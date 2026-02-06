A Kärcher FC 2-4 padlótisztító lenyűgöző az önmagában megálló kialakításával, csupán 2,2 kilogrammos súlyával és automata ki- és bekapcsolásával. A gép különlegessége az egyszerűség: a nyél hátrahúzásával indul, és egyetlen lépésben távolítja el a száraz és nedves mindennapi szennyeződéseket. Egy akkumulátortöltéssel a maximális üzemidő 20 perc, ami 70 négyzetméteres tisztítási felületnek felel meg. A henger automatikusan nedvesedik a frissvíz-tartályból, így egyenletes és hatékony tisztítást biztosít egészen a szélekig. A beépített hajszűrőknek és a higiénikus szennyezettvíz-tartálynak köszönhetően a szennyeződéssel való érintkezés elkerülhető. A mellékelt 4 V-os cserélhető akkumulátor minden 4 V Kärcher Battery Power készülékkel kompatibilis.