Természetes padlótisztító RM 538N, 500ml

Tökéletes minden tömített kemény padlóhoz: Az RM 538N természetes padlótisztító vegán receptúrával a hosszan tartó tisztaságért. Hatásos a szennyeződések és a kellemetlen szagok ellen.

Az RM 538N természetes padlótisztító hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, valamint a nyomokat és megszünteti a kellemetlen szagokat. A receptúra vegán, nem tartalmaz mikroműanyagokat, szilikont és pigmenteket, ezért tökéletes a gyermekes háztartásokba vagy a háziállatok tulajdonosai számára, akiknek különösen magasak a természetes és tartós tisztasággal szemben támasztott követelményeik. Az RM 538N alkalmas minden Kärcher keménypadló-tisztító készülékhez, és minden tömített keménypadlón használható (pl. csempén, kövön, vinil, PVC, linóleum, valamint tömített fa- és parafa padlóburkolaton).

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,6
Alkalmazási területek
  • Parafa
  • Kőpadlók
  • Viaszos padló
  • Lamináltpadló
  • Fapadlók