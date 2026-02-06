Porszívó-felmosó FCV 3

A Kärcher FCV 3 felmosó porszívó a 3 az 1-ben Xtra!Clean funkcióval porszívóz, felmos és szárít egyszerre. A sokoldalú gép 30 perces akkumulátor-üzemidővel bír. Különlegessége az Advanced!Power üzemmód, amely extra erőt biztosít a makacs szennyeződések ellen.

A Kärcher FCV 3 a ragyogóan tiszta padlók specialistája. A 3 az 1-ben felmosó porszívó az innovatív Xtra!Clean funkcióval porszívóz, felmos és szárít, így akár 50%-kal csökkenti a takarítási időt*. Legfőbb előnye a Hygienic!Spin technológia: az akár 500 percenkénti hengerfordulat nemcsak tökéletes felmosási eredményt biztosít, hanem a baktériumok akár 99%-át** is elpusztítja a higiénikus tisztaságért. Válasszon három tisztítási mód közül – normál, száraz és az erőteljes Advanced!Power mód*** –, hogy minden típusú szennyeződést eltávolítson. A 30 perces üzemidővel akár 130 m²-t is megtisztíthat, az integrált öntisztító funkció pedig maximális kényelmet nyújt.

Jellemzők és előnyök
Porszívó-felmosó FCV 3: 3 az 1-ben Xtra!Clean funkció: felmosás, porszívózás és szárítás
Felére csökkenti a tisztítási időt* és garantálja a tökéletes tisztaságot! A beépített szívófunkciónak köszönhetően, amely kiküszöböli az előzetes porszívózás szükségességét. Három tisztítási mód minden szennyeződéstípus lefedésére - még a legmakacsabb szennyeződések és a kiömlött folyadékok sem jelentenek problémát. Alkalmazkodik a különböző padlókhoz a hatékony és alapos tisztítás érdekében egészen a szegélyekig - még szőnyegeken és kárpitokon is száraz üzemmódban.
Porszívó-felmosó FCV 3: Hatékony Hygienic!Spin technológia
Bizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99%-át** a higiénikus és tiszta otthonért. A görgő percenként akár 500 fordulatszámmal forog a hibátlan felmosási eredmény érdekében. Okos kéttartályos rendszer a szennyezett víztől elkülönítve tartott friss víz folyamatos utánpótlásáért.
Porszívó-felmosó FCV 3: Ultra-erős Advanced!Power üzemmód
Még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja 60%-kal nagyobb szívóteljesítménnyel és 20%-kal nagyobb vízeloszlással, mint a normál üzemmódban. A padló szinte pillanatok alatt megszárad, így azonnal járható.
Hatékony kétfokozatú Duo!Pure szűrőrendszer
  • A többlépcsős szűrőrendszer megbízhatóan védi a motort a nedvességtől.
  • Kiváló szűrés a nagy hatékonyságú lapos pliszírozott szűrővel - hatékonyan fogja fel a levegőben lévő legkisebb részecskéket is.
  • Dry üzemmód ideális szőnyegeken és kárpitokon való használathoz.
Hatékony Comfort!Cell lítium-ion akkumulátor
  • Lenyűgöző tisztítási eredmények a nagy sebességnek és az optimális szívóerőnek, valamint a felmosási teljesítménynek köszönhetően.
  • Maximális mozgásszabadság akár 30 perces akkumulátoros üzemidővel - ideális akár 130 m²-es területekhez.
  • Az akkumulátor a szervizelés során gyorsan cserélhető a termék hosszabb élettartama érdekében - kíméli a pénztárcát és a környezetet.
Gondtalan tisztítás LED kijelzővel
  • Fontos információk, mint például a hátralévő üzemidő vagy a tisztítási mód mindig látható.
  • Intelligens tartályszintjelzés túlfolyásvédelemmel és automatikus kikapcsolás, ha a szennyezett víztartály nem lett kiürítve.
  • Egyszerű tartályürítés és -töltés - anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie.
Hygienic System!Clean öntisztító funkció
  • Hatékony öntisztító funkció percenként akár 550 hengerfordulatszámmal - a gyors és kényelmes tisztításhoz anélkül, hogy érintkezne a szennyeződéssel.
  • Praktikus tárolás a készülék és a tartozékok számára, akár töltés közben is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) 130
Frissvíztartály kapacitása (ml) 800
Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 425
mért felvett teljesítményt (W) 160
Meghajtás Kefés motor
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50
Henger munkaszélessége (mm) 240
Padló száradási ideje (min) 2
Akkumulátorfeszültség (V) 21,6
Akkumulátor-menetidő (min) max. 30
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 180
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,8
Csomagolási súly (kg) 8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1138 x 268 x 280

* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni. /
** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /
*** Az Advanced!Power üzemmód még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja 60 százalékkal nagyobb szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel, mint a normál üzemmódban.

A csomag tartalma

  • Univerzális henger: 1 Darab(ok)
  • Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
  • Töltő-, parkoló- és tisztítóállomás
  • Tisztítókefe
  • Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok)
  • Szivacsszűrő: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Kettős szűrőrendszer
  • Öntisztító üzemmód
  • Normál üzemmód
  • Power üzemmód
  • Dry mode (Száraz üzemmód)
  • A szennyezett víz tartály töltöttségi szintjének jelzője
  • Szállító kerekek
Porszívó-felmosó FCV 3
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Rövid szálú szőnyegeken
  • Makacs szennyeződések
  • Durva szennyeződés
  • Finom szennyeződés
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés
  • Folyadékok
  • Háziállat szőr
