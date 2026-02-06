FC görgős technológia Az RCF 3 robotfelmosó a Kärcher bevált hengeres technológiájával működik, amely a kemény padlók különösen alapos nedves tisztítását biztosítja. A könnyű, száraz szennyeződéseket, pl. porpelyhet, apró morzsákat vagy útszemetet a nedves felmosás során közvetlenül felszedi, és a használt törlővízzel együtt a szennyezett víztartályban gyűjti össze. A hengertechnológia a henger folyamatos tisztításával és a 2 tartályos rendszerrel optimális eredményt biztosít még nagyobb területeken is, mivel mindig tiszta hengerrel dolgozik. Az RCF 3 robotfelmosó a Kärcher bevált hengeres technológiájával működik, amely a kemény padlók különösen alapos nedves tisztítását biztosítja. A könnyű, száraz szennyeződéseket, pl. porpelyhet, apró morzsákat vagy útszemetet a nedves felmosás során közvetlenül felszedi, és a használt törlővízzel együtt a szennyezett víztartályban gyűjti össze. A hengertechnológia a henger folyamatos tisztításával és a 2 tartályos rendszerrel optimális eredményt biztosít még nagyobb területeken is, mivel mindig tiszta hengerrel dolgozik.

2 tartályos rendszer töltöttségi szintjelzőkkel Az okos 2-tartályos rendszerrel: a mikroszálas henger folyamatosan friss vízzel nedvesedik a friss víztartályból. A használt víz és a szennyeződés a 2. tartályban gyűlik össze. A tartályok töltöttségi szintjelzői jelzik, hogy a szennyezett víztartály megtelt, vagy a friss víztartály üres. Mindkét esetben a robot megszakítja a munkát és visszatér a töltőállomásra. A kijelzés közvetlenül a takarítóroboton lévő LED-eken keresztül, valamint az alkalmazásban megjelenő értesítéssel is jelezhető.