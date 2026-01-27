Magasnyomású mosó K 4 Classic

A Kärcher K 4 Classic magasnyomású mosó teleszkópos fogantyúval ideális a közepesen erős szennyeződések rendszeres tisztítására, emellett könnyen szállítható és gyorsan tárolható.

A Kärcher K 4 Classic magasnyomású mosó a kompakt méret és a nagy teljesítmény tökéletes ötvözete, rendszeres tisztítási feladatokhoz. Kiemelkedő előnye a prémium minőségű, állítható magasságú alumínium teleszkópos fogantyú, mely kényelmes mozgatást és rendkívül helytakarékos tárolást biztosít. Ennek köszönhetően a gép könnyedén elfér akár egy szekrényben vagy az autó csomagtartójában is. A 30 m²/h felületteljesítmény ideálissá teszi közepes szennyeződések eltávolítására, a beépített vízszűrő pedig védi a szivattyút a hosszú élettartamért.

Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar) 20 - max. 130
Átfolyási sebesség (l / h) 420
Felületi teljesítmény (m² / h) 30
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (W) 1800
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,6
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 264 x 256 x 450

A csomag tartalma

  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített vízszűrő
Magasnyomású mosó K 4 Classic
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kisebb autók tisztításához
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.