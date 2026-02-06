Elektromos felmosó EWM 2

A Kärcher EWM 2 akkumulátoros felmosó könnyedén távolítja el a foltokat és fröccsenéseket – vödör cipelése és fárasztó súrolás nélkül.

A Kärcher EWM 2 akkumulátoros felmosóval elfelejtheti a vödröt és a végtelen súrolást. Két tartályos rendszere feleslegessé teszi a hagyományos felmosókat. Különlegessége a folyamatos frissvizes tisztítás: a forgó hengereket állandóan friss vízzel nedvesíti, miközben az összegyűjtött szennyeződés a szennyezettvíz-tartályba kerül. A készülék akár 20%-kal tisztább padlót hagy maga után, mint a hagyományos felmosók.* Karcsú formájának és rugalmas forgócsuklójának köszönhetően könnyedén elér a bútorok alá is. A padló száradási ideje mindössze két perc, így minden típusú keménypadlón (pl. csempe, parketta, laminált padló) tökéletesen használható. A lítium-ion akkumulátor kb. 20 perces üzemidőt biztosít, ami akár 60 m² padlófelület megtisztítására is elegendő.

Jellemzők és előnyök
Elektromos felmosó EWM 2: Eltávolítja a kiömlött anyagokat és az odaszáradt folyadékokat.
Felváltja a hagyományos mopot és a vödröt. Egészen a szélekig tisztít.
Elektromos felmosó EWM 2: 20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.
Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
Elektromos felmosó EWM 2: Karcsú formatervezés és padlófej forgócsuklóval
Könnyű takarítás a bútorok alatt és tárgyak körül is. Egyszerű szállítás és kényelmes használat a termék kis súlyának köszönhetően. Helytakarékos tárolás.
Alkalmas minden kemény padlóra (pl. kezelt, olajozott, viaszolt parkettára, laminált padlóra, csempére, PVC-re, vinilre)
  • A csekély visszamaradt nedvességnek köszönhetően a padló kb. 2 perc után újra használható.
  • Tisztító- és ápolószerek nagy választékban minden padlófelülethez.
Kb. 20 perc üzemidő az erős lítiumion-akkumulátoroknak köszönhetően
  • Maximális mozgásszabadság a vezeték nélküli rendszernek köszönhetően - nem kell konnektorról konnektorra járni.
  • 3 fokozatú LED kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
Parkolóállás hengertartóval
  • A készülék és a henger praktikusan tárolható és parkolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 120 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 60
Frissvíztartály kapacitása (ml) 360
Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 140
Henger munkaszélessége (mm) 300
Padló száradási ideje (min) kb. 2
Akkumulátorfeszültség (V) 7,2 - 7,4
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2,5
Akkumulátor-menetidő (min) kb. 20
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 4
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,4
Csomagolási súly (kg) 4,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 305 x 226 x 1220

*Az EWM 2 akár 20%-kal jobb tisztítási eredményeket ér el a "feltörlés" vizsgálati kategóriában, mint egy hagyományos, padlótisztító textillel ellátott mop. Ez tisztítási hatékonyság és a szélek tisztításának átlagos vizsgálati eredményeire vonatkozik.

A csomag tartalma

  • Univerzális henger: 2 Darab(ok)
  • Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
  • Parkolóállás hengertartóval
  • Akkumulátortöltő készülék

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Videók

Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Makacs szennyeződések
Tartozékok
Tisztítószerek
