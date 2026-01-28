Magasnyomású mosó K 3 Classic Car
A Kärcher K 3 Classic Car magasnyomású mosó egy teleszkópos fogantyúval ellátott, kompakt és helytakarékos készülék, amely különösen hatékony az autók tisztítására és lenyűgöző eredményt nyújt az enyhébb szennyeződések esetén.
A Kärcher K 3 Classic Car egy kompakt, de erőteljes gép, amely lenyűgöző tisztítási eredményt nyújt. A gép kiemelkedő tulajdonsága a mellékelt Car Cleaning Kit, amely a mosókefével és a habosító fúvókával hatékonyabbá teszi a járműtisztítást. A Vario Power szórószár lehetővé teszi a víznyomás egyszerű, forgatással történő beállítását, míg a Dirt Blaster forgó pontsugárral a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja. A könnyű alumínium teleszkópos fogantyú biztosítja a könnyű hordozhatóságot és a helytakarékos tárolást, így ez a modell a kompakt méret és a speciális autóápolási funkciók tökéletes ötvözete. A Vario Power szórószár és a szennymaró is a csomag része.
Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|6,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|264 x 256 x 450
A csomag tartalma
- Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Felszívás
- Teleszkópos markolat
- Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- A ház és a kert körüli területek
- Motorkerékpárok és robogók