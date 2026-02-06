A Kärcher FC 2-4 padlótisztító az önmagában megálló kialakításával, 2,2 kilogrammos súlyával és automata ki- és bekapcsolásával hódít. Egy lépésben távolítja el a száraz és nedves mindennapi szennyeződéseket. Ennek a készletnek a legfőbb előnye a folyamatos üzemkészség: a csomag egy extra pótakkumulátort és egy Duo gyorstöltőt is tartalmaz, így soha nem kell leállnia a munkával. Egy akkumulátorral az üzemidő 20 perc (70 m²). Az automatikus hengernedvesítés egyenletes tisztítást biztosít, a beépített hajszűrők pedig a hajszálakat is könnyedén felszedik. A higiénikus szennyezettvíz-tartály könnyen üríthető. A mellékelt 4 V-os akkumulátorok minden 4 V Kärcher Battery Power készülékkel kompatibilisek.