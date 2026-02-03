A Kärcher K 4 Power Control Flex Car & Stairs magasnyomású mosó egyedülállóan sokoldalú tisztítórendszer. Kiemelkedő előnye a speciális, három területre fókuszáló felszereltség. A Car Kit kiegészítő a tökéletes autóápolásért, a PS 30 Power Scrubber a lépcsők és sarkok súrolásáért felel, a PremiumFlex tömlő pedig a maximális rugalmasságot adja. Az applikációs tanácsadó minden helyzetben segít megtalálni a helyes nyomást. A Plug 'n' Clean rendszerrel a tisztítószer adagolása is gyerekjáték.