A Kärcher K 7 Comfort Premium Connect magasnyomású mosó hosszú élettartamú, vízhűtéses motorjának köszönhetően folyamatos teljesítményt biztosít a gyakori tisztítási feladatokhoz, az integrált tömlődob és PremiumFlex tömlő pedig kiváló rugalmasságot nyújt. A G 180 Q Comfort Connect pisztoly LCD kijelzővel rendelkezik három nyomásszinttel, beleértve az eco!Mode-ot és két tisztítószer szintet, míg a COMFORT!Hold funkció csökkenti a fogáserőt a fáradtságmentes használat érdekében, és a pisztoly fején lévő szintbeállítás jelentősen javítja az ergonómiát. A Quick Connect rendszer gyors és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé, a 4 az 1-ben multi jet szórólándzsa négy különböző permet típust kínál, könnyedén választható a fej elforgatásával. A 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció optimális adagolást biztosít a felhasználási területnek megfelelően, a Bluetooth kapcsolat pedig a Kärcher Home & Garden applikáción keresztül lehetővé teszi a nyomás kényelmes beállítását, és további hasznos tippeket, tanácsokat nyújt a felhasználónak.