A Kärcher FCV 4 Natural N egy környezetbarát mindenes, amely forradalmasítja a padlótisztítást! A 3 az 1-ben felmosó porszívó porszívóz, felmos és szárít, akár 50%-os időmegtakarítással*. A modell különlegessége a tartozék RM 538N természetes padlótisztítószer, amely hatékony és környezetkímélő tisztítást tesz lehetővé. A Dynamic!Control szennyeződés-érzékelővel ellátott automata mód és a további három üzemmód minden helyzetre megoldást nyújt. A Hygienic!Spin technológia a baktériumok akár 99%-át** elpusztítja. A 45 perces üzemidővel akár 200 m²-t is megtisztíthat, a Vision!Clean kijelző és az öntisztító funkció pedig a kényelmet szolgálja.