindenféle szál, az élelmiszermaradványok, a szerves anyagok, a nagyon könnyű és a nagyon nehéz anyagok mind-mind szigorú követelményeket támasztanak a használandó szűrőtechnikával szemben. A Kärcher ipari rendszerünkben minden elvégzendő feladathoz megtalálja az optimális szűrőt, függetlenül attól, hogy napi pár órás, vagy folyamatos, napi 24 órában történő üzemeltetésről legyen is szó.