Hose reel HR 4.20 Set

Tömlőfali tároláshoz és mobil tömlődobként: a HR 4.30 készlet 30 m-es tömlővel, tartozékokkal és fúvókatartóval mindkét lehetőséget kínálja a rugalmas öntözéshez.

Egyedülálló praktikum. Dupla funkcionalitás. Ez a tömlőtekercs a tömlő falon való tárolására és a kertben való mobil használatra egyaránt használható. A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók, és mindig kéznél vannak. A HR 4.30 könnyen kivehető a tartóból, és az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően kényelmesen hordozható. A szabadon futó forgattyús fogantyú segítségével a kerti tömlő könnyedén feltekerhető, és gondosan és gondosan tárolható, törések és zavaró gubancok nélkül. A termék kompakt kialakítása, alacsony súlypontjának és 30 m-es kerti tömlőjének, csatlakozóinak, csapadapterének és fúvókájának köszönhetően nagy stabilitása miatt is pontokat szerez. A tömlődob teljesen össze van szerelve és azonnali használatra kész. A készülék UV- és fagyálló is, így hosszú élettartamú és kellően robusztus ahhoz, hogy megbirkózzanak a mindennapi használattal. A Kärcher 5 év garanciát vállal.

Jellemzők és előnyök
Hose reel HR 4.20 Set: 2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egyben
2 az 1-ben funkció: falra szerelhető és mobil tömlődob egyben
A tömlő tárolása a falon, valamint mobil használatra a kertben.
Hose reel HR 4.20 Set: Praktikus fúvókatartó
Praktikus fúvókatartó
A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Hose reel HR 4.20 Set: Fali tartó
Fali tartó
A praktikus tárolóegység egyszerű és gyors felszerelése.
Összecsukható forgókar
  • Helytakarékos tárolás.
Kompakt méretek
  • KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Lekerekített tömlőcsatlakozó
  • Megakadályozza a tömlő csavarodását és megtörését a maximális vízáramlás érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 30
Tömlő kapacitás (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Kefenyomás (bar) 24
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 160
Szín fekete
Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 6,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 363 x 475 x 500

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 3 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)
  • PrimoFlex tömlő 1/2": 30 m

Felszereltség

  • Készlet
  • Fúvóka tartó
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
Hose reel HR 4.20 Set
Hose reel HR 4.20 Set
Hose reel HR 4.20 Set
Hose reel HR 4.20 Set
Hose reel HR 4.20 Set

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
Tartozékok