MELEG VIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK
Valamennyi meleg vizes magasnyomású mosóval garantáltan higiénikusabban és gyorsabban tisztíthatók meg az olajjal, zsírokkal erősen szennyezett, sőt, még az elkérgesedett tárgyak, gépek is.
Mindegy, hogy mezőgazdasági területre, ipari területre, esetleg közfürdő tisztán tartására keresel megoldást, a Kärcher meleg vizes magasnyomású mosókkal garantált a kényelmes és gazdaságos takarítás.
Tökéletesen higiénikus tisztítás
Egy meleg vizes magasnyomású mosóval mindig szembetűnő a tisztítás végeredménye. Hatékony megoldást nyújtanak olajok, zsírok és fehérjék eltávolításához, különösen akkor, ha ezek a szennyeződések már elkérgesedtek. Nincs olyan ipari terület, ahol ne nyújtana megoldást a forró víz ereje.
Minimális tisztítószer-felhasználás
Tudta? A zsírok, olajok és gyanták a legtöbb esetben már a nagyon meleg vízzel feloldódnak, melynek köszönhetően lényegesen kevesebb tisztítószert kell használni, sőt vannak helyzetek, hogy egyáltalán nincs is szükség rájuk! Így ez nem csak költségtakarékos megoldás, de környezetkímélő is egyben.
Rövidebb száradási idő
Bizonyított tény, hogy a meleg vízzel tisztított felületek sokkal gyorsabban száradnak meg, mint ha hideg vízzel lettek volna lemosva, így lényegesen hamarabb állnak újra rendelkezésre a további munkavégzéshez.
Jelentősen lassabb csíraképződés
Jó tudni!
A meleg vizes magasnyomású mosókkal történő tisztítás után jelentősen lecsökken a csíraképződés, ezáltal az elvégzett munka eredménye sokkal higiénikusabb, mint a hideg vizes technikánál.
Gyorsabb munkavégzés = akár 30-40%-os időmegtakarítás
Egy meleg vizes magasnyomású mosó használatával annyival gyorsabban tud dolgozni, hogy a munkavégzésre szánt idő akár 30-40%-kal le tud csökkenni. Ennek köszönhetően költséghatékonyabban és gazdaságosabban tisztul minden szennyezett felület.
Érdekesség: a Kärcher meleg vizes magasnyomású mosók 12°C-155°C-os tartományban működnek, így még ha alacsonyabb nyomáson is dolgozol velük, a végeredmény tekintetében nem lesz különbség – a higiénikusan alapos tisztaság garantált.
Ismerd meg a meleg vizes magasnyomású mosók kategóriáit
Szuper kategória
Legyen az az autóipar, a mezőgazdaság, az építőipar vagy a szállítmányozás: a mobil szuper kategória csúcsteljesítményt produkál, ahol a munkát korábban telepített készülékkel kellett megoldani.
Közép kategória
Az autókereskedésekben, ingatlanforgalmazásban, mezőgazdaságban és települési felhasználásnál: a középkategória kombinálja az innovatív technológiát a maximális kényelemmel a működtetésben. Ideális a nagy igénybevételt jelentő használatra.
Kompakt kategória
Végezze el a járműtisztítást és a motormosást, vagy távolítsa el a szennyeződéseket a külső lépcsőkről! Forró vizes magasnyomással, akár 180 bar nyomással és 900 l/h térfogatárammal. Ez az új kompakt osztály.
Upright kategória
Ezek az erős és robusztus gépek manőverező képességükkel és könnyű szállíthatóságukkal tűnnek ki. Ez teszi az upright kategóriát gazdaságos alternatívának a sokoldalú munkahelyeken, kisebb garázsokban és a takarító szolgáltatóknál.
Speciális kategória
Ha a kipufogógázokat kerülni kell, vagy azok keletkezése egyenesen tilos: az elektromos fűtéssel üzemelő speciális kategóriát alkalmazzák a higiéniát igénylő területeken, kórházakban, tömegkonyhákon vagy közfürdőkben.
Belsőégésű motor
Ahol nincs energiaforrás, a belsőégésű motoros magasnyomású tisztítók - opcionális biodízel üzemmel - maximális sokoldalúságot és függetlenséget kínálnak.
HDS Trailer
Mobil és független megoldás ipari használatra kommunális felhasználáshoz és az iparban. Konfigurálható, hatékony, megbízható és egyszerűen használható. Az 500 l víz és 100 l üzemanyag lehetővé teszi 60 percig a használatot áram és vízcsatlakozás nélkül.