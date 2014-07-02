Minimális tisztítószer-felhasználás

Tudta? A zsírok, olajok és gyanták a legtöbb esetben már a nagyon meleg vízzel feloldódnak, melynek köszönhetően lényegesen kevesebb tisztítószert kell használni, sőt vannak helyzetek, hogy egyáltalán nincs is szükség rájuk! Így ez nem csak költségtakarékos megoldás, de környezetkímélő is egyben.