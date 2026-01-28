A Kärcher K 7 Comfort Premium magasnyomású mosó a tökéletes megoldás a ház körüli és az autókon lévő legmakacsabb szennyeződések hatékony eltávolítására. A készülék kiemelkedő technikai előnye a hosszú élettartamú, vízhűtéses motor, amelyet kifejezetten intenzív és gyakori használatra terveztek, így garantálva a megbízható teljesítményt és a kategóriájában egyedülálló tartósságot. A beépített tömlődob és a rugalmas PremiumFlex tömlő maximális kényelmet és mozgásszabadságot nyújt a munka során. A gép meghatározó különlegessége az innovatív G 180 Q COMFORT!Hold szórópisztoly, amely jelentősen csökkenti a tartóerőt, ezzel lehetővé téve a tartós, fáradságmentes munkavégzést. Az innovatív 4 az 1-ben Multi Jet szórószár négy különböző szórásképet egyesít, amelyek a fej elforgatásával könnyedén állíthatók az adott felülethez. A Quick Connect rendszernek köszönhetően a csatlakozás gyors és egyszerű, a teleszkópos fogantyú és a puha kerekek pedig segítik a könnyű szállítást. A folyamatot a 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció és a Kärcher Home & Garden applikáció szakértő tanácsai teszik teljessé a tökéletes tisztítási eredmény érdekében.