Felülettisztító PCL 6
A PCL 6 terasztisztító a forgó hengerkefék és a beépített vízelosztó segítségével gyorsan, alaposan és egyenletesen távolítja el a szennyeződéseket a teraszokról.
Az elektromos meghajtású PCL 6 segítségével rendkívül könnyen, egyenletesen, gyorsan és alaposan eltávolítható a makacs szennyeződés a fából készült deszkákról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz - és máris indulhat a tisztítás. A négy forgó hengerkefe és a szabályozható vízellátás kombinációjának köszönhetően a szennyeződés gyorsan és megbízhatóan nedvesíthető, ugyanakkor felszedhető és elszállítható. A terasz szinte pillanatok alatt alaposan megtisztul, csak a minimálisan szükséges vízmennyiséget használva. A görgők szélessége és pozíciója úgy van kialakítva, hogy két deszka a széléig egyetlen lépésben megtisztítható legyen, ami szintén időmegtakarítást jelent. A cserélhető hengerkeféknek köszönhetően nemcsak a fa és WPC padlóburkolatok, hanem a sima és finompórusú kőburkolatok és -lapok is könnyen tisztíthatók, tökéletes eredményt elérve.
Jellemzők és előnyök
Rendkívül hatékony meghajtási koncepcióHatékony, energiatakarékos motor a négy, ellentétes irányban forgó hengerkefe meghajtására. Hihetetlenül egyszerű és kényelmes használat a gyors, alapos és egyenletes tisztításhoz.
Négy kiváló minőségű forgó hengerkefe (a szállítási csomagban szereplő kefék fa felületekre valók)A fa felületekre való hengerkefék alkalmasak fa deszkák és WPC padlóburkolatok tisztítására. A kőfelületekhez való hengerkefék tartozékként kaphatók sima és finompórusú kőburkolólapok és -csempék tisztításához.
Quick Connect kefecsatlakozó
A vizet a kefeházon lévő két szórófej osztja szét a tisztítandó felületen
- Egyetlen lépésben nedvesíti, eltávolítja és felszedi a szennyeződést. Eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Szelep a vízáram szabályozására
- Víztakarékos tisztítás. A felhasznált víz mennyisége a tisztítási feladat követelményeitől függően változik.
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
- A környezetet tisztán tartja. A szennyezett víz a kefetokba folyik le.
- A kefeház szinte teljesen befedi a keféket.
- A kefeházat úgy tervezték, hogy egészen a széléig lehessen tisztítani.
A fogantyú szögének tetszőleges fokú állítása
- Ergonomikus munkapozíció, mivel a nyél magassága a felhasználó magasságához igazítható.
Parkolóállás
- Helytakarékos tárolási pozíció a kefék védelmére, amikor a készülék nincs használatban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|10
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Belépő víznyomás (l / h)
|max. 180
|mért felvett teljesítményt (kW)
|0,3
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 800
|Kefe szélesség (mm)
|300
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,5
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|347 x 307 x 1314
A csomag tartalma
- Hengerkefék fa felületekhez: 4 Darab(ok)
Felszereltség
- 2 vízfúvóka
- Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
- Könnyű tárolás
- Ergonómikus nyél és markolat
Videók
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély
- Fa felületek
- Zöld zuzmó
- Moha
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.