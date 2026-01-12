Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m

A Kärcher tömlőinnovációja: a különösen rugalmas és törésálló Performance Premium kerti tömlő. Átmérője: 1/2". Hossza: 20 m. Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával.

A Kärcher gyártotta Performance Premium 1/2" nem egy hagyományos kerti tömlő. Innovatív szövetből és Kärcher Premium csavarodás elleni technológiával készülve a legnagyobb mértékű ellenállóságot, rugalmasságot és törésállóságot biztosítja. Ezáltal a tömlő állandó vízátfolyást biztosít kisebb és közepes méretű területek és kertek öntözése közben. Ezenfelül az időjárás- és UV-álló külső fedőréteg védi az anyagot, a fényt át nem eresztő köztes réteg pedig megakadályozza az algaképződést a tömlő belsejében. Ezen okokból a Kärcher 18 teljes évnyi garanciát ad rá. Egészség és fenntarthatóság szempontjából is jeleskedik a 20 méter hosszú Performance Premium tömlő, hiszen ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes. További kiemelkedő tulajdonsága a 45 bar repedési nyomás, valamint a −20 és +60 °C közötti hőállóság.

Jellemzők és előnyök
Kärcher Premium csavarodás elleni technológia
  • Rugalmas és megtörés elleni védelemmel ellátott – az optimális vízátfolyásért összetekeredés nélkül.
20 méter
  • Kisebb és közepes méretű területek, kertek és egyéb területek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 45 bar nyomásnak is képes ellenállni
  • Garantáltan szilárd kialakítás
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
  • A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
  • Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
  • A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
  • Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
  • Rendkívül időjárásálló.
18 év garancia
  • Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1/2″
Tömlőhossz (m) 20
Szín fekete
Súly (kg) 2,8
Csomagolási súly (kg) 2,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 280 x 280 x 120
Tömlő PrimoFlex Premium 1/2" -20m
Kompatibilis készülékek