TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Egyetlen mosó, számos felhasználási területtel. Ott, ahol helytakarékos megoldásra van szükség, és elengedhetetlen a higiénikus tisztítás és fertőtlenítés, csak a Kärcher telepített magasnyomású mosók jöhetnek szóba!

Kiemelkedően kényelmes használatukkal és sokféle felszereltségükkel méltán első osztályúak az ipari telepített magasnyomású mosók kategóriában. 

Kärcher Olaj/gáz melegítők

A telepített, olaj- vagy gázégővel működő magasnyomású tisztítók forró vízzel és gőzzel tisztítanak. A maximális biztonságot nem csak az automata biztonsági nyomáscsökkentő biztosítja.

Kärcher Fűtetlen

A telepített magasnyomású tisztítók nem rendelkeznek saját fűtőrendszerrel, de tolerálják a 70-80°C víz bemeneti hőmérsékletet. Különösen helytakarékos az egy szórószáras üzemeltetésnél.

Kärcher Kiegészítő melegítő

Az elektromos átfolyós melegítő hasznos ott, ahol nem érhető el forró víz és olaj- vagy gázfűtés sem alkalmazható.

Kärcher Telepített magasnyomású tisztítók – egy alap, számos alkalmazási terület.