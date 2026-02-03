A Kärcher K 5 Comfort Premium Connect Home magasnyomású mosó hosszú élettartamú vízhűtéses motorral rendelkezik az állandó teljesítményért, míg a tömlődobos PremiumFlex tömlő rugalmasságot nyújt. Tartalmazza a Home Kit csomagot T 5 felülettisztítóval és 1 liter kőtisztítóval. A G 180 Q Comfort Connect szórópisztoly érezhetően csökkenti a tartóerőt, lehetővé téve a fáradságmentes munkát. A pisztoly LCD kijelzője 3 nyomásszintet kínál eco!Mode funkcióval és 2 tisztítószerszinttel a különböző feladatokhoz. A szórópisztolyon lévő szintbeállítás javítja az ergonómiát a használat során. A Quick Connect rendszerrel a tömlő gyorsan csatlakoztatható, az innovatív 4 az 1-ben Multi Jet szórószár pedig 4 szórásképet egyesít, amelyek a fej elforgatásával állíthatók. Emellett a 2 az 1-ben tisztítószer-megoldás kényelmet és tökéletes adagolást biztosít az alkalmazástól függően. A nyomás okostelefonról is szabályozható a Kärcher Home & Garden applikáció Bluetooth kapcsolatán keresztül, amely tanácsadót és tippeket is kínál.