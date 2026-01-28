A Kärcher K 5 Comfort Premium Connect magasnyomású mosó hosszú élettartamú, vízhűtéses motorral érkezik, amely állandó teljesítményt biztosít, míg a PremiumFlex tömlővel ellátott tömlődob maximális rugalmasságot nyújt. A technikai csúcspont a G 180 Q Comfort Connect szórópisztoly, amely érezhetően csökkenti a tartóerőt, lehetővé téve a fáradságmentes és kényelmes munkavégzést. A szórópisztoly LCD kijelzője 3 nyomásszintet kínál eco!Mode funkcióval és 2 tisztítószerszinttel, így bármilyen tisztítási feladathoz igazodik. A pisztolyon található szintbeállítás jelentősen javítja az ergonómiát a használat során. A Quick Connect rendszernek köszönhetően a magasnyomású tömlő gyorsan és erőfeszítés nélkül csatlakoztatható, az innovatív 4 az 1-ben Multi Jet szórószár pedig 4 különböző szórásképet egyesít, amelyek a fej elforgatásával állíthatók. Sőt, a 2 az 1-ben tisztítószer-koncepció extra kényelmet és tökéletes adagolást kínál az adott feladathoz. A nyomás okostelefonon is szabályozható a Kärcher Home & Garden applikáció Bluetooth kapcsolatán keresztül, amely alkalmazási tanácsadót és hasznos tippeket is tartalmaz.