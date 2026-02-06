Elektromos felmosó EWM 2
A Kärcher EWM 2 akkumulátoros felmosó könnyedén távolítja el a foltokat és fröccsenéseket – vödör cipelése és fárasztó súrolás nélkül.
A Kärcher EWM 2 akkumulátoros felmosóval elfelejtheti a vödröt és a végtelen súrolást. Két tartályos rendszere feleslegessé teszi a hagyományos felmosókat. Különlegessége a folyamatos frissvizes tisztítás: a forgó hengereket állandóan friss vízzel nedvesíti, miközben az összegyűjtött szennyeződés a szennyezettvíz-tartályba kerül. A készülék akár 20%-kal tisztább padlót hagy maga után, mint a hagyományos felmosók.* Karcsú formájának és rugalmas forgócsuklójának köszönhetően könnyedén elér a bútorok alá is. A padló száradási ideje mindössze két perc, így minden típusú keménypadlón (pl. csempe, parketta, laminált padló) tökéletesen használható. A lítium-ion akkumulátor kb. 20 perces üzemidőt biztosít, ami akár 60 m² padlófelület megtisztítására is elegendő.
Jellemzők és előnyök
Eltávolítja a kiömlött anyagokat és az odaszáradt folyadékokat.Felváltja a hagyományos mopot és a vödröt. Egészen a szélekig tisztít.
20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
Karcsú formatervezés és padlófej forgócsuklóvalKönnyű takarítás a bútorok alatt és tárgyak körül is. Egyszerű szállítás és kényelmes használat a termék kis súlyának köszönhetően. Helytakarékos tárolás.
Alkalmas minden kemény padlóra (pl. kezelt, olajozott, viaszolt parkettára, laminált padlóra, csempére, PVC-re, vinilre)
- A csekély visszamaradt nedvességnek köszönhetően a padló kb. 2 perc után újra használható.
- Tisztító- és ápolószerek nagy választékban minden padlófelülethez.
Kb. 20 perc üzemidő az erős lítiumion-akkumulátoroknak köszönhetően
- Maximális mozgásszabadság a vezeték nélküli rendszernek köszönhetően - nem kell konnektorról konnektorra járni.
- 3 fokozatú LED kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
Parkolóállás hengertartóval
- A készülék és a henger praktikusan tárolható és parkolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|120 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 60
|Frissvíztartály kapacitása (ml)
|360
|Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)
|140
|Henger munkaszélessége (mm)
|300
|Padló száradási ideje (min)
|kb. 2
|Akkumulátorfeszültség (V)
|7,2 - 7,4
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|2,5
|Akkumulátor-menetidő (min)
|kb. 20
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|4
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,4
|Csomagolási súly (kg)
|4,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|305 x 226 x 1220
*Az EWM 2 akár 20%-kal jobb tisztítási eredményeket ér el a "feltörlés" vizsgálati kategóriában, mint egy hagyományos, padlótisztító textillel ellátott mop. Ez tisztítási hatékonyság és a szélek tisztításának átlagos vizsgálati eredményeire vonatkozik.
A csomag tartalma
- Univerzális henger: 2 Darab(ok)
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
- Parkolóállás hengertartóval
- Akkumulátortöltő készülék
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Makacs szennyeződések
