A Kärcher K 5 WCM Premium Home magasnyomású mosó egy mindenre felkészített, prémium otthoni tisztítórendszer. Kiemelkedő előnye a dupla felszereltség, a beépített tömlődob és a Home Kit. A tömlődob a kényelmes használatért, míg a T 5 felülettisztító a nagy területek gyors és fröccsenésmentes tisztításáért felel. A mosó erős, vízhűtéses motorja hosszú élettartamot és megbízható működést biztosít minden helyzetben.