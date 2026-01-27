A Kärcher K 4 Classic magasnyomású mosó a kompakt méret és a nagy teljesítmény tökéletes ötvözete, rendszeres tisztítási feladatokhoz. Kiemelkedő előnye a prémium minőségű, állítható magasságú alumínium teleszkópos fogantyú, mely kényelmes mozgatást és rendkívül helytakarékos tárolást biztosít. Ennek köszönhetően a gép könnyedén elfér akár egy szekrényben vagy az autó csomagtartójában is. A 30 m²/h felületteljesítmény ideálissá teszi közepes szennyeződések eltávolítására, a beépített vízszűrő pedig védi a szivattyút a hosszú élettartamért.