ERŐS TELJESÍTMÉNY KICSI ÉS NAGY TEREKHEZ.

Az új, vezeték nélküli akkumulátoros porszívók nem csak látványra mutatnak jól. Átgondolt ergonomikus formatervezésük kellemes porszívózásról és makulátlan tisztaságról gondoskodik még a bútorok alatt is. A folyamatos üzemeltetéshez egyszerűen használja a rögzítőgombot és spórolja meg a működtetőgomb folyamatos nyomva tartását. Apropó takarékosság: a zsákmentes rendszerrel természetesen a drága porzsákok folyamatos vásárlása is elmarad. Ráadásul a pepecselő be- és kiszerelés helyett a porszűrő gombnyomásra kiüríthető. A kisebb háztartásokat éppilyen vezeték- és gondmentesen tisztíthatja a VC 4 Cordless myHome-mal. Nagyobb lakótér esetén a VC 6 Cordless ourFamily a megfelelő választás. Még erőteljesebb kefe nélküli motorja és a padlótisztító fejen található LED-világítás akár 50 percig támogatást nyújtanak abban, hogy a lakótér újra teljesen WOW legyen.

Azok, akik a maximális komfortot és az innovatív technikát igénylik, a VC 7 Cordless yourMax készüléket választják. Innovatív porérzékelőjével a porszívózás még problémamentesebb és hatékonyabb lesz. Az automatikus porfelismerés és teljesítményszabályozás még hosszabb, akár 60 perces üzemeltetési időt is lehetővé tesz.