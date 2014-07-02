SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK

Tökéletes választás a kisebb kárpitok foltmentesítésétől a nagyobb szőnyegek tisztításáig. Ezekkel a készülékkel nem csak alaposan, hanem gyorsabban tisztíthatsz. Tökéletes tisztítás, erős szívás, meglepően gyors száradás, és az olyan helyeken ahol szükséges a kiemelten halk takarítás, ott tökéletes megoldást nyújt például a Puzzi 30/4 szőnyegtisztító.

Fedezze fel a vezeték nélküli tisztítás szabadságát a Kärcher Puzzi akkumulátoros permetextrakciós tisztítókkal.

Egyszerűen szabaduljon meg a foltoktól és szennyeződésektől a Puzzi 2/1 Bp-vel, amely ideális a célzott folttisztításhoz.

Nagyobb felületek tisztításához a Puzzi 9/1 Bp erőteljes és hatékony megoldást kínál kanapék, fotelek és kisebb szőnyegek esetén.

Tapasztalja meg a vezeték nélküli működés kényelmét, és érje el a ragyogó tisztaságot a Kärcher innovatív permetextrakciós technológiájával!

