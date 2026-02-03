Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ Home BB
A Kärcher K 2 Premium Home FJ BB magasnyomású mosó komplett megoldást nyújt a ház körüli tisztításra. Különlegessége a Home Kit és a habfúvóka, melyekkel minden felület újjászületik.
A Kärcher K 2 Premium Home FJ BB ideális választás járművek, lépcsők, kerti szerszámok és kerti bútorok alkalmi tisztítására. A mellékelt Home Kit T 1 felülettisztítóval és 500 ml Patio & Deck tisztítószerrel fröccsenésmentes tisztítást tesz lehetővé nagyobb felületeken is. A Dirt Blaster szórófej forgó pontsugárral még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, míg az egyenes szórószár általános tisztítási feladatokra használható. A mosó különlegessége az extra habosító fúvóka és az 500 ml autósampon, amelyek még hatékonyabbá teszik a járművek mosását. A 4 méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszerrel gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható. A simán gördülő kerekek és a kis súly megkönnyítik a szállítást, az összes tartozék pedig kényelmesen elhelyezhető közvetlenül a gépen. Kompakt, sokoldalú megoldás a ház körüli tisztítási feladatokhoz.
Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolásTárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekekA biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Quick Connect rendszerA magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 360
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|20
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,4
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|7,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 790
A csomag tartalma
- Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
- Szórószár-hosszabító
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- 1 állású szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 4 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.