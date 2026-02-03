Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ Home BB

A Kärcher K 2 Premium Home FJ BB magasnyomású mosó komplett megoldást nyújt a ház körüli tisztításra. Különlegessége a Home Kit és a habfúvóka, melyekkel minden felület újjászületik.

A Kärcher K 2 Premium Home FJ BB ideális választás járművek, lépcsők, kerti szerszámok és kerti bútorok alkalmi tisztítására. A mellékelt Home Kit T 1 felülettisztítóval és 500 ml Patio & Deck tisztítószerrel fröccsenésmentes tisztítást tesz lehetővé nagyobb felületeken is. A Dirt Blaster szórófej forgó pontsugárral még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, míg az egyenes szórószár általános tisztítási feladatokra használható. A mosó különlegessége az extra habosító fúvóka és az 500 ml autósampon, amelyek még hatékonyabbá teszik a járművek mosását. A 4 méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszerrel gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható. A simán gördülő kerekek és a kis súly megkönnyítik a szállítást, az összes tartozék pedig kényelmesen elhelyezhető közvetlenül a gépen. Kompakt, sokoldalú megoldás a ház körüli tisztítási feladatokhoz.

Jellemzők és előnyök
Rendezett tárolás
Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekek
A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Quick Connect rendszer
A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Átfolyási sebesség (l / h) max. 360
Felületi teljesítmény (m² / h) 20
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,4
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 7,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 790

A csomag tartalma

  • Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
  • Szórószár-hosszabító
  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • 1 állású szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 4 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 2 Premium FJ Home BB
