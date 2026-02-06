Az elektromos meghajtású PCL 6 segítségével rendkívül könnyen, egyenletesen, gyorsan és alaposan eltávolítható a makacs szennyeződés a fából készült deszkákról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz - és máris indulhat a tisztítás. A négy forgó hengerkefe és a szabályozható vízellátás kombinációjának köszönhetően a szennyeződés gyorsan és megbízhatóan nedvesíthető, ugyanakkor felszedhető és elszállítható. A terasz szinte pillanatok alatt alaposan megtisztul, csak a minimálisan szükséges vízmennyiséget használva. A görgők szélessége és pozíciója úgy van kialakítva, hogy két deszka a széléig egyetlen lépésben megtisztítható legyen, ami szintén időmegtakarítást jelent. A cserélhető hengerkeféknek köszönhetően nemcsak a fa és WPC padlóburkolatok, hanem a sima és finompórusú kőburkolatok és -lapok is könnyen tisztíthatók, tökéletes eredményt elérve.