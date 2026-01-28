A Kärcher K 3 Classic Car egy kompakt, de erőteljes gép, amely lenyűgöző tisztítási eredményt nyújt. A gép kiemelkedő tulajdonsága a mellékelt Car Cleaning Kit, amely a mosókefével és a habosító fúvókával hatékonyabbá teszi a járműtisztítást. A Vario Power szórószár lehetővé teszi a víznyomás egyszerű, forgatással történő beállítását, míg a Dirt Blaster forgó pontsugárral a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja. A könnyű alumínium teleszkópos fogantyú biztosítja a könnyű hordozhatóságot és a helytakarékos tárolást, így ez a modell a kompakt méret és a speciális autóápolási funkciók tökéletes ötvözete. A Vario Power szórószár és a szennymaró is a csomag része.