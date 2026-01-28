Magasnyomású mosó K 7 WCM Premium Home
A Kärcher K 7 WCM Premium Home magasnyomású mosó vízhűtéses motorjával, beépített tömlődobbal és a mellékelt Home Kit készlettel hatékonyan és erőteljesen távolítja el a szennyeződést teraszokról és járművekről.
A Kärcher K 7 WCM Premium Home a tökéletes társ a gyakori használathoz és az erős szennyeződésekhez: vízhűtéses, erőteljes motorjával hatékonyan szünteti meg a szennyeződéseket járdákon, teraszokon, kerti eszközökön és nagyobb járműveken egyaránt. A mosó előnye a Home Kit, amely tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter 3 az 1-ben Kő- és homlokzattisztítót, így még hatékonyabb és kíméletesebb tisztítást biztosít. A Vario Power szórólándzsa (VPS) egyszerű elfordítással állítható, hogy a felületek mindig a megfelelő erővel legyenek kezelve. A beépített tömlőcsévélő megkönnyíti a magasnyomású tömlő tárolását, és az összes kiegészítő könnyedén a készüléken tárolható. A forgó pontsugár még a makacs szennyeződéseket is kompromisszum nélkül eltávolítja, míg a beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől.
Jellemzők és előnyök
Kiemelkedő teljesítmény
Tömlőtekercs a praktikus kezeléshez
Beépített tisztítószer-felszívócső
Quick Connect rendszer
Nagy kerekek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 600
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|60
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|17,7
|Csomagolási súly (kg)
|24,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|369 x 394 x 946
A csomag tartalma
- Home készlet: T 7 felülettisztító, Kő- és homlokzattisztító, 3 az 1-ben, 1 liter
- Magasnyomású pisztoly: G 180 Q
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 10 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Vario Power Jet szórószár
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Vízhűtéses motor
- Szivattyú anyaga: Alumínium
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kert és kőfalak
- Kinti lépcsők
- A ház és a kert körüli területek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Lakóautók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok