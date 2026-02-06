RCF 3

A Kärcher RCF 3 robotporszívó teljesen önállóan mossa a kemény padlókat, FC-henger technológiával gyűjti a koszt és morzsát. Szőnyegérzékelője révén bármely háztartásban használható, jelentősen megkönnyítve a takarítást.

A Kärcher RCF 3 robotporszívó a kemény padlók nedves és száraz tisztítását végzi automatikusan, így időt spórol a háztartásban. Az FC-henger technológiának köszönhetően a robot eltávolítja a makacs szennyeződéseket, a port és a morzsákat, miközben automatikusan elkerüli a szőnyegeket. Két külön tartály biztosítja a friss víz folyamatos utánpótlását és a szennyezett víz gyűjtését. Különböző tisztítási módok állíthatók be az alkalmazás segítségével, így a robot rugalmasan alkalmazkodik a háztartás igényeihez. Indítása történhet alkalmazással vagy gombnyomással, a készülék pedig hang- és alkalmazásjelzéssel figyelmeztet, ha beavatkozás szükséges.

Jellemzők és előnyök
RCF 3: FC görgős technológia
FC görgős technológia
Az RCF 3 robotfelmosó a Kärcher bevált hengeres technológiájával működik, amely a kemény padlók különösen alapos nedves tisztítását biztosítja. A könnyű, száraz szennyeződéseket, pl. porpelyhet, apró morzsákat vagy útszemetet a nedves felmosás során közvetlenül felszedi, és a használt törlővízzel együtt a szennyezett víztartályban gyűjti össze. A hengertechnológia a henger folyamatos tisztításával és a 2 tartályos rendszerrel optimális eredményt biztosít még nagyobb területeken is, mivel mindig tiszta hengerrel dolgozik.
RCF 3: 2 tartályos rendszer töltöttségi szintjelzőkkel
2 tartályos rendszer töltöttségi szintjelzőkkel
Az okos 2-tartályos rendszerrel: a mikroszálas henger folyamatosan friss vízzel nedvesedik a friss víztartályból. A használt víz és a szennyeződés a 2. tartályban gyűlik össze. A tartályok töltöttségi szintjelzői jelzik, hogy a szennyezett víztartály megtelt, vagy a friss víztartály üres. Mindkét esetben a robot megszakítja a munkát és visszatér a töltőállomásra. A kijelzés közvetlenül a takarítóroboton lévő LED-eken keresztül, valamint az alkalmazásban megjelenő értesítéssel is jelezhető.
RCF 3: Szőnyegérzékelés és -elkerülés
Szőnyegérzékelés és -elkerülés
Az RCF 3 egy ultrahangos érzékelő segítségével automatikusan felismeri a szőnyeggel borított felületeket, és ezeket az alkalmazás térképén megjeleníti. A tisztítás során a robot egy okos vezetési stratégiával körbejárja a szőnyegeket, és megakadályozza, hogy azok elázzanak. Szükség esetén a szőnyegkerülés az alkalmazáson keresztül kikapcsolható, így a robotmop minden felületen - még az alacsony bolyhos szőnyegeken is - végigfut.
A henger öntisztító funkciója
  • A kaparószegélynél a takarítás során a szennyeződések folyamatosan eltávolításra kerülnek a hengerről, és megbízhatóan összegyűjtik a szőrfésűnél, vagy a szennyezett víztartályba szállítják.
  • Legjobb tisztítási eredmények a bevált hengertechnológiával és a 2-tartályos rendszerrel: a piszkos víz és a szennyeződések a tisztítási menet során eltávolításra kerülnek a hengerről. Nagyobb területek esetén is ideális.
Kényelmes alkalmazásvezérlés WLAN-nal
  • Az applikáció segítségével számos beállítás az egyéni preferenciákhoz igazítható.
  • Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a takarítórobotot bárhonnan irányítani és konfigurálni lehessen. Még akkor is, ha nem tartózkodik otthon.
  • Az applikáción keresztül elérhetőek a készülék aktuális állapotáról szóló információk és az aktuális takarítási folyamatot mutató kijelző.
A meglévő padlók pontos feltérképezése és sokoldalú testreszabási lehetőségek az alkalmazásban
  • Az alkalmazás több térképet is tárolhat, például több emeletre vonatkozóan.
  • Határozza meg azokat a zónákat, amelyeken nem szabad áthajtani és tisztítani (pl. szőnyegek, játszóterek és nagyobb akadályok), vagy amelyeket külön kell megközelíteni és külön-külön felmosni.
  • Egyedi tisztítási beállítások meghatározása (tisztítási intenzitás, vízmennyiség, áthaladások száma) meghatározott helyiségekre vagy területekre a tisztítási igénytől vagy a szennyeződés mértékétől függően.
Időzítő program
  • Az applikáción keresztül ütemezheti a takarítási időpontokat és készíthet takarítási terveket.
  • Az RCF 3 önállóan indítja el a tisztítási műveleteket a tervezett időpontok/időpontok alapján.
Hangkimenet
  • Mindig jól informált: az RCF 3 hangkimenet segítségével fontos információkat közöl és megosztja az aktuális állapotot.
  • Ha a robotmopnak segítségre vagy szervizre van szüksége, sok helyzetben hangkimeneten keresztül közli Önnel.
Zuhanásérzékelők
  • Az esésérzékelők megbízhatóan megakadályozzák, hogy az RCF 3 leessen a lépcsőn vagy párkányon.
  • Az érzékelők folyamatosan pásztázzák a padlót. Ha nagy esést vagy hasonló veszélyt észlelnek, a vezérlő jelzést kap, amely a robotot visszafordulásra készteti.
Adatvédelem és frissítések
  • Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az összes vonatkozó jogi követelményt teljesítse.
  • Az okostelefonján lévő Home Robots alkalmazás és a robotmop közötti teljes adatátvitel felhőn keresztül, kizárólag Németországban található szervereken keresztül zajlik.
  • A rendszeres frissítések javítják és bővítik a robotmop és az alkalmazás teljesítményét. Ez azt is jelenti, hogy a rendszer biztonsága folyamatosan frissül az aktuális előírásoknak megfelelően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátortöltési idő (min) 180
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorkapacitás (Ah) 5,2
Üzemidő töltésenként (min) 120
Területi teljesítmény (tisztítási módtól függően) (m²) 80
Frissvíztartály (ml) 430
Szennyezettvíz-tartály (ml) 115
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Törlőrobot súlya (kg) 4,5
Töltőállomás súlya (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 7,2
Robot magassága (mm) 120
A robot átmérője (mm) 340
Töltőállomás mérete (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 142 x 153 x 124

A csomag tartalma

  • Mikroszálas henger: 2 Darab(ok)
  • Tisztítóeszköz
  • Frissvíztartály
  • Szennyezettvíz-tartály
  • Töltőállomás

Felszereltség

  • önálló tisztítás
  • Zuhanásérzékelők
  • Szőnyegérzékelő
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • Hangkimenet
  • Lézeres navigációs rendszer (LiDAR)
  • Időzítő program: több időzítés lehetséges
  • Tisztítási módok: Nedves tisztítás/ Automatikus rendszer/ Helyszíni
RCF 3
RCF 3
RCF 3
RCF 3
RCF 3
RCF 3
RCF 3

Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.