Keménypadló tisztító BR 4.300
A BR 4.300 padlótisztító készülék könnyű és kompakt - súlya mindössze 11,5 kg. Ez a rendkívül erős és innovatív porszívó ideális a 20-200 m²-es kemény felületek tisztításához, a kézi tisztítás tökéletes alternatívája. Tisztítás után a padlók azonnal szárazak és csúszásmentesek.
Ez a készülék éppolyan könnyen manőverezhető, mint a kézi porszívó. A kézi felmosáshoz képest tízszer nagyobb nyomást gyakorol a felületre, amellyel sokkal jobb tisztítási eredmény érhető el. Mindezt kb. 1500 fordulatszám sebességgel. A szívóhatás előre és hátrafelé is érvényesül. A rendkívül lapos kefefejnek köszönhetően pedig a bútorok és radiátorok alatt is elfér.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|4
|Szennyezettvíz-tartály kapacitása (l)
|4
|mért felvett teljesítményt (W)
|820
|Szívás munkaszélessége (mm)
|300
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1450
|Kefenyomás (g / cm²)
|100
|Kábelhossz (m)
|10
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|390 x 335 x 1180
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Szállító kerekek
