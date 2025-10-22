A robusztus keretbe épített dizájn megvédi az egész gépet és lehetővé teszi annak biztonságos emelését daruval. Az alapelv a könnyű szállítás, emellett számos további részlet teszi ezeket a gépeket az első számú választássá a profi felhasználók számára. Függetlenül attól, hogy a benzines vagy elektromos verzió.