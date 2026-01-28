Hose reel HR 4.20 Set
Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fúvókatartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.
Egyedülálló praktikum. Dupla funkcionalitás. Ez a tömlőtekercs a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók, és mindig kéznél vannak. A HR 4.30 könnyen kivehető a tartóból, és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően kényelmesen hordozható. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan és gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakítása, alacsony súlypontjának és 30 m-es kerti tömlőjének, csatlakozóinak, csapadapterének és fúvókájának köszönhetően nagy stabilitása miatt is pontokat szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész. A készülék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év garanciát vállal.
Jellemzők és előnyök
2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egybenA tömlő tárolása a falon, valamint mobil használatra a kertben.
Praktikus fúvókatartóA fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Fali tartóA praktikus tárolóegység egyszerű és gyors felszerelése.
Összecsukható forgókar
- Helytakarékos tárolás.
Kompakt méretek
- KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Azonnal üzemkész
- Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
- Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|30
|Tömlő kapacitás (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Csavarok távolsága fali szereléshez (mm)
|160
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2
|Csomagolási súly (kg)
|6,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|363 x 475 x 500
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
- Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
- G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
- Szórófej: 1 Darab(ok)
- PrimoFlex tömlő 1/2": 30 m
Felszereltség
- Készlet
- Fúvóka tartó
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
- Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Kis és közepes méretű területek