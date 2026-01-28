Magasnyomású mosó K 3 Classic Car

A Kärcher K 3 Classic Car magasnyomású mosó egy teleszkópos fogantyúval ellátott, kompakt és helytakarékos készülék, amely különösen hatékony az autók tisztítására és lenyűgöző eredményt nyújt az enyhébb szennyeződések esetén.

A Kärcher K 3 Classic Car egy kompakt, de erőteljes gép, amely lenyűgöző tisztítási eredményt nyújt. A gép kiemelkedő tulajdonsága a mellékelt Car Cleaning Kit, amely a mosókefével és a habosító fúvókával hatékonyabbá teszi a járműtisztítást. A Vario Power szórószár lehetővé teszi a víznyomás egyszerű, forgatással történő beállítását, míg a Dirt Blaster forgó pontsugárral a makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja. A könnyű alumínium teleszkópos fogantyú biztosítja a könnyű hordozhatóságot és a helytakarékos tárolást, így ez a modell a kompakt méret és a speciális autóápolási funkciók tökéletes ötvözete. A Vario Power szórószár és a szennymaró is a csomag része.

Jellemzők és előnyök
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Tömlőtárolás a burkolat elülső részén
Teleszkópos markolat
Teleszkópos markolat
Tisztítószer-használat
Tisztítószer-használat
Beépített tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 6,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 264 x 256 x 450

A csomag tartalma

  • Car készlet: Mosókefe, habosító fúvóka, tisztítószer, 0,5 l autósampon
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Felszívás
  • Teleszkópos markolat
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • A ház és a kert körüli területek
  • Motorkerékpárok és robogók
Tartozékok
Tisztítószerek