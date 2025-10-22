Felhasználóbarátság A-tól Z-ig

EASY működtetési koncepciónkkal a lehető legegyszerűbbé kívánjuk tenni a készülék kezelését. Ezt többek között úgy értük el, hogy a szabályozót, amely az átfolyási sebességet és a nyomást állítja be, közvetlenül hozzáférhetővé tettük a burkolaton található nyíláson keresztül. Ha minden minimálisra van állítva, akkor a gőzfokozat aktiválódik. A hőmérséklet a vezérlőpanelen keresztül szabályozható. Meleg vizes magasnyomású mosóink esetében is rengeteg a praktikus tárolási lehetőség: a szórószár, a tápkábel, a fúvókák és a szerszámok mind a készüléken tárolhatók. Az automatikus tömlődob nélküli modellek esetében ehelyett egy extra tárolórekesz áll rendelkezésre. Végül, de nem utolsósorban két tisztítószer-tartály található pontos mérő- és öblítőfunkcióval, és minden karbantartással kapcsolatos alkatrész gyorsan hozzáférhető.