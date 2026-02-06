Porszívó-felmosó FCV 4 Dry
A Kärcher FCV 4 Dry okos felmosó porszívó 3 az 1-ben Xtra!Clean funkcióval porszívóz, felmos és szárít. A 45 perces üzemidőt Dynamic!Control szennyeződés-érzékelő egészíti ki.
A Kärcher FCV 4 Dry a padlótisztítás forradalma, Thermo!Dry szárítóállomással kiegészítve! A 3 az 1-ben felmosó porszívó Xtra!Clean funkciója porszívóz, felmos és szárít, akár 50%-os időmegtakarítással*. A gép legfőbb előnye a Thermo!Dry forrólevegős szárítási funkcióval ellátott öntisztító állomás, amely maximális higiéniát és kényelmet biztosít. Négy tisztítási módja, köztük a Dynamic!Control szennyeződés-érzékelős automata mód, minden kihívással megbirkózik. A Hygienic!Spin technológia a baktériumok akár 99%-át** elpusztítja. A 45 perces üzemidővel akár 200 m²-t is megtisztíthat, a Vision!Clean kijelző pedig minden fontos információt megjelenít.
Jellemzők és előnyök
3 az 1-ben Xtra!Clean funkció: felmosás, porszívózás és szárításFelére csökkenti a tisztítási időt* és garantálja a tökéletes tisztaságot! A beépített szívófunkciónak köszönhetően, amely kiküszöböli az előzetes porszívózás szükségességét. Négy tisztítási mód minden szennyeződéstípus lefedésére - még a legmakacsabb szennyeződések és a kiömlött folyadékok sem jelentenek gondot. Alkalmazkodik a különböző padlókhoz a hatékony és alapos tisztítás érdekében egészen a szegélyekig - még szőnyegeken és kárpitokon is száraz üzemmódban.
Hatékony Hygienic!Spin technológiaBizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99%-át** a higiénikus és tiszta otthonért. A görgő percenként akár 500 fordulatszámmal forog a hibátlan felmosási eredmény érdekében. Okos kéttartályos rendszer a szennyezett víztől elkülönítve tartott friss víz folyamatos utánpótlásáért.
Intelligens tisztítás a Dynamic!Control és a Vision!Clean funkcióvalAz intelligens Auto üzemmód a Dynamic!Control szennyeződésérzékelővel automatikusan a szennyeződés mértékéhez igazítja a szívóteljesítményt és a vízmennyiséget - a maximális üzemidő érdekében. Az olyan fontos információk, mint a hátralévő üzemidő vagy a tisztítási mód mindig láthatóak a nagyméretű 3,2 hüvelykes Vision!Clean kijelzőn. Intelligens tartályszintjelzés túlfolyásvédelemmel és automatikus kikapcsolás, ha a szennyezett víztartály nem lett kiürítve.
Clever Stair!Assist tisztítási mód és automatikus indítás/leállítás
- A tisztítás szünete nem jelent problémát az automatikus indítás/leállítás funkciónak köszönhetően - bármikor, bárhol.
- A lépcsőket és szűk helyiségeket könnyedén tisztíthatja bármilyen pozícióból, akár 90°-os szögben is, a Stair!Assist üzemmódnak köszönhetően, a kikapcsolt automatikus indítás/leállítás funkciónak köszönhetően.
Ultra-erős Advanced!Power üzemmód
- Még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja kétszeres szívóteljesítménnyel és 20%-kal nagyobb vízeloszlással, mint az Auto üzemmódban.
- A padló szinte pillanatok alatt megszárad, így azonnal járható.
Erőteljes BLDC motor és hatékony Comfort!Cell akkumulátor
- A legmodernebb kefe nélküli motortechnológia a hosszú élettartam, a nagy megbízhatóság és a lenyűgöző szívóerő mellett a nagy sebességű felmosási teljesítmény érdekében.
- Maximális mozgásszabadság akár 45 perces akkumulátoros üzemidővel - ideális akár 200 m²-es területekhez.
- Az akkumulátor a szervizelés során gyorsan cserélhető a termék hosszabb élettartama érdekében - kíméli a pénztárcát és a környezetet.
Hatékony kétfokozatú Duo!Pure szűrőrendszer
- A többlépcsős szűrőrendszer megbízhatóan védi a motort a nedvességtől.
- Kiváló szűrés a nagy hatékonyságú lapos pliszírozott szűrővel - hatékonyan fogja fel a levegőben lévő legkisebb részecskéket is.
- Dry üzemmód ideális szőnyegeken és kárpitokon való használathoz.
System!Clean öntisztító, Thermo!Dry és Pure! Roller
- Hatékony öntisztító funkció akár 550 hengerfordulattal percenként és a henger kényelmes forró levegős szárításával – a gyors és kényelmes tisztításért a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
- A vizet hordozó alkatrészek és a henger praktikus, 70 °C-os forró levegős szárítása – a higiénikus és tiszta, szagtalan tárolás érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|200
|Frissvíztartály kapacitása (ml)
|750
|Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)
|450
|mért felvett teljesítményt (W)
|180
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Henger munkaszélessége (mm)
|250
|Padló száradási ideje (min)
|min. 2
|Akkumulátorfeszültség (V)
|18
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 45
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|240
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,1
|Csomagolási súly (kg)
|9,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|278 x 232 x 1130
* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni. /
** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /
*** Az Advanced!Power üzemmód az Auto üzemmódhoz képest kétszeres szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel távolítja el a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is.
A csomag tartalma
- Univerzális henger: 1 Darab(ok)
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
- Töltő-, parkoló- és tisztítóállomás szárító funkcióval
- Tisztítókefe
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok)
- Szivacsszűrő: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Kettős szűrőrendszer
- Öntisztító üzemmód
- Auto üzemmód
- Stair üzemmód
- Power üzemmód
- Dry mode (Száraz üzemmód)
- Frissvíz-tartály töltöttségi szintjelző
- A szennyezett víz tartály töltöttségi szintjének jelzője
- Szállító kerekek
- Hordozó fogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Rövid szálú szőnyegeken
- Makacs szennyeződések
- Durva szennyeződés
- Finom szennyeződés
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés
- Folyadékok
- Háziállat szőr
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.