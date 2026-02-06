Porszívó-felmosó FCV 3
A Kärcher FCV 3 felmosó porszívó a 3 az 1-ben Xtra!Clean funkcióval porszívóz, felmos és szárít egyszerre. A sokoldalú gép 30 perces akkumulátor-üzemidővel bír. Különlegessége az Advanced!Power üzemmód, amely extra erőt biztosít a makacs szennyeződések ellen.
A Kärcher FCV 3 a ragyogóan tiszta padlók specialistája. A 3 az 1-ben felmosó porszívó az innovatív Xtra!Clean funkcióval porszívóz, felmos és szárít, így akár 50%-kal csökkenti a takarítási időt*. Legfőbb előnye a Hygienic!Spin technológia: az akár 500 percenkénti hengerfordulat nemcsak tökéletes felmosási eredményt biztosít, hanem a baktériumok akár 99%-át** is elpusztítja a higiénikus tisztaságért. Válasszon három tisztítási mód közül – normál, száraz és az erőteljes Advanced!Power mód*** –, hogy minden típusú szennyeződést eltávolítson. A 30 perces üzemidővel akár 130 m²-t is megtisztíthat, az integrált öntisztító funkció pedig maximális kényelmet nyújt.
Jellemzők és előnyök
3 az 1-ben Xtra!Clean funkció: felmosás, porszívózás és szárításFelére csökkenti a tisztítási időt* és garantálja a tökéletes tisztaságot! A beépített szívófunkciónak köszönhetően, amely kiküszöböli az előzetes porszívózás szükségességét. Három tisztítási mód minden szennyeződéstípus lefedésére - még a legmakacsabb szennyeződések és a kiömlött folyadékok sem jelentenek problémát. Alkalmazkodik a különböző padlókhoz a hatékony és alapos tisztítás érdekében egészen a szegélyekig - még szőnyegeken és kárpitokon is száraz üzemmódban.
Hatékony Hygienic!Spin technológiaBizonyítottan eltávolítja a baktériumok 99%-át** a higiénikus és tiszta otthonért. A görgő percenként akár 500 fordulatszámmal forog a hibátlan felmosási eredmény érdekében. Okos kéttartályos rendszer a szennyezett víztől elkülönítve tartott friss víz folyamatos utánpótlásáért.
Ultra-erős Advanced!Power üzemmódMég a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja 60%-kal nagyobb szívóteljesítménnyel és 20%-kal nagyobb vízeloszlással, mint a normál üzemmódban. A padló szinte pillanatok alatt megszárad, így azonnal járható.
Hatékony kétfokozatú Duo!Pure szűrőrendszer
- A többlépcsős szűrőrendszer megbízhatóan védi a motort a nedvességtől.
- Kiváló szűrés a nagy hatékonyságú lapos pliszírozott szűrővel - hatékonyan fogja fel a levegőben lévő legkisebb részecskéket is.
- Dry üzemmód ideális szőnyegeken és kárpitokon való használathoz.
Hatékony Comfort!Cell lítium-ion akkumulátor
- Lenyűgöző tisztítási eredmények a nagy sebességnek és az optimális szívóerőnek, valamint a felmosási teljesítménynek köszönhetően.
- Maximális mozgásszabadság akár 30 perces akkumulátoros üzemidővel - ideális akár 130 m²-es területekhez.
- Az akkumulátor a szervizelés során gyorsan cserélhető a termék hosszabb élettartama érdekében - kíméli a pénztárcát és a környezetet.
Gondtalan tisztítás LED kijelzővel
- Fontos információk, mint például a hátralévő üzemidő vagy a tisztítási mód mindig látható.
- Intelligens tartályszintjelzés túlfolyásvédelemmel és automatikus kikapcsolás, ha a szennyezett víztartály nem lett kiürítve.
- Egyszerű tartályürítés és -töltés - anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie.
Hygienic System!Clean öntisztító funkció
- Hatékony öntisztító funkció percenként akár 550 hengerfordulatszámmal - a gyors és kényelmes tisztításhoz anélkül, hogy érintkezne a szennyeződéssel.
- Praktikus tárolás a készülék és a tartozékok számára, akár töltés közben is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|130
|Frissvíztartály kapacitása (ml)
|800
|Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)
|425
|mért felvett teljesítményt (W)
|160
|Meghajtás
|Kefés motor
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Henger munkaszélessége (mm)
|240
|Padló száradási ideje (min)
|2
|Akkumulátorfeszültség (V)
|21,6
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 30
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|180
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,8
|Csomagolási súly (kg)
|8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1138 x 268 x 280
* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni. /
** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /
*** Az Advanced!Power üzemmód még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja 60 százalékkal nagyobb szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel, mint a normál üzemmódban.
A csomag tartalma
- Univerzális henger: 1 Darab(ok)
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
- Töltő-, parkoló- és tisztítóállomás
- Tisztítókefe
- Harmonikaszűrő: 1 Darab(ok)
- Szivacsszűrő: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Kettős szűrőrendszer
- Öntisztító üzemmód
- Normál üzemmód
- Power üzemmód
- Dry mode (Száraz üzemmód)
- A szennyezett víz tartály töltöttségi szintjének jelzője
- Szállító kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Rövid szálú szőnyegeken
- Makacs szennyeződések
- Durva szennyeződés
- Finom szennyeződés
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés
- Folyadékok
- Háziállat szőr
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.