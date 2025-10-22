Szuperkategóriás meleg vizes magasnyomású mosók
Ég a kezek alatt a munka.
Legyen szó akár építkezésekről, akár istállókról, a makacs szennyeződések eltávolítása maximális teljesítményt igényel. Super Class kategóriájú meleg vizes magasnyomású mosóink pontosan ezt nyújtják. A csúcskategóriás változatok első osztályú tartozékokkal és ergonomikus kezeléssel büszkélkedhetnek, míg a Classic gépek a rendkívül egyszerű kezelhetőségre és a strapabíró kialakításra összpontosítanak. Szálljon szembe a szennyeződéssel – akár 200 bar nyomással és 1300 l/h átfolyási sebességgel.
HDS SUPER CLASS: EZ AZ INNOVÁCIÓ MEGKÖNNYÍTI A MUNKÁT
HDS készülékeink tökéletesen ötvözik a csúcsteljesítményt és az ergonómiát. A legmagasabb szintű innovációra és kompromisszumok nélküli minőségre számíthat, maximális felhasználóbarátsággal – ezek a termékek csúcskategóriásak.
Ergonómia a javából
A meleg vizes magasnyomású mosókkal való munkavégzés során az ergonómia kulcsfontosságú azért, hogy a felhasználó számára kényelmes élményt nyújtson. A csúcskategóriájú meleg vizes magasnyomású mosók alapfelszereltségének része az EASY!Force magasnyomású pisztoly. A pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét használja fel arra, hogy szinte nullára csökkentse a tartóerőt a felhasználó számára. A teljesítmény a Servo Control segítségével a ravaszon szabályozható. Az 1050 milliméter hosszú, rozsdamentes acélból készült szórószár forgatható, ami jelentősen megkönnyíti a munkavégzést.
Innováció a felhasználó számára
A magasnyomású tömlő összeállítása sok időt vesz igénybe és idegőrlő lehet, ezért a készülékhez tartozik egy automatikus tömlődob, amely akár 50 százalékkal is csökkentheti a beállítási időt. A 20 méteres tömlő könnyen fel- és letekerhető, akár 45°-os szögben is. Az ANTI!Twist funkciónak köszönhetően a folyamat során nem gabalyodik össze. Egy másik előny: az Ultra Guard tömlő Teflon®-bevonatú, és új szintre emeli a kopásállóságot.
Felhasználóbarátság A-tól Z-ig
EASY működtetési koncepciónkkal a lehető legegyszerűbbé kívánjuk tenni a készülék kezelését. Ezt többek között úgy értük el, hogy a szabályozót, amely az átfolyási sebességet és a nyomást állítja be, közvetlenül hozzáférhetővé tettük a burkolaton található nyíláson keresztül. Ha minden minimálisra van állítva, akkor a gőzfokozat aktiválódik. A hőmérséklet a vezérlőpanelen keresztül szabályozható. Meleg vizes magasnyomású mosóink esetében is rengeteg a praktikus tárolási lehetőség: a szórószár, a tápkábel, a fúvókák és a szerszámok mind a készüléken tárolhatók. Az automatikus tömlődob nélküli modellek esetében ehelyett egy extra tárolórekesz áll rendelkezésre. Végül, de nem utolsósorban két tisztítószer-tartály található pontos mérő- és öblítőfunkcióval, és minden karbantartással kapcsolatos alkatrész gyorsan hozzáférhető.
Könnyű manőverezhetőség
Meleg vizes magasnyomású mosóinkat a Jogger-elv alapján terveztük meg, hogy a lehető legkönnyebb legyen a mozgatásuk. Ezt tovább könnyítik a nagyméretű gumikerekek, a két lengőkerék, a fellépő és az ergonomikus fogantyúk.
A hosszú élettartam a cél
A kiváló minőségű anyagok és a már bizonyított technológia garantálja, hogy meleg vizes magasnyomású mosóink biztonságos befektetést jelentenek. A kerámia dugattyúkkal ellátott axiális szivattyú, a vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, négypólusú villanymotor és a bevált égőtechnológia hosszú élettartamot biztosít. A műanyag burkolat még nehéz helyzetekben is megvédi az összes érzékeny alkatrészt. A készülékben található egy vízkőmentesítő tartály is, ami megakadályozza a meszesedés kialakulását – ez a fűtőszálak hosszú élettartama szempontjából fontos, különösen a kemény vizű térségekben.
Fenntarthatóság egy gombnyomással
Az eco!efficiency üzemmód a szennyeződés típusától és mennyiségétől, valamint a szennyezettség mértékétől függően aktiválható. Ez energiatakarékos és fenntartható tisztítást tesz lehetővé 60°C-os hőmérsékleten.
100 százalékos üzembiztonság
A nagyméretű vízszűrő, a biztonsági szelepek, a hőmérséklet-szabályozó, a kipufogógáz-érzékelő, valamint a fokozatmentes csillapítórendszer (SDS) mindenkor garantálja a megbízható működést.
HDS SUPER CLASS CLASSIC: STRAPABÍRÓ PARTNER A KEMÉNY MUNKÁHOZ
Classic készülékeinket igénybe vevő feladatokhoz tervezték. Megbízható technológia, egyszerű kezelhetőség és strapabíró felépítés. Jól felszerelt tartozékok és csúcsminőség vonzó áron – ez a Classic termékcsalád.
Strapabíró és tartós
Kemény üzemi körülményekre kifejlesztett meleg vizes magasnyomású mosók – ezek a HDS Classic készülékek. Acél csővázzal és masszív, nagy teljesítményű, kerámia dugattyúkkal ellátott dugattyús szivattyúval rendelkeznek. A jól bevált vízhűtéses, alacsony fordulatszámú, négypólusú villanymotor nagyon tartós. A nagyméretű vízszűrő megakadályozza a nagyobb szennyeződések bejutását a készülékbe, megelőzve ezzel a szivattyú károsodását.
Erőteljes és fenntartható
A szuperkategóriás készülékek akár 200 bar üzemi nyomást és 1300 l/h maximális szállítási teljesítményt is kínálhatnak. Ez azt jelenti, hogy a legmakacsabb szennyeződésnek sincs esélye. Az eco!efficiency üzemmód a szennyeződés típusától és mennyiségétől, valamint a szennyezettség mértékétől függően aktiválható. Ez energiatakarékos és fenntartható tisztítást tesz lehetővé 60°C-os hőmérsékleten.
Intuitív és könnyen karbantartható
Az EASY működtetési koncepciónak köszönhetően készülékeink használata nagyon egyszerű. A vízmennyiség és a nyomás például egyedileg, közvetlenül a szivattyún állítható be. A központi forgókapcsoló intuitív kezelést tesz lehetővé. Ezenkívül a tartozékok, mint például a tömlő vagy a szórószár, gyorsan elpakolhatók a készüléken. A nyitott kialakításnak köszönhetően a használathoz szükséges valamennyi alkatrész gyorsan hozzáférhető, ami magas szintű szervizelhetőséget is biztosít.
Biztonságos és mobil
A defektálló nagyméretű gumikerekek könnyű navigációt és zavartalan működést biztosítanak még egyenetlen terepen is. Ezenkívül az acél csővázra egy daruakasztót is integráltak a könnyű darus rakodás érdekében.
Gazdaságos
A HDS Classic sorozat meleg vizes magasnyomású mosói a lényeges alapfunkciókra összpontosítanak, tartozékaik pedig a legszükségesebbekre szorítkoznak. Ez biztosítja, hogy a Kärcher minőség és csúcsteljesítmény megfizethető áron legyen elérhető.