Keménypadló tisztító FC 2-4 Battery Set 2B Duo
A Kärcher FC 2-4 Battery Set 2B Duo padlótisztító a gyors és hatékony takarítás eszköze, mely egy lépésben bánik el a száraz és nedves kosszal.
A Kärcher FC 2-4 padlótisztító az önmagában megálló kialakításával, 2,2 kilogrammos súlyával és automata ki- és bekapcsolásával hódít. Egy lépésben távolítja el a száraz és nedves mindennapi szennyeződéseket. Ennek a készletnek a legfőbb előnye a folyamatos üzemkészség: a csomag egy extra pótakkumulátort és egy Duo gyorstöltőt is tartalmaz, így soha nem kell leállnia a munkával. Egy akkumulátorral az üzemidő 20 perc (70 m²). Az automatikus hengernedvesítés egyenletes tisztítást biztosít, a beépített hajszűrők pedig a hajszálakat is könnyedén felszedik. A higiénikus szennyezettvíz-tartály könnyen üríthető. A mellékelt 4 V-os akkumulátorok minden 4 V Kärcher Battery Power készülékkel kompatibilisek.
Jellemzők és előnyök
Multifunkcionális: egyetlen lépésben távolít el mindenféle száraz és nedves hétköznapi szennyeződést.50 százalékos időmegtakarítás: A durva szennyeződésfelvételi technológia lehetővé teszi a törlést az előzetes porszívózás fáradalmai nélkül. Beépített hajszűrők gondoskodnak a hajszálak optimális összegyűjtéséről. Optimalizált peremtisztítás az exkluzív padlófej kialakításnak köszönhetően.
20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.2 tartályos rendszer: a görgők állandó nedvesítése a friss víztartályból, míg a szennyeződés a szennyezett víztartályban gyűlik össze. Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem. Optimalizált peremtisztítás az exkluzív padlófej kialakításnak köszönhetően.
Automatikus ki-bekapcsolóKönnyű ki- és bekapcsolni. Gyors és magától értetődő használat. Nincs szükség hajolgatásra.
4 V Kärcher akkumulátor
- Hosszú élettartamú és nagy teljesítményű a Li-Ion celláknak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor az összes többi 4 V-os Kärcher Battery Power készülékben használható.
Parkolóállás
- A készülék a munka rövid szüneteiben kényelmesen leparkolható.
Könnyű súly és kompakt méretek
- Praktikus és könnyen szállítható
Egyszerű készüléktisztítás
- A hajszűrők egyszerűen tisztíthatóak a tisztítókefével.
- A mosogatógépben is elmosható szennyezettvíz-tartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül kiüríthető.
Hajlékony dupla csukló
- A markolat bármilyen irányban könnyen mozgatható.
- Könnyen irányítható.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
Kifejezetten halk
- Kellemes, mindössze 55 dB-es hangerő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|4 V-os akkumulátorplatform
|Frissvíztartály kapacitása (ml)
|200
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Henger munkaszélessége (mm)
|180
|Padló száradási ideje (min)
|kb. 2
|Zajszint (dB (A))
|55
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|névleges 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 70 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 20 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|50 / 70
|Töltőáram (A)
|2 x 2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,3
|Csomagolási súly (kg)
|4,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül.
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 2,5 Ah-s Battery Power akkumulátor (2 db)
- Akkumulátortöltő: 4 V-os Battery Power gyorstöltő (1 db)
- Univerzális henger: 1 Darab(ok)
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
- Parkolóállomás
- Tisztítókefe
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Makacs szennyeződések
- Durva szennyeződés
- Finom szennyeződés
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés
