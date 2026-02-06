Porszívó-felmosó FCV 4 Natural N

A Kärcher FCV 4 Natural N okos felmosó porszívó a 3 az 1-ben Xtra!Clean funkcióval porszívóz, felmos és szárít. 45 perces üzemidővel és Dynamic!Control szennyeződés-érzékelővel rendelkezik.

A Kärcher FCV 4 Natural N egy környezetbarát mindenes, amely forradalmasítja a padlótisztítást! A 3 az 1-ben felmosó porszívó porszívóz, felmos és szárít, akár 50%-os időmegtakarítással*. A modell különlegessége a tartozék RM 538N természetes padlótisztítószer, amely hatékony és környezetkímélő tisztítást tesz lehetővé. A Dynamic!Control szennyeződés-érzékelővel ellátott automata mód és a további három üzemmód minden helyzetre megoldást nyújt. A Hygienic!Spin technológia a baktériumok akár 99%-át** elpusztítja. A 45 perces üzemidővel akár 200 m²-t is megtisztíthat, a Vision!Clean kijelző és az öntisztító funkció pedig a kényelmet szolgálja.

Jellemzők és előnyök
3 az 1-ben Xtra!Clean funkció: felmosás, porszívózás és szárítás
3 az 1-ben Xtra!Clean funkció: felmosás, porszívózás és szárítás
Felére csökkenti a tisztítási időt* és garantálja a tökéletes tisztaságot! A beépített szívófunkciónak köszönhetően, amely kiküszöböli az előzetes porszívózás szükségességét. Négy tisztítási mód minden szennyeződéstípus lefedésére - még a legmakacsabb szennyeződések és a kiömlött folyadékok sem jelentenek gondot. Alkalmazkodik a különböző padlókhoz a hatékony és alapos tisztítás érdekében egészen a szegélyekig - még szőnyegeken és kárpitokon is száraz üzemmódban.
Hatékony Hygienic!Spin technológia
Hatékony Hygienic!Spin technológia
Bizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99%-át** a higiénikus és tiszta otthonért. A görgő percenként akár 500 fordulatszámmal forog a hibátlan felmosási eredmény érdekében. Okos kéttartályos rendszer a szennyezett víztől elkülönítve tartott friss víz folyamatos utánpótlásáért.
Intelligens tisztítás a Dynamic!Control és a Vision!Clean funkcióval
Intelligens tisztítás a Dynamic!Control és a Vision!Clean funkcióval
Az intelligens automatikus üzemmód a Dynamic!Control szennyeződésérzékelővel automatikusan a szennyeződés mértékéhez igazítja a szívóteljesítményt és a vízmennyiséget – a maximális üzemidő érdekében. A fontos információk, mint például a fennmaradó üzemidő vagy a tisztítási mód, mindig láthatók a nagyméretű, 3,2 hüvelykes Vision!Clean kijelzőn. Intelligens tartályszintjelzés túlfolyásvédelemmel és automatikus kikapcsolás, ha a szennyezett víztartály nem lett kiürítve.
Clever Stair!Assist tisztítási mód és automatikus indítás/leállítás
  • A tisztítás szünete nem jelent problémát az automatikus indítás/leállítás funkciónak köszönhetően - bármikor, bárhol.
  • Tisztítson könnyedén lépcsőket és szűk helyeket bármilyen pozícióból, akár 90°-os szögben is, a Stair!Assist üzemmódnak köszönhetően, amely kikapcsolt automatikus indítás/leállítás funkcióval rendelkezik.
Ultra-erős Advanced!Power üzemmód
  • Még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja kétszeres szívóteljesítménnyel és 20%-kal nagyobb vízeloszlással, mint az Auto üzemmódban.
  • A padló szinte pillanatok alatt megszárad, így azonnal járható.
Erőteljes BLDC motor és hatékony Comfort!Cell akkumulátor
  • A legmodernebb kefe nélküli motortechnológia a hosszú élettartam, a nagy megbízhatóság és a lenyűgöző szívóerő mellett a nagy sebességű felmosási teljesítmény érdekében.
  • Maximális mozgásszabadság akár 45 perces akkumulátoros üzemidővel - ideális akár 200 m²-es területekhez.
  • Az akkumulátor a szervizelés során gyorsan cserélhető a termék hosszabb élettartama érdekében - kíméli a pénztárcát és a környezetet.
Hatékony kétfokozatú Duo!Pure szűrőrendszer
  • A többlépcsős szűrőrendszer megbízhatóan védi a motort a nedvességtől.
  • Kiváló szűrés a nagy hatékonyságú lapos pliszírozott szűrővel - hatékonyan fogja fel a levegőben lévő legkisebb részecskéket is.
  • Dry üzemmód ideális szőnyegeken és kárpitokon való használathoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) 200
Frissvíztartály kapacitása (ml) 750
Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 450
mért felvett teljesítményt (W) 180
Meghajtás Kefe nélküli motor
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Henger munkaszélessége (mm) 250
Padló száradási ideje (min) min. 2
Akkumulátorfeszültség (V) 18
Akkumulátor-menetidő (min) max. 45
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 240
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 8,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 278 x 232 x 1130

* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni. /
** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /
*** Az Advanced!Power üzemmód az Auto üzemmódhoz képest kétszeres szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel távolítja el a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is.

A csomag tartalma

  • Univerzális henger: 1 Darab(ok)
  • Tisztítószer: Természetes padlótisztító RM 538N, 500 ml
  • Töltő-, parkoló- és tisztítóállomás
  • Tisztítókefe
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok)
  • Szivacsszűrő: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Kettős szűrőrendszer
  • Öntisztító üzemmód
  • Auto üzemmód
  • Stair üzemmód
  • Power üzemmód
  • Dry mode (Száraz üzemmód)
  • Frissvíz-tartály töltöttségi szintjelző
  • A szennyezett víz tartály töltöttségi szintjének jelzője
  • Szállító kerekek
  • Hordozó fogantyú
Videók

Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Rövid szálú szőnyegeken
  • Makacs szennyeződések
  • Durva szennyeződés
  • Finom szennyeződés
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés
  • Folyadékok
  • Háziállat szőr
Tartozékok
Tisztítószerek
