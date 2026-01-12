Tömlők
A Kärcher kerti tömlői tartósságukkal, rugalmasságukkal és hurokmentességükkel nyűgöznek le. Érdemes megjegyezni: számos tömlőnk gyakorlatias készletben áll rendelkezésre és azonnal használható.
Az anyagok alapos kiválasztása
Nagy hangsúlyt fektetünk az anyagok alapos kiválasztásra, hogy elkerüljük az olyan szerves vegyületek, mint a ftalát vagy épp a nehézfémeket, amelyek egyaránt károsak a környezetre és az egészségre is.
További előny: A tömlőknek nem csak kényelmes a használatuk, hanem rendkívül masszívak, rugalmasak és ellenállnak a töréseknek.