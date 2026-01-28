Ipari porszívók

A mobil géptől a átalakítható porszívó - vagy poreltávolító rendszerig Nagy szívóerő minden követelménynek megfelelve: a megfelelő tartozékokkal a Kärcher nedves és száraz porszívói még a folyadékot és az ipari éghető hulladékot is felszedik.

Kärcher Ipari porszívók folyadékokhoz/törmelékekhez

Robusztus ipari porszívóink képesek tartósan és megbízhatóan is megbírkózni akár nagy mennyiségű durva fémforgáccsal és kenőanyaggal is. Emiatt válassza ipari porszívónkat, ha durva fémforgácsot és emulziókat kell felporszívóznia, pl. marógépekből és modern megmunkáló közpookból származót.

Kärcher Ipari porszívók szilárd porokhoz

Fedezze fel speciális szűrőtechnikával ellátott ipari porszívóink széles választékát, a finom és durva szilárd anyagok és por felporszívózására. Ezek az ipari porszívók kiváló minőségű szűrőtechnikával vannak felszerelve a veszélyes anyagok eltávolításához, és különösen hosszú élettartamúak a szűrők tisztításának köszönhetően.

Kärcher Ex ipari porszívók

Az ATEX-ban megjelölt 22-es zónában való használatra is hitelesített, M és H porosztályú,  robbanásbiztos ipari porszívóink mindig optimális megoldást kínálnak Önnek a robbanásveszélyes por felporszívózására.

