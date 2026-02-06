Ez a készülék éppolyan könnyen manőverezhető, mint a kézi porszívó. A kézi felmosáshoz képest tízszer nagyobb nyomást gyakorol a felületre, amellyel sokkal jobb tisztítási eredmény érhető el. Mindezt kb. 1500 fordulatszám sebességgel. A szívóhatás előre és hátrafelé is érvényesül. A rendkívül lapos kefefejnek köszönhetően pedig a bútorok és radiátorok alatt is elfér.