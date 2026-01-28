Magasnyomású mosó K 3 FJ BB
A Kärcher K 3 FJ BB magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kis kerti felületekről, teraszokról, kerti bútorokról, autókról és egyéb tárgyakról. A csomag a hatékony habos tisztításhoz szükséges habfúvókát is tartalmazza.
A Kärcher K 3 FJ BB magasnyomású mosóval a makacs szennyeződések könnyedén eltűnnek. Előnye a habfúvóka, amely erősen tapadó habot képez és maximális szennyeződés-oldó hatással bír, továbbá 500 ml autósampon tartozik hozzá. A 6 méteres tömlő ideálissá teszi a készüléket a ház körüli alkalmi használatra, legyen szó kisebb kerti felületekről, teraszról, kerti bútorokról vagy autókról. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarásával könnyedén állítható a víznyomás a különböző felületekhez, míg a forgó pontsugaras Dirt Blaster a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja. A vízszűrő védi a szivattyút, így a készülék hosszú élettartamú. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.
Jellemzők és előnyök
Quick Connect rendszer
Rendezett tárolás
Nagy kerekek
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 805
A csomag tartalma
- Habosító fúvóka: 0.3 l
- Tisztítószer: Autósampon (használatra kész) RM 562
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő