GYORSÍTS A TEMPÓDON!

A padlótisztítás nem lassúzás! Tudd le gyorsan, hogy több időd maradjon az igazán fontos dolgokra! Mindehhez csak egy FCV felmosó-porszívóra van szükséged, amivel percek alatt padlóra küldheted a szennyeződéseket!

FCV awareness 434-2

Ragyogó padló kevesebb idő alatt

Valamennyi FCV készülékünkre igaz, hogy 3 feladatot is rájuk bízhatsz: felporszívóznak, felmosnak és felszárítják a padlót. Akár időnyerő is lehetne a becenevük, hisz kétszer gyorsabban dolgoznak, mint a hagyományos eszközök.

TAKARÍTS GYORSABBAN
Alfred Kärcher portrait

Sokoldalú segítőtársak

Jöhet bármi, az FCV termékek minden terepen állják a sarat! Még a kavicsok, a hajszálak és a folyékony szennyeződések sem fognak ki rajtuk! Próbálj ki egyet és tapasztald meg, mennyire legyőzhetetlenek! De honnan ez a sokoldalúság? – kérdezheted. Készülékeink több üzemmódban is működnek és mindig az adott felület sajátosságaihoz igazítják a teljesítményüket. A szőnyegekhez például a száraz üzemmód a legjobb választás, míg a lépcsőkhöz a Stair!Assist üzemmód bizonyul jó megoldásnak.

TAKARÍTS EGYSZERŰBBEN
WV Signature Line

Fő az energiatakarékosság

Az FCV termékkategória telis-tele van okos megoldásokkal. Az FCV4 felmosó-porszívó például annyira okos, hogy még a pénztárcádra is gondol! Intelligens szennyeződésérzékelője révén kiszámolja a szennyeződés mértékét és ahhoz igazítja szívóerejét, valamint a felhasználandó víz mennyiségét. És hogy mit eredményez mindez? Kisebb ökológiai lábnyomot, alacsonyabb víz-és áramfogyasztást, és nagyobb hatékonyságot.

TAKARÍTS ENERGIATAKARÉKOSAN
FCV 4 LED Display

Nézd meg működés közben a készülékünket!

Próbáld ki az FCV-t és élvezd a ragyogó eredményt!