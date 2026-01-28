Keménypadló tisztító FC 7 Cordless

A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval ragyogóak lesznek a padlók, előzetes porszívózás nélkül. A gép egyetlen lépésben távolítja el a mindennapi száraz és nedves szennyeződéseket.

A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval többé nincs szükség porszívózásra felmosás előtt! Az ellentétes irányban forgó 4-hengeres technológiának köszönhetően gyorsan és könnyedén távolítja el a mindennapi nedves és száraz szennyeződéseket minden keménypadlóról. Legfőbb előnye a sokoldalúság: a kapcsolható boost funkcióval a makacs szennyeződésekkel is megbirkózik, egészen a szélekig, a beépített hajszűrővel pedig a hajszálakat is hatékonyan felszedi. Ezzel akár 50%** időt takaríthat meg a hagyományos módszerekhez képest, és kb. 20%-kal jobb tisztítási eredményt ér el, mint egy normál felmosóval*. A 45 perces üzemidővel a nagy teljesítményű akkumulátor akár 175 m² keménypadló tisztítására is képes. Az automatikusan nedvesített hengerek vízmennyisége és sebessége két szinten állítható a padló típusához igazodva, a külön friss- és szennyezettvíz-tartályoknak köszönhetően pedig nincs szükség vödrök cipelésére.

Jellemzők és előnyök
20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.
  • Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
Kifejezetten halk
  • Kellemes, mindössze 59 dB-es hangerő.
2 különböző tisztítási mód, plusz Boost funkció
  • Változtatható mennyiségű víz- és hengerforgás szabályozás, és extra Boost funkció a makacs szennyeződésekhez.
  • Minden keménypadló felülethez alkalmas: járólap, parketta, laminált parketta, PVC, Vinyl.
  • A csekély visszamaradt nedvességnek köszönhetően a padló kb. 2 perc után újra használható.
Kb. 45 perc menetidő az erős lítium-ion akkumulátornak köszönhetően
  • Maximális mozgásszabadság a vezeték nélküli rendszernek köszönhetően - nem kell konnektorról konnektorra járni.
  • 3 fokozatú LED kijelző az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
Intelligens tartályszint-ellenőrzés
  • Ha a tisztavíz tartály üres és a szennyezettvíz tartály tele van, hangjelzés hallható.
  • Túlfolyásvédelem: automatikus kikapcsolás, ha a szennyezett víztartály nem ürül ki.
Parkoló-, és tisztítóállomás
  • Parkolóállás a hengerek egyszerű elvávolításához és szárításához.
  • A tartozékok kényelmesen tárolhatók a tisztítóállomáson.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 175
Frissvíztartály kapacitása (ml) 400
Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 200
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Henger munkaszélessége (mm) 300
Padló száradási ideje (min) kb. 2
Zajszint (dB (A)) 59
Akkumulátorfeszültség (V) 25
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2,85
Akkumulátor-menetidő (min) kb. 45
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 4
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 310 x 230 x 1210

* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül. /
** A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény érhető el, a hagyományos módszerekhez képest.

A csomag tartalma

  • Univerzális henger: 4 Darab(ok)
  • Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
  • Tisztító- és parkolóállás
  • Akkumulátortöltő készülék
  • Tisztítókefe

Felszereltség

  • Állítható hengersebesség és vízmennyiség
  • 2 tartályos rendszer
  • Öntisztító üzemmód
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Makacs szennyeződések
  • Durva szennyeződés
  • Finom szennyeződés
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés
Tartozékok
Tisztítószerek
