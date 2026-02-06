Keménypadló tisztító BR 4.300

A BR 4.300 padlótisztító készülék könnyű és kompakt - súlya mindössze 11,5 kg. Ez a rendkívül erős és innovatív porszívó ideális a 20-200 m²-es kemény felületek tisztításához, a kézi tisztítás tökéletes alternatívája. Tisztítás után a padlók azonnal szárazak és csúszásmentesek.

Ez a készülék éppolyan könnyen manőverezhető, mint a kézi porszívó. A kézi felmosáshoz képest tízszer nagyobb nyomást gyakorol a felületre, amellyel sokkal jobb tisztítási eredmény érhető el. Mindezt kb. 1500 fordulatszám sebességgel. A szívóhatás előre és hátrafelé is érvényesül. A rendkívül lapos kefefejnek köszönhetően pedig a bútorok és radiátorok alatt is elfér.

Specifikációk

Műszaki adatok

Frissvíztartály kapacitása (l) 4
Szennyezettvíz-tartály kapacitása (l) 4
mért felvett teljesítményt (W) 820
Szívás munkaszélessége (mm) 300
Kefefordulatszám (fordulat) 1450
Kefenyomás (g / cm²) 100
Kábelhossz (m) 10
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 335 x 1180

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Szállító kerekek
