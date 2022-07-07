Akkumulátoros porszívók
A vezeték nélküli akkumulátoros porszívók azonnal használatra készek és maximális mozgásszabadsággal, nagy szívóteljesítménnyel és az akkumulátor akár 60 perces üzemidejével nyűgöznek le. Átgondolt ergonomikus formatervezésük kellemes porszívózásról és makulátlan tisztaságról gondoskodik még a bútorok alatt is. Így a por és a kosz egy szempillantás alatt eltávolítható! Apropó takarékosság: a zsákmentes rendszerrel természetesen a drága porzsákok folyamatos vásárlása is elmarad.
ERŐS TELJESÍTMÉNY KICSI ÉS NAGY TEREKHEZ.
Az új, vezeték nélküli akkumulátoros porszívók nem csak látványra mutatnak jól. Átgondolt ergonomikus formatervezésük kellemes porszívózásról és makulátlan tisztaságról gondoskodik még a bútorok alatt is. A folyamatos üzemeltetéshez egyszerűen használja a rögzítőgombot és spórolja meg a működtetőgomb folyamatos nyomva tartását. Apropó takarékosság: a zsákmentes rendszerrel természetesen a drága porzsákok folyamatos vásárlása is elmarad. Ráadásul a pepecselő be- és kiszerelés helyett a porszűrő gombnyomásra kiüríthető. A kisebb háztartásokat éppilyen vezeték- és gondmentesen tisztíthatja a VC 4 Cordless myHome-mal. Nagyobb lakótér esetén a VC 6 Cordless ourFamily a megfelelő választás. Még erőteljesebb kefe nélküli motorja és a padlótisztító fejen található LED-világítás akár 50 percig támogatást nyújtanak abban, hogy a lakótér újra teljesen WOW legyen.
Azok, akik a maximális komfortot és az innovatív technikát igénylik, a VC 7 Cordless yourMax készüléket választják. Innovatív porérzékelőjével a porszívózás még problémamentesebb és hatékonyabb lesz. Az automatikus porfelismerés és teljesítményszabályozás még hosszabb, akár 60 perces üzemeltetési időt is lehetővé tesz.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktikus fali tartó töltőfunkcióval
Átgondolt szűrőrendszer
Egyszerű tartozékcsere
Aktív padlótisztító fej LED-világítással
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
Porérzékelő technológia
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktikus fali tartó töltőfunkcióval
Átgondolt szűrőrendszer
Egyszerű tartozékcsere
Aktív padlótisztító fej LED-világítással
Intuitív visszajelzés és töltéskijelző
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktikus fali tartó
Átgondolt szűrőrendszer
Egyszerű tartozékcsere
Aktív padlótisztító fej
Tisztaság, ami lelkesít – és még kényelmes is.
A háztartásban minden nap keletkezik szennyeződés: morzsa, szálló állatszőr és finom házi por. Ezért van szüksége egy társra a gyors tisztításban, amely rugalmasan és gyorsan bevethető. Akkumulátoros porszívóink azonnal használatra készek és egy szempillantás alatt eltávolítják a koszt a bútorokról, a padlóról és számos más felületről, mindezt fáradozás nélkül. A kompakt, könnyű formatervezéssel nagy szívóteljesítményű problémamegoldóink egyszerűen kezelhetők és eltárolhatók. Ráadásul vezeték nélküli porszívóinkkal maximális mozgásszabadsággal, a nagy készülék magunk után húzása vagy a vezeték többszöri átdugása nélkül dolgozhatunk. Így a nehezen hozzáférhető helyeket is eléri, mint például a kanapé mentén vagy a polcok alatt. A sokoldalú tartozékokkal pedig az akkumulátoros porszívók is gyorsan és egyszerűen kézi porszívóvá alakíthatók.
Akkumulátoros kézi porszívó
CVH 2 akkumulátoros kézi porszívó
Erőteljes problémamegoldó: az akkumulátoros CVH 2 könnyű és kompakt, így bármikor készen áll a kisebb tisztítási feladatokra, legyen szó a konyháról, a nappaliról, a hálószobáról vagy a gépkocsi belsejéről. Az olyan kosznak, mint a morzsa, a hajszál és a por, a készülék nagy szívóerejének köszönhetően esélye sincs. A különösen tiszta távozó levegőről a könnyen tisztítható 2-lépcsős szűrőrendszer gondoskodik.