Az anyagok alapos kiválasztása

Nagy hangsúlyt fektetünk az anyagok alapos kiválasztásra, hogy elkerüljük az olyan szerves vegyületek, mint a ftalát vagy épp a nehézfémeket, amelyek egyaránt károsak a környezetre és az egészségre is.

További előny: A tömlőknek nem csak kényelmes a használatuk, hanem rendkívül masszívak, rugalmasak és ellenállnak a töréseknek.