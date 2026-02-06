Műszaki adatok

Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) 130 Frissvíztartály kapacitása (ml) 800 Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 425 mért felvett teljesítményt (W) 160 Meghajtás Kefés motor Fázisok száma (Ph) 1 Tápfeszültség (V) 100 / 240 Frekvencia ( Hz ) 50 Henger munkaszélessége (mm) 240 Padló száradási ideje (min) 2 Akkumulátorfeszültség (V) 21,6 Akkumulátor-menetidő (min) max. 30 Akkumulátor feltöltési ideje (min) 180 Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor Szín Fehér Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,8 Csomagolási súly (kg) 8 Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1138 x 268 x 280

* A Kärcher padlótisztító porszívók felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a szokásos háztartási szennyeződések egyetlen lépésben távolíthatók el a padlóról, így a felmosás előtt nem kell porszívózni. /

** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján. /

*** Az Advanced!Power üzemmód még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is eltávolítja 60 százalékkal nagyobb szívóerővel és 20 százalékkal nagyobb vízmennyiséggel, mint a normál üzemmódban.