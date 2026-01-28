Magasnyomású mosó K 7 WCM

A Kärcher K 7 WCM magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával páratlan teljesítményt nyújt, és hatékonyan, valamint erőteljesen távolítja el a szennyeződést kerti utakról, teraszokról, kerti eszközökről és járművekről.

A Kärcher K 7 WCM magasnyomású mosó lenyűgöző erőt kínál a gyakori használathoz és az erős szennyeződésekhez. A mosó legfőbb technikai előnye az erős, vízhűtéses motor, amely garantálja a tartós, megbízható működést és a kompromisszumok nélküli tisztítási eredményt. A Vario Power szórószár a nyomás egyszerűen a felülethez igazítható. A szennymaró forgó pontsugara a legellenállóbb kosszal is elbánik, a beépített vízszűrő pedig megbízhatóan védi a szivattyút.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 7 WCM: Kiemelkedő teljesítmény
Kiemelkedő teljesítmény
A vízhűtéses motor különösen hosszú élettartamával és nagy teljesítőképességével nyűgöz le.
Magasnyomású mosó K 7 WCM: Tisztítószerhasználat
Tisztítószerhasználat
A berendezés része a beépített tisztítószer-felszívó mechanizmus. A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Magasnyomású mosó K 7 WCM: Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
A tömlő, a szórószár, a szórópisztoly és a kábel közvetlenül a készüléken tárolható.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség (l / h) max. 600
Felületi teljesítmény (m² / h) 60
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 17,2
Csomagolási súly (kg) 21,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 369 x 355 x 946

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 10 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vario Power Jet szórószár
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 7 WCM
Videók

Alkalmazási területek
  • Kert és kőfalak
  • Kinti lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Lakóautók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek