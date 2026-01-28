Magasnyomású mosó K 7 WCM Premium Home

A Kärcher K 7 WCM Premium Home magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával, beépített tömlődobbal és a mellékelt Home Kit készlettel hatékonyan és erőteljesen távolítja el a szennyeződést teraszokról és járművekről.

A Kärcher K 7 WCM Premium Home a tökéletes társ a gyakori használathoz és az erős szennyeződésekhez: vízhűtéses, erőteljes motorjával hatékonyan szünteti meg a szennyeződéseket járdákon, teraszokon, kerti eszközökön és nagyobb járműveken egyaránt. A mosó előnye a Home Kit, amely tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter 3 az 1-ben Kő- és homlokzattisztítót, így még hatékonyabb és kíméletesebb tisztítást biztosít. A Vario Power szórólándzsa (VPS) egyszerű elfordítással állítható, hogy a felületek mindig a megfelelő erővel legyenek kezelve. A beépített tömlőcsévélő megkönnyíti a magasnyomású tömlő tárolását, és az összes kiegészítő könnyedén a készüléken tárolható. A forgó pontsugár még a makacs szennyeződéseket is kompromisszum nélkül eltávolítja, míg a beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 7 WCM Premium Home: Kiemelkedő teljesítmény
Kiemelkedő teljesítmény
Magasnyomású mosó K 7 WCM Premium Home: Tömlőtekercs a praktikus kezeléshez
Tömlőtekercs a praktikus kezeléshez
Magasnyomású mosó K 7 WCM Premium Home: Beépített tisztítószer-felszívócső
Beépített tisztítószer-felszívócső
Quick Connect rendszer
Nagy kerekek
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Átfolyási sebesség (l / h) max. 600
Felületi teljesítmény (m² / h) 60
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 17,7
Csomagolási súly (kg) 24,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 369 x 394 x 946

A csomag tartalma

  • Home készlet: T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
  • Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 10 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Vario Power Jet szórószár
  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Vízhűtéses motor
  • Szivattyú anyaga: Alumínium
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kert és kőfalak
  • Kinti lépcsők
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Lakóautók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
