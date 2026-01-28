A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval többé nincs szükség porszívózásra felmosás előtt! Az ellentétes irányban forgó 4-hengeres technológiának köszönhetően gyorsan és könnyedén távolítja el a mindennapi nedves és száraz szennyeződéseket minden keménypadlóról. Legfőbb előnye a sokoldalúság: a kapcsolható boost funkcióval a makacs szennyeződésekkel is megbirkózik, egészen a szélekig, a beépített hajszűrővel pedig a hajszálakat is hatékonyan felszedi. Ezzel akár 50%** időt takaríthat meg a hagyományos módszerekhez képest, és kb. 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el, mint egy normál felmosóval*. A 45 perces üzemidővel a nagy teljesítményű akkumulátor akár 175 m² keménypadló tisztítására is képes. Az automatikusan nedvesített hengerek vízmennyisége és sebessége két szinten állítható a padló típusához igazodva, a külön friss- és szennyezettvíz-tartályoknak köszönhetően pedig nincs szükség vödrök cipelésére.