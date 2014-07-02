HIDEG VIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Ha valami, akkor a Kärcher hideg vizes magasnyomású mosók mindent elsöprő ereje hidegzuhanyként érintheti azokat a szennyeződéseket, amelyek a mindennapi munkák során rakódnak le az épületekre, járművekre, gépekre. Mind a 7 kategóriájú magasnyomású mosó gyorsan és rendkívül hatékonyan távolítja el a nagyobb mennyiségű szennyeződést a különböző felületekről.