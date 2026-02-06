A Kärcher EWM 2 akkumulátoros felmosóval elfelejtheti a vödröt és a végtelen súrolást. Két tartályos rendszere feleslegessé teszi a hagyományos felmosókat. Különlegessége a folyamatos frissvizes tisztítás: a forgó hengereket állandóan friss vízzel nedvesíti, miközben az összegyűjtött szennyeződés a szennyezettvíz-tartályba kerül. A készülék akár 20%-kal tisztább padlót hagy maga után, mint a hagyományos felmosók.* Karcsú formájának és rugalmas forgócsuklójának köszönhetően könnyedén elér a bútorok alá is. A padló száradási ideje mindössze két perc, így minden típusú keménypadlón (pl. csempe, parketta, laminált padló) tökéletesen használható. A lítium-ion akkumulátor kb. 20 perces üzemidőt biztosít, ami akár 60 m² padlófelület megtisztítására is elegendő.