Felülettisztító PCL 6

A PCL 6 terasztisztító a forgó hengerkefék és a beépített vízelosztó segítségével gyorsan, alaposan és egyenletesen távolítja el a szennyeződéseket a teraszokról.

Az elektromos meghajtású PCL 6 segítségével rendkívül könnyen, egyenletesen, gyorsan és alaposan eltávolítható a makacs szennyeződés a fából készült deszkákról. Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a kerti tömlőhöz - és máris indulhat a tisztítás. A négy forgó hengerkefe és a szabályozható vízellátás kombinációjának köszönhetően a szennyeződés gyorsan és megbízhatóan nedvesíthető, ugyanakkor felszedhető és elszállítható. A terasz szinte pillanatok alatt alaposan megtisztul, csak a minimálisan szükséges vízmennyiséget használva. A görgők szélessége és pozíciója úgy van kialakítva, hogy két deszka a széléig egyetlen lépésben megtisztítható legyen, ami szintén időmegtakarítást jelent. A cserélhető hengerkeféknek köszönhetően nemcsak a fa és WPC padlóburkolatok, hanem a sima és finompórusú kőburkolatok és -lapok is könnyen tisztíthatók, tökéletes eredményt elérve.

Jellemzők és előnyök
Rendkívül hatékony meghajtási koncepció
Rendkívül hatékony meghajtási koncepció
Hatékony, energiatakarékos motor a négy, ellentétes irányban forgó hengerkefe meghajtására. Hihetetlenül egyszerű és kényelmes használat a gyors, alapos és egyenletes tisztításhoz.
Négy kiváló minőségű forgó hengerkefe (a szállítási csomagban szereplő kefék fa felületekre valók)
Négy kiváló minőségű forgó hengerkefe (a szállítási csomagban szereplő kefék fa felületekre valók)
A fa felületekre való hengerkefék alkalmasak fa deszkák és WPC padlóburkolatok tisztítására. A kőfelületekhez való hengerkefék tartozékként kaphatók sima és finompórusú kőburkolólapok és -csempék tisztításához.
Quick Connect kefecsatlakozó
Quick Connect kefecsatlakozó
A vizet a kefeházon lévő két szórófej osztja szét a tisztítandó felületen
  • Egyetlen lépésben nedvesíti, eltávolítja és felszedi a szennyeződést. Eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Szelep a vízáram szabályozására
  • Víztakarékos tisztítás. A felhasznált víz mennyisége a tisztítási feladat követelményeitől függően változik.
Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
  • A környezetet tisztán tartja. A szennyezett víz a kefetokba folyik le.
  • A kefeház szinte teljesen befedi a keféket.
  • A kefeházat úgy tervezték, hogy egészen a széléig lehessen tisztítani.
A fogantyú szögének tetszőleges fokú állítása
  • Ergonomikus munkapozíció, mivel a nyél magassága a felhasználó magasságához igazítható.
Parkolóállás
  • Helytakarékos tárolási pozíció a kefék védelmére, amikor a készülék nincs használatban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 10
Nyomástartomány Alacsony nyomás
Belépő víznyomás (l / h) max. 180
mért felvett teljesítményt (kW) 0,3
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 800
Kefe szélesség (mm) 300
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,5
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 347 x 307 x 1314

A csomag tartalma

  • Hengerkefék fa felületekhez: 4 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 vízfúvóka
  • Szelep a vízmennyiség szabályozáshoz
  • Könnyű tárolás
  • Ergonómikus nyél és markolat

Videók

Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Zöld zuzmó
  • Moha
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.