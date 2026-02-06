Keménypadló tisztító FC 2-4 Battery Set 2B Duo

A Kärcher FC 2-4 Battery Set 2B Duo padlótisztító a gyors és hatékony takarítás eszköze, mely egy lépésben bánik el a száraz és nedves kosszal.

A Kärcher FC 2-4 padlótisztító az önmagában megálló kialakításával, 2,2 kilogrammos súlyával és automata ki- és bekapcsolásával hódít. Egy lépésben távolítja el a száraz és nedves mindennapi szennyeződéseket. Ennek a készletnek a legfőbb előnye a folyamatos üzemkészség: a csomag egy extra pótakkumulátort és egy Duo gyorstöltőt is tartalmaz, így soha nem kell leállnia a munkával. Egy akkumulátorral az üzemidő 20 perc (70 m²). Az automatikus hengernedvesítés egyenletes tisztítást biztosít, a beépített hajszűrők pedig a hajszálakat is könnyedén felszedik. A higiénikus szennyezettvíz-tartály könnyen üríthető. A mellékelt 4 V-os akkumulátorok minden 4 V Kärcher Battery Power készülékkel kompatibilisek.

Jellemzők és előnyök
Keménypadló tisztító FC 2-4 Battery Set 2B Duo: Multifunkcionális: egyetlen lépésben távolít el mindenféle száraz és nedves hétköznapi szennyeződést.
50 százalékos időmegtakarítás: A durva szennyeződésfelvételi technológia lehetővé teszi a törlést az előzetes porszívózás fáradalmai nélkül. Beépített hajszűrők gondoskodnak a hajszálak optimális összegyűjtéséről. Optimalizált peremtisztítás az exkluzív padlófej kialakításnak köszönhetően.
Keménypadló tisztító FC 2-4 Battery Set 2B Duo: 20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.
2 tartályos rendszer: a görgők állandó nedvesítése a friss víztartályból, míg a szennyeződés a szennyezett víztartályban gyűlik össze. Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem. Optimalizált peremtisztítás az exkluzív padlófej kialakításnak köszönhetően.
Keménypadló tisztító FC 2-4 Battery Set 2B Duo: Automatikus ki-bekapcsoló
Automatikus ki-bekapcsoló
Könnyű ki- és bekapcsolni. Gyors és magától értetődő használat. Nincs szükség hajolgatásra.
4 V Kärcher akkumulátor
  • Hosszú élettartamú és nagy teljesítményű a Li-Ion celláknak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor az összes többi 4 V-os Kärcher Battery Power készülékben használható.
Parkolóállás
  • A készülék a munka rövid szüneteiben kényelmesen leparkolható.
Könnyű súly és kompakt méretek
  • Praktikus és könnyen szállítható
Egyszerű készüléktisztítás
  • A hajszűrők egyszerűen tisztíthatóak a tisztítókefével.
  • A mosogatógépben is elmosható szennyezettvíz-tartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül kiüríthető.
Hajlékony dupla csukló
  • A markolat bármilyen irányban könnyen mozgatható.
  • Könnyen irányítható.
  • A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
Kifejezetten halk
  • Kellemes, mindössze 55 dB-es hangerő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 4 V-os akkumulátorplatform
Frissvíztartály kapacitása (ml) 200
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Henger munkaszélessége (mm) 180
Padló száradási ideje (min) kb. 2
Zajszint (dB (A)) 55
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) névleges 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacitás (Ah) 2,5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 70 (2,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 20 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 50 / 70
Töltőáram (A) 2 x 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 4,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 220 x 240 x 1200

* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül.

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 2,5 Ah-s Battery Power akkumulátor (2 db)
  • Akkumulátortöltő: 4 V-os Battery Power gyorstöltő (1 db)
  • Univerzális henger: 1 Darab(ok)
  • Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
  • Parkolóállomás
  • Tisztítókefe

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Makacs szennyeződések
  • Durva szennyeződés
  • Finom szennyeződés
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.