Magasnyomású mosó K 7 WCM
A Kärcher K 7 WCM magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával páratlan teljesítményt nyújt, és hatékonyan, valamint erőteljesen távolítja el a szennyeződést kerti utakról, teraszokról, kerti eszközökről és járművekről.
A Kärcher K 7 WCM magasnyomású mosó lenyűgöző erőt kínál a gyakori használathoz és az erős szennyeződésekhez. A mosó legfőbb technikai előnye az erős, vízhűtéses motor, amely garantálja a tartós, megbízható működést és a kompromisszumok nélküli tisztítási eredményt. A Vario Power szórószár a nyomás egyszerűen a felülethez igazítható. A szennymaró forgó pontsugara a legellenállóbb kosszal is elbánik, a beépített vízszűrő pedig megbízhatóan védi a szivattyút.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő teljesítményA vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
TisztítószerhasználatA berendezés része a beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus. A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolásA tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 600
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|60
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|17,2
|Csomagolási súly (kg)
|21,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|369 x 355 x 946
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 10 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vario Power Jet szórószár
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kert és kőfalak
- Kinti lépcsők
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Lakóautók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok