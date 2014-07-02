HIDEG VIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK
Ha valami, akkor a Kärcher hideg vizes magasnyomású mosók mindent elsöprő ereje hidegzuhanyként érintheti azokat a szennyeződéseket, amelyek a mindennapi munkák során rakódnak le az épületekre, járművekre, gépekre. Mind a 7 kategóriájú magasnyomású mosó gyorsan és rendkívül hatékonyan távolítja el a nagyobb mennyiségű szennyeződést a különböző felületekről.
Expert class
Robusztus kialakítás, kiváló minőségű alkatrészek, hosszú élettartam, megbízható teljesítmény és könnyű kezelhetőség: Magasnyomású tisztítóberendezések professzionális felhasználásra tervezve, szakszerűen a lényegre koncentrálnak, miközben kivételesen jó ár-érték arányt kínálnak. Ideálisak kereskedelmi, építkezési és műhelymunkákhoz, ahol a spontán használat elengedhetetlen.
Szuper kategória
Építőipari, mezőgazdasági, ipari és települési használatra - maximális teljesítmény szükséges. A nyomás, az áramlási sebesség és a berendezés a szuper kategóriában tökéletes egyensúlyban van.
Közép kategória
Jól felszerelt a tartós és nagy igénybevételű használatra: A középkategóriába tartozó hideg vizes magasnyomású tisztítók gépeket, járműveket vagy céges helyiségeket tisztítanak gyorsan és megbízhatóan.
Kompakt kategória
Könnyű és erős: ezek a kompakt, sokoldalú gépek udvarokat és munkahelyeket tisztítanak meg rövid idő alatt. Kitűnnek nyomásukkal, áramlási sebességükkel és munkaidejükkel.
Speciális kategória
Könnyű szállításra szerelve a különösen nehéz felületeken: a Kärcher speciális kategóriája eltávolítja a makacs szennyeződést a nehezen megközelíthető területekről.
Belsőégésű motor
Ahol nincs energiaforrás, a belsőégésű motoros magasnyomású tisztítók - opcionális biodízel üzemmel - maximális sokoldalúságot és függetlenséget kínálnak.