A Kärcher K 3 FJ BB magasnyomású mosóval a makacs szennyeződések könnyedén eltűnnek. Előnye a habfúvóka, amely erősen tapadó habot képez és maximális szennyeződés-oldó hatással bír, továbbá 500 ml autósampon tartozik hozzá. A 6 méteres tömlő ideálissá teszi a készüléket a ház körüli alkalmi használatra, legyen szó kisebb kerti felületekről, teraszról, kerti bútorokról vagy autókról. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarásával könnyedén állítható a víznyomás a különböző felületekhez, míg a forgó pontsugaras Dirt Blaster a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja. A vízszűrő védi a szivattyút, így a készülék hosszú élettartamú. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.