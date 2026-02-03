A Kärcher K 2 Premium Home FJ BB ideális választás járművek, lépcsők, kerti szerszámok és kerti bútorok alkalmi tisztítására. A mellékelt Home Kit T 1 felülettisztítóval és 500 ml Patio & Deck tisztítószerrel fröccsenésmentes tisztítást tesz lehetővé nagyobb felületeken is. A Dirt Blaster szórófej forgó pontsugárral még a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, míg az egyenes szórószár általános tisztítási feladatokra használható. A mosó különlegessége az extra habosító fúvóka és az 500 ml autósampon, amelyek még hatékonyabbá teszik a járművek mosását. A 4 méteres magasnyomású tömlő a Quick Connect rendszerrel gyorsan és egyszerűen csatlakoztatható. A simán gördülő kerekek és a kis súly megkönnyítik a szállítást, az összes tartozék pedig kényelmesen elhelyezhető közvetlenül a gépen. Kompakt, sokoldalú megoldás a ház körüli tisztítási feladatokhoz.