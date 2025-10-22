TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK
Egyetlen mosó, számos felhasználási területtel. Ott, ahol helytakarékos megoldásra van szükség, és elengedhetetlen a higiénikus tisztítás és fertőtlenítés, csak a Kärcher telepített magasnyomású mosók jöhetnek szóba!
Kiemelkedően kényelmes használatukkal és sokféle felszereltségükkel méltán első osztályúak az ipari telepített magasnyomású mosók kategóriában.
Olaj/gáz melegítők
A telepített, olaj- vagy gázégővel működő magasnyomású tisztítók forró vízzel és gőzzel tisztítanak. A maximális biztonságot nem csak az automata biztonsági nyomáscsökkentő biztosítja.
Fűtetlen
A telepített magasnyomású tisztítók nem rendelkeznek saját fűtőrendszerrel, de tolerálják a 70-80°C víz bemeneti hőmérsékletet. Különösen helytakarékos az egy szórószáras üzemeltetésnél.
Kiegészítő melegítő
Az elektromos átfolyós melegítő hasznos ott, ahol nem érhető el forró víz és olaj- vagy gázfűtés sem alkalmazható.