Magasnyomású mosó K 3 FJ BB

A Kärcher K 3 FJ BB magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kis kerti felületekről, teraszokról, kerti bútorokról, autókról és egyéb tárgyakról. A csomag a hatékony habos tisztításhoz szükséges habfúvókát is tartalmazza.

A Kärcher K 3 FJ BB magasnyomású mosóval a makacs szennyeződések könnyedén eltűnnek. Előnye a habfúvóka, amely erősen tapadó habot képez és maximális szennyeződés-oldó hatással bír, továbbá 500 ml autósampon tartozik hozzá. A 6 méteres tömlő ideálissá teszi a készüléket a ház körüli alkalmi használatra, legyen szó kisebb kerti felületekről, teraszról, kerti bútorokról vagy autókról. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarásával könnyedén állítható a víznyomás a különböző felületekhez, míg a forgó pontsugaras Dirt Blaster a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja. A vízszűrő védi a szivattyút, így a készülék hosszú élettartamú. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó K 3 FJ BB: Quick Connect rendszer
Quick Connect rendszer
Magasnyomású mosó K 3 FJ BB: Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Magasnyomású mosó K 3 FJ BB: Nagy kerekek
Nagy kerekek
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 805

A csomag tartalma

  • Habosító fúvóka: 0.3 l
  • Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
