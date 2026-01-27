Magasnyomású mosó K 4 Classic
A Kärcher K 4 Classic magasnyomású mosó teleszkópos fogantyúval ideális a közepesen erős szennyeződések rendszeres tisztítására, emellett könnyen szállítható és gyorsan tárolható.
A Kärcher K 4 Classic magasnyomású mosó a kompakt méret és a nagy teljesítmény tökéletes ötvözete, rendszeres tisztítási feladatokhoz. Kiemelkedő előnye a prémium minőségű, állítható magasságú alumínium teleszkópos fogantyú, mely kényelmes mozgatást és rendkívül helytakarékos tárolást biztosít. Ennek köszönhetően a gép könnyedén elfér akár egy szekrényben vagy az autó csomagtartójában is. A 30 m²/h felületteljesítmény ideálissá teszi közepes szennyeződések eltávolítására, a beépített vízszűrő pedig védi a szivattyút a hosszú élettartamért.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar)
|20 - max. 130
|Átfolyási sebesség (l / h)
|420
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|30
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (W)
|1800
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,6
|Csomagolási súly (kg)
|6,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|264 x 256 x 450
A csomag tartalma
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Teleszkópos markolat
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisebb autók tisztításához
