A Kärcher K 7 WCM magasnyomású mosó lenyűgöző erőt kínál a gyakori használathoz és az erős szennyeződésekhez. A mosó legfőbb technikai előnye az erős, vízhűtéses motor, amely garantálja a tartós, megbízható működést és a kompromisszumok nélküli tisztítási eredményt. A Vario Power szórószár a nyomás egyszerűen a felülethez igazítható. A szennymaró forgó pontsugara a legellenállóbb kosszal is elbánik, a beépített vízszűrő pedig megbízhatóan védi a szivattyút.