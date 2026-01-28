A Kärcher K 7 WCM Premium Home a tökéletes társ a gyakori használathoz és az erős szennyeződésekhez: vízhűtéses, erőteljes motorjával hatékonyan szünteti meg a szennyeződéseket járdákon, teraszokon, kerti eszközökön és nagyobb járműveken egyaránt. A mosó előnye a Home Kit, amely tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 liter 3 az 1-ben Kő- és homlokzattisztítót, így még hatékonyabb és kíméletesebb tisztítást biztosít. A Vario Power szórólándzsa (VPS) egyszerű elfordítással állítható, hogy a felületek mindig a megfelelő erővel legyenek kezelve. A beépített tömlőcsévélő megkönnyíti a magasnyomású tömlő tárolását, és az összes kiegészítő könnyedén a készüléken tárolható. A forgó pontsugár még a makacs szennyeződéseket is kompromisszum nélkül eltávolítja, míg a beépített vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyút a szennyeződésektől.