RCF 3
A Kärcher RCF 3 robotporszívó teljesen önállóan mossa a kemény padlókat, FC-henger technológiával gyűjti a koszt és morzsát. Szőnyegérzékelője révén bármely háztartásban használható, jelentősen megkönnyítve a takarítást.
A Kärcher RCF 3 robotporszívó a kemény padlók nedves és száraz tisztítását végzi automatikusan, így időt spórol a háztartásban. Az FC-henger technológiának köszönhetően a robot eltávolítja a makacs szennyeződéseket, a port és a morzsákat, miközben automatikusan elkerüli a szőnyegeket. Két külön tartály biztosítja a friss víz folyamatos utánpótlását és a szennyezett víz gyűjtését. Különböző tisztítási módok állíthatók be az alkalmazás segítségével, így a robot rugalmasan alkalmazkodik a háztartás igényeihez. Indítása történhet alkalmazással vagy gombnyomással, a készülék pedig hang- és alkalmazásjelzéssel figyelmeztet, ha beavatkozás szükséges.
Jellemzők és előnyök
FC görgős technológiaAz RCF 3 robotfelmosó a Kärcher bevált hengeres technológiájával működik, amely a kemény padlók különösen alapos nedves tisztítását biztosítja. A könnyű, száraz szennyeződéseket, pl. porpelyhet, apró morzsákat vagy útszemetet a nedves felmosás során közvetlenül felszedi, és a használt törlővízzel együtt a szennyezett víztartályban gyűjti össze. A hengertechnológia a henger folyamatos tisztításával és a 2 tartályos rendszerrel optimális eredményt biztosít még nagyobb területeken is, mivel mindig tiszta hengerrel dolgozik.
2 tartályos rendszer töltöttségi szintjelzőkkelAz okos 2-tartályos rendszerrel: a mikroszálas henger folyamatosan friss vízzel nedvesedik a friss víztartályból. A használt víz és a szennyeződés a 2. tartályban gyűlik össze. A tartályok töltöttségi szintjelzői jelzik, hogy a szennyezett víztartály megtelt, vagy a friss víztartály üres. Mindkét esetben a robot megszakítja a munkát és visszatér a töltőállomásra. A kijelzés közvetlenül a takarítóroboton lévő LED-eken keresztül, valamint az alkalmazásban megjelenő értesítéssel is jelezhető.
Szőnyegérzékelés és -elkerülésAz RCF 3 egy ultrahangos érzékelő segítségével automatikusan felismeri a szőnyeggel borított felületeket, és ezeket az alkalmazás térképén megjeleníti. A tisztítás során a robot egy okos vezetési stratégiával körbejárja a szőnyegeket, és megakadályozza, hogy azok elázzanak. Szükség esetén a szőnyegkerülés az alkalmazáson keresztül kikapcsolható, így a robotmop minden felületen - még az alacsony bolyhos szőnyegeken is - végigfut.
A henger öntisztító funkciója
- A kaparószegélynél a takarítás során a szennyeződések folyamatosan eltávolításra kerülnek a hengerről, és megbízhatóan összegyűjtik a szőrfésűnél, vagy a szennyezett víztartályba szállítják.
- Legjobb tisztítási eredmények a bevált hengertechnológiával és a 2-tartályos rendszerrel: a piszkos víz és a szennyeződések a tisztítási menet során eltávolításra kerülnek a hengerről. Nagyobb területek esetén is ideális.
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
- Az applikáció segítségével számos beállítás az egyéni preferenciákhoz igazítható.
- Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a takarítórobotot bárhonnan irányítani és konfigurálni lehessen. Még akkor is, ha nem tartózkodik otthon.
- Az applikáción keresztül elérhetőek a készülék aktuális állapotáról szóló információk és az aktuális takarítási folyamatot mutató kijelző.
A meglévő padlók pontos feltérképezése és sokoldalú testreszabási lehetőségek az alkalmazásban
- Az alkalmazás több térképet is tárolhat, például több emeletre vonatkozóan.
- Határozza meg azokat a zónákat, amelyeken nem szabad áthajtani és tisztítani (pl. szőnyegek, játszóterek és nagyobb akadályok), vagy amelyeket külön kell megközelíteni és külön-külön felmosni.
- Egyedi tisztítási beállítások meghatározása (tisztítási intenzitás, vízmennyiség, áthaladások száma) meghatározott helyiségekre vagy területekre a tisztítási igénytől vagy a szennyeződés mértékétől függően.
Időzítő program
- Az applikáción keresztül ütemezheti a takarítási időpontokat és készíthet takarítási terveket.
- Az RCF 3 önállóan indítja el a tisztítási műveleteket a tervezett időpontok/időpontok alapján.
Hangkimenet
- Mindig jól informált: az RCF 3 hangkimenet segítségével fontos információkat közöl és megosztja az aktuális állapotot.
- Ha a robotmopnak segítségre vagy szervizre van szüksége, sok helyzetben hangkimeneten keresztül közli Önnel.
Zuhanásérzékelők
- Az esésérzékelők megbízhatóan megakadályozzák, hogy az RCF 3 leessen a lépcsőn vagy párkányon.
- Az érzékelők folyamatosan pásztázzák a padlót. Ha nagy esést vagy hasonló veszélyt észlelnek, a vezérlő jelzést kap, amely a robotot visszafordulásra készteti.
Adatvédelem és frissítések
- Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az összes vonatkozó jogi követelményt teljesítse.
- Az okostelefonján lévő Home Robots alkalmazás és a robotmop közötti teljes adatátvitel felhőn keresztül, kizárólag Németországban található szervereken keresztül zajlik.
- A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotmop és az alkalmazás teljesítményét. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül az aktuális előírásoknak megfelelően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátortöltési idő (min)
|180
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5,2
|Üzemidő töltésenként (min)
|120
|Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m²)
|80
|Frissvíztartály (ml)
|430
|Szennyezettvíz-tartály (ml)
|115
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Törlőrobot súlya (kg)
|4,5
|Töltőállomás súlya (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|7,2
|Robot magassága (mm)
|120
|A robot átmérője (mm)
|340
|Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|142 x 153 x 124
A csomag tartalma
- Mikroszálas henger: 2 Darab(ok)
- Tisztítóeszköz
- Frissvíztartály
- Szennyezettvíz-tartály
- Töltőállomás
Felszereltség
- önálló tisztítás
- Zuhanásérzékelők
- Szőnyegérzékelő
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- Hangkimenet
- Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
- Időzítő program: több időzítés lehetséges
- Tisztítási módok: Nedves tisztítás/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
Videók
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
