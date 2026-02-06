Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) 200 Frissvíztartály kapacitása (ml) 750 Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 450 mért felvett teljesítményt (W) 180 Meghajtás Kefe nélküli motor Fázisok száma (Ph) 1 Tápfeszültség (V) 100 / 240 Frekvencia ( Hz ) 50 Henger munkaszélessége (mm) 250 Padló száradási ideje (min) min. 2 Akkumulátorfeszültség (V) 18 Akkumulátor-menetidő (min) max. 45 Akkumulátor feltöltési ideje (min) 240 Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor Szín fekete Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,1 Csomagolási súly (kg) 7 Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 278 x 232 x 1130

* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni. /

** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /

*** Az Advanced!Power üzemmód az Auto üzemmódhoz képest kétszeres szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel távolítja el a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is.