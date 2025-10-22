TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Egyetlen mosó, számos felhasználási területtel. Ott, ahol helytakarékos megoldásra van szükség, és elengedhetetlen a higiénikus tisztítás és fertőtlenítés, csak a Kärcher telepített magasnyomású mosók jöhetnek szóba!

Kiemelkedően kényelmes használatukkal és sokféle felszereltségükkel méltán első osztályúak az ipari telepített magasnyomású mosók kategóriában.